Neue Zürcher Zeitung: A Tisza Párt első nagy alkotmánymódosítása veszélyes precedenst teremthet

A Tisza Párt kétharmados parlamenti többsége hétfő este elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely legfeljebb nyolc évben vagy két ciklusban korlátozza a miniszterelnöki megbízatás időtartamát. A kormánypárt szerint ezzel eleget tett egyik legfontosabb választási vállalásának, amelynek lényege, hogy Magyarországon többé ne alakulhasson ki olyan hosszú kormányzati korszak, mint amilyen Orbán Viktor nevéhez kötődött.

A svájci Neue Zürcher Zeitung azonban már első értékelésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a módosítás politikai és jogi szempontból is vitákat generálhat. A lap szerint ugyanis a szabály visszamenőleges hatállyal számolja be az 1990 óta eltöltött miniszterelnöki időszakokat, ami gyakorlatilag egyetlen politikust érint közvetlenül: