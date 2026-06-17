„»A miniszterelnök testvérének független-objektív újságja« – ezt a poént nem én találtam ki, egy komment volt valamelyik posztom alatt. De vicces, úgyhogy külön megosztom.

Ez az újság eddig kétszer próbált lejáratni, engem civilt, – elárulom, hogy reménytelen meghurcolni, mert semmi titkolnivalóm nincs, büszkélkednivalóm annál több. Ha csak koholt vádat nem gyártanak, érinthetetlen vagyok.”