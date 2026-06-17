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fidesz Pesti Srácok mediaworks orbán viktor

Szent Benedek útján

2026. június 17. 07:48

Akiknek az lett volna a dolga, hogy biztosítsák a stabil működést az ellenzéki időkben is, azok most vagy átzsilipeltek az ellenfélhez, vagy csak lapítanak, mint szar a fűben?

2026. június 17. 07:48
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Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„Dehát mégiscsak, nem kellene a nagy ambíciók közepette, a két és fél millióból először legalább azt a pár ezret egyben tartani? Akik tényleg teljes mellszélességgel álltak Orbán Viktor kormánya mellett, teljes erőbedobással harcoltak, éveken keresztül, de a választási kampányban különösen... Akik lehet, hogy kaptak fizetést a munkájukért, de nem elsősorban a pénzért, hanem meggyőződésből álltak ki, vállalva a Barabás nevét kiabáló, ellenséges csürhe megvetését, szidalmait, agresszióját... Ám akik most épp mennek a levesbe (vagy a busz alá, hogy az angolból egyre jobban a magyarban is meghonosodó kifejezést használjuk).

A MediaWorks-nél zajló tömeges leépítés csak az egyik – valószínűleg az egyik leglátványosabb – manifesztációja egy sokkal szélesebb körű tendenciának. Rengeteg ember találja magát egyszer csak a »semmiben«. Politikusi stábtagok, intézmények alkalmazottai (vagy akár vezetői), csendes háttéremberek (szövegírók, fordítók, stb.) is. De különösen a frontharcos újságírók, médiaszereplők. Nem kérdés, jelentős részü(n)k képes lesz alkalmazkodni. Megtalálni a helyü(n)ket a »szép új világban«. Helytállni ellenzékben, önállóan is. 

De milyen üzenetet hordozhat, mennyire demoralizáló hatású lehet nem csak az, hogy »a mór megtette kötelességét, a mór mehet«, hanem az különösen, hogy ennyire ingatag lábakon állt az egész rendszer? Hogy ennyire nem volt benne semmi tartalék? Hogy akiknek az lett volna a dolga, hogy biztosítsák a stabil működést, s nem utolsósorban a stabil forrásokat az – előbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetkező – ínségeseb, ellenzéki időkben is, azok most vagy átzsilipeltek az ellenfélhez, vagy csak lapítanak, mint szar a fűben?

Mindenesetre kiderül, ki az, aki valójában a nemzeti oldalon állt, hitt a közösségben. Néhány héttel ezelőtt a Magyar Nemzetben már megírtam, hogy ehhez a kitisztuláshoz egyenesen szükséges volt ez a vereség. De ahogy sajnos a kormányzati sikerek idején is sokszor sokan olyanok kapták a forrásokat, lehetőségeket, akik méltatlanok voltak erre, és csak önös érdekeikből álltak a Fidesz mellé, úgy most is mintha az opportunisták úsznák meg. Sőt, sokszor épp ők döntenek az elkötelezettektől való »megszabadulásról«.”

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Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

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ekeke1
2026. június 17. 10:10
Kik a hiteles fideszes politikusok, akikkel fel tudnánk építeni ezt a közösséget,hiteles fideszes megmondóemberek, médiumok, akik nem csak a hivatalos álláspontot ismételgették, akiknek hinni lehetne a továbbiakban,intézeteket, értelmiségi műhelyeket melyek köré a vesztesek, a cserben hagyottak csoportosulni tudnának? Mert hogy "majd az Orbán", az kevés." --------- Na, az elmúlt egy hónap történéseit látva, van még olyan un. jobboldali aki " a kitisztuláshoz egyenesen szükséges volt ez a vereség. "??? Mert én ebben a fenenagy kitisztulásban egyrészt nem látok kirúgott, elüldözött, megszégyenített tízezreket országszerte, illetve Navracsicsot, Ferenczi Orsolyát, a mandiner Hoppál párosát és hasonlóakat... Mindketőttől a Jóisten mentsen meg.
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gyumolcs26
2026. június 17. 10:07
A mikroadományokból befolyó milliók szerintem csak a külföldi támogatás elfedésére szolgálnak a ballib FOS-nál. Rengeteg pénz így csorgott be, lásd Partizán... Telex. 444.
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ekeke1
2026. június 17. 10:05
"Néhány héttel ezelőtt a Magyar Nemzetben már megírtam, hogy ehhez a kitisztuláshoz egyenesen szükséges volt ez a vereség. " Én erre írtam akkor: Ekeke 2026. május 09. 11:20 És hogy "kellett ez a vereség"? Normális? Ugyanazt tudom mondani, mint Tölgyessy Péter a 2002-es bukás után : " A Fidesz lehet hogy megérdemelte. De az ország nem." Ugyanis a legfőbb gond nem az hogy megtörténik egy kormányváltás.Az előbb vagy utóbb mindenhol megtörténik, az EU-ban már mindenhol belebuktak a kormányok a Covid és háborús szankciók okozta gazdasági bajokba.(van ország ahol többször is.) A legfőbb gond hogy mire voltak képesek itt váltani, ráadásul úgy hogy elmebeteg görénynek és népi zenekarának teljhatalmat adtak. Nézzük, hogy mi marad meg, mit lehet megmenteni az elmúlt 16 évből? Mondjuk, nem sokat, valljuk be. (folyt.köv).
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cinkegolyó
2026. június 17. 10:04
Írtam már 2-3 hete: A Poloska azt parancsolta, hogy a Fideszes tisztségviselők ne kapják meg a felmondások és leváltások miatti végkielégítéseket, hanem utalják Kárpátaljára - ahol lehet, bizonytalan kezekbe kerül a nagy összegű felajánlás. Javasoltam, hogy inkább a vesztes Fidesz kármentéseire, vagy a hazai rászorultak megsegítésére ajánlják fel a nekik járó nagy összegeket. Elkelt volna ez néhány fontosabb média megtartásának finanszírozására is. De megint puhák maradtunk...
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