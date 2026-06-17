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Mező Gábor huth gergely Pesti Srácok

A tesóm, én, meg a Pesti Srácok

2026. június 17. 10:35

Ismerem a bátyámat, fel fog állni ebből is.

2026. június 17. 10:35
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Mező Gábor
Mező Gábor
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„A tesóm, én, meg a Pesti Srácok.

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Végignéztem, ahogyan elege lesz a Magyar Hírlapnál történő aknamunkákból, feláll, és Szenvedi Zolival a semmiből elindítják ezt a portált. A kezdeti nagy időket, amikor már akkor odamondogattak Simicskának, amikor még »jó fideszes« volt. Értsd: jó mohó fideszes.

Aztán odamentem, elindítottuk A Hálózatot. Ezzel az időszakkal kezdtem most A szárnyszegő című könyvemet. Gergőéknek és Hankiss Ágnesnek köszönhetően lettem múltkutató, hogy aztán most megírjam Ágnes apjának a történetét.

A PS-ben, ebben a műhelyben (mert az volt) számtalan remek, bátor, egyéni stílusú újságírót felépítettek. Olyanokat, akik később máshová mentek (néhányan maradtak a legutolsó időkig), de úgy, hogy a portál nem kapott értük lelépési pénzt. Vagy nevelési pénzt. Járt volna. Nem fogom őket felsorolni, mert nem akarok kihagyni senkit sem. Azt sem fogom most felsorolni, hogy hány új portált építettek fel, majd le az ún. »„jobboldalon«.

Aztán jött a Pesti TV, majd arra gondoltam, önállósodom. Sok minden nem tetszett már. Sok mindenben mindig is máshogy gondolkodtam. Más, fontos dolgokban meg hasonlóan.

Elterveztem, hogy felállok, erre beszántották a tévét. Mégis eljöttem. Nehéz volt, mindketten megszenvedtük. Aztán a Kisgömböc felfalta a PS-t is. Most meg kirúgtak mindenkit.

Hamarosan megírom, hogy én hogyan láttam a konzervatív, jobboldali sajtó önsorsrontását, leépülését, leépítését. A felelősök mintha ott sem lettek volna. Pedig fontos tudnunk, hogy hogyan jutottunk el ideáig. Kívülről néztem, de azért láttam.

Ismerem a bátyámat, fel fog állni ebből is. Sokan állnak mögötte.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

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Sorrend:
boomaire
2026. június 17. 12:04
"Dixtroy - 2026. június 17. 11:52" "Gajdics a Sajtóklubban..." Nagyjából ez a vita folyt a Mező SK-t bevédő cikke kapcsán is. Azzal ahogy Orbán összefogta a Fidesz és a KDNP szavazóit, integrálta a Kisgazdapárt hagyományos szavazótáborát, és az MDF jobboldali szárnyát, arra világított rá, hogy csak úgy működik az összefogás, ha arra helyezzük a hangsúlyt, ami összeköt, és félretesszük azokat a kevésbé lényeges kérdéseket, amiket másként ítélünk meg. A Tisza szavazók is egyetlen cél érdekében fogtak össze, az Orbán kormány leváltására. Ha valaha el akarjuk zavarni egy a mocskos bűnöző bandát, akkor nem elég, ha a Fidesz ellen szavazók megértik, hogy a Tiszával ők sem járnak jól, mert csak több szennyvíz árasztotta el az országot, de mindenkinek össze kell fogni, hogy újra meg lehessen teremteni a normális Magyarországot. Ahhoz, hogy ez meg is történjen, szükség van minden valódi jobboldalira, de a Mező-féle beépített ügynököket el kell takarítani.
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boomaire
2026. június 17. 11:52
Ez az a Mező, amelyik azt írta, hogy ne bántsa senki Skrabski Fruzsinát, mert ő ilyen. SF-et pedig csak azért "bántották" mert barátjának nevezte azt a Puzsért, aki többek között azzal vívta ki sokak ellenszenvét, hogy megszervezte az un. "Rendszerváltó Bulit" ahol közszeméremsértő hereverés közben folyt a "Mocskos Fidesz". Mező olyan mezőkre tévedt, ahol ugyan bárki lehet a NER által meg nem értett és üldözött jobboldali újságíró, de hiteles soha.
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Dixtroy
2026. június 17. 11:52
"turani 2026. június 17. 11:09 az összes olyan jobboldali sajtóterméket megszünteti most a NER" Te tényleg azt hiszed, hogy a ner? Nem volt meghökkentő, hogy mikor a G nappal bukfenc sanci a fele stábbal megfordította a hírtvt, mennyi patkány létére derült fény? Torkos matild, szerető szabolcs.. nem érezted, hogy ha ez meg tud történni, akkor ez egy igen durva röntgenkép a rákról, a "jobboldali" médiában kurvasok a vamzer? Aztán meg az történt, hogy az echo aranykora jött el, a G-kor gárdája tényleg odatette a minőséget, és szomorú belátni, hogy az echo visszatöltése a hírtvbe nem ezt a minőséget vitte vissza, sok műsor nagyon ellaposodott. Mindeközben az atvn is ugyanez a szar ment végbe, a csatt, meg a civil a pályán nagyon kínosan béna lett, fura ezt mondani, keljfeljancsi volt még a legjobb a sok gyászkabát között. Gajdics a Sajtóklubban nem minőségi és filozofikusan elgondolkodtató szereplő, míg az ötben a Cegó-Hont duó elviszi a hátán a többi tehetségtelen balfaszt, itt tartunk
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flori-2
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2026. június 17. 11:11 Szerkesztve
Lehet, hogy nincs többé Pesti Srácok, de mi veletek vagyunk és leszünk, akárhol kezditek is újra. A Mandiner kapcsán szintúgy.
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