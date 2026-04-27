fehér ház los angeles washington gyilkossági kísérlet donald trump

Vád alá helyezik a Trumpra tüzet nyitó tanárt, aki videójátékokat tervezett – kések is voltak nála

2026. április 27. 06:08

Cole Allen jelenlegi munkahelye egy tudásgondozással (!) foglalkozó vállalkozás Kaliforniában.

2026. április 27. 06:08
Hétfőn egy washingtoni szövetségi bíróság előtt vád alá helyezik Cole Allent, aki szombaton a Donald Trump amerikai elnök részvételével tartott 

gálavacsora helyszínén tüzet nyitott.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint a vádirat egyelőre két pontból áll: hivatalos személy ellen veszélyes fegyverrel elkövetett erőszak és lőfegyver használata.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Az első vizsgálat eredményei alapján a 31 éves kaliforniai gyanúsított 

Los Angelesből vonattal utazott Washingtonba, Chicago érintésével. Pénteken vett ki szobát a Washington Hilton hotelben,

amelynek nagy rendezvénytermében tartották szombat este a Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját. Ez egy hagyományos esemény, amelyre idén mintegy 2500 vendég volt hivatalos, köztük Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja.

Cole Allenről annyit tudni, hogy számítástechnika-tudománnyal foglalkozó kutató, tanár, aki videójátékokat fejlesztett.

Jelenlegi munkahelye egy tudásgondozással foglalkozó vállalkozás a kaliforniai Torrance-ben.

Családtagjai a meghallgatásukon arról számoltak be, hogy Allen többször tett radikális kijelentéseket. Az elmondásuk szerint a férfi arról beszélt: „valamit” tenni fog annak érdekében, hogy megoldja a világban ma létező problémákat. A kihallgatott rokonok elmondták, a férfi rendszeresen járt lőtérre, hogy legálisan tartott lőfegyverével gyakoroljon.

A támadás idején 

a férfinél egy kézi lőfegyver és egy vadászpuska volt, valamint több kés.

A Trump-adminisztráció vasárnap, a támadásra hivatkozva a Fehér Ház épületegyüttesének részeként épülő bálterem kivitelezését akadályozó per megszüntetésére szólította fel a bírósági eljárás kezdeményezőit.

Brett A. Shumate, igazságügyi miniszterhelyettes, és szövetségi főügyészhelyettes nyilvános levelében úgy fogalmazott, hogy a támadó Trump elnök életére tört, ezúttal a Washington Hilton szállodában, ahol az elnöki részvételre alkalmas egyetlen bálterem található a fővárosban. A miniszterhelyettes szerint

 a fegyveres incidens csak aláhúzza egy nagy rendezvények megtartására alkalmas, biztonságos épület szükségességét

a nehezen biztosítható külső helyszínek helyett.

Emlékeztetett arra, hogy 

45 évvel ezelőtt szintén a Washington Hilton hotelben érte fegyveres merénylet Ronald Reagan akkori elnököt.

Donald Trump a Fehér Ház keleti szárnyának helyén egy nagy méretű, több ezer vendég befogadására alkalmas bálterem építését rendelte el tavaly. A kivitelezés hónapok óta zajlik, ami ellen egy műemlékvédelemmel foglalkozó szervezet indított pert, azt kérve, hogy a bíróság állítsa le az építkezést.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Tom Brenner

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. április 27. 08:32
A fotel harcos a tettek mezejére lépett. :D Ha komolyan gondolta volna, minimum automata fegyver lenne az alap. Úgy látszik az esélyeseket figyelemmel kísérik, az idiótákkal meg nem tudnak mit kezdeni.
counter-revolution
2026. április 27. 07:49
Hihető történet.
Dorset Naga
2026. április 27. 07:31
Libsi szar volt. Le kellett volna lőni.
szim-patikus
•••
2026. április 27. 07:10 Szerkesztve
A tudás veszélyes a butaságra. (ha Trumpnak hívják akkor is)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!