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miniszterelnök testvérének független miniszterelnök

„A miniszterelnök testvérének független-objektív újságja” – ezt a poént nem én találtam ki

2026. június 17. 10:52

Érinthetetlen vagyok.

2026. június 17. 10:52
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Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
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»A miniszterelnök testvérének független-objektív újságja«  – ezt a poént nem én találtam ki, egy komment volt valamelyik posztom alatt. De vicces, úgyhogy külön megosztom.

Ez az újság eddig kétszer próbált lejáratni, engem civilt, – elárulom, hogy reménytelen meghurcolni, mert semmi titkolnivalóm nincs, büszkélkednivalóm annál több. Ha csak koholt vádat nem gyártanak, érinthetetlen vagyok.”

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. június 17. 11:42
mondjuk civil, az én vagyok, te fruzsi közszereplő vagy, aki néha qrva nagy baromságokat hord össze, vannak alapítványaid, puzsér a barátod, és tüntetéseken szólalsz fel hülyeségeket beszélve..szal te nem vagy civil, és hogy ki a független objektív újság azt mindig a zsűri dönti/döntötte le, amiben se te se én nem vagyunk benne. szóval tragikomikus inkább, mint vicces
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0
3
dundi-fan
2026. június 17. 11:37
Hát igen. Tudok én is hasonlót. A bukott miniszterelnök veje, barátai, felcsúti szomszédja stb. stb. stb. pusztán tehetségből és piaci alapon gazdagodtak meg (szigorúan közpénzből). Miközben a dundi nem foglalkozik üzleti ügyekkel. Szoros a verseny, de szerintem az enyém jobb.
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0
5
Agricola
2026. június 17. 11:26
"Ha csak koholt vádat nem gyártanak, érinthetetlen vagyok.” Ami késik nem múlik. Koholt vádakat nap-mint-nap felhoz a Magyar Márton bátyja a miniszterlnök úr. És vannak akik elhiszik. Nekem higgy, ne a szemednek! A régi vicc lassan valósággá válik.
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7
0
szim-patikus
2026. június 17. 11:08
Anyád ostobán naiv kislánya ---- ezt a poént az élet találta ki. (apádnak ha van, őszinte részvétem)
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