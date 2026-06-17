Aztán odamentem, elindítottuk A Hálózatot. Ezzel az időszakkal kezdtem most A szárnyszegő című könyvemet. Gergőéknek és Hankiss Ágnesnek köszönhetően lettem múltkutató, hogy aztán most megírjam Ágnes apjának a történetét.

A PS-ben, ebben a műhelyben (mert az volt) számtalan remek, bátor, egyéni stílusú újságírót felépítettek. Olyanokat, akik később máshová mentek (néhányan maradtak a legutolsó időkig), de úgy, hogy a portál nem kapott értük lelépési pénzt. Vagy nevelési pénzt. Járt volna. Nem fogom őket felsorolni, mert nem akarok kihagyni senkit sem. Azt sem fogom most felsorolni, hogy hány új portált építettek fel, majd le az ún. »„jobboldalon«.

Aztán jött a Pesti TV, majd arra gondoltam, önállósodom. Sok minden nem tetszett már. Sok mindenben mindig is máshogy gondolkodtam. Más, fontos dolgokban meg hasonlóan.