Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Érinthetetlen vagyok.
„»A miniszterelnök testvérének független-objektív újságja« – ezt a poént nem én találtam ki, egy komment volt valamelyik posztom alatt. De vicces, úgyhogy külön megosztom.
Ez az újság eddig kétszer próbált lejáratni, engem civilt, – elárulom, hogy reménytelen meghurcolni, mert semmi titkolnivalóm nincs, büszkélkednivalóm annál több. Ha csak koholt vádat nem gyártanak, érinthetetlen vagyok.”
Fotó: Ficsor Márton/Mandiner