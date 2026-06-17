Minden munkatársat elbocsájtanak a Pesti Srácoktól
Bár a lap helyzete bizonytalan, Huth Gergely szerint nem feltétlenül jelenti ez a Pesti Srácok végét.
Akiknek az lett volna a dolga, hogy biztosítsák a stabil működést az ellenzéki időkben is, azok most vagy átzsilipeltek az ellenfélhez, vagy csak lapítanak, mint szar a fűben?
„Dehát mégiscsak, nem kellene a nagy ambíciók közepette, a két és fél millióból először legalább azt a pár ezret egyben tartani? Akik tényleg teljes mellszélességgel álltak Orbán Viktor kormánya mellett, teljes erőbedobással harcoltak, éveken keresztül, de a választási kampányban különösen... Akik lehet, hogy kaptak fizetést a munkájukért, de nem elsősorban a pénzért, hanem meggyőződésből álltak ki, vállalva a Barabás nevét kiabáló, ellenséges csürhe megvetését, szidalmait, agresszióját... Ám akik most épp mennek a levesbe (vagy a busz alá, hogy az angolból egyre jobban a magyarban is meghonosodó kifejezést használjuk).
A MediaWorks-nél zajló tömeges leépítés csak az egyik – valószínűleg az egyik leglátványosabb – manifesztációja egy sokkal szélesebb körű tendenciának. Rengeteg ember találja magát egyszer csak a »semmiben«. Politikusi stábtagok, intézmények alkalmazottai (vagy akár vezetői), csendes háttéremberek (szövegírók, fordítók, stb.) is. De különösen a frontharcos újságírók, médiaszereplők. Nem kérdés, jelentős részü(n)k képes lesz alkalmazkodni. Megtalálni a helyü(n)ket a »szép új világban«. Helytállni ellenzékben, önállóan is.
De milyen üzenetet hordozhat, mennyire demoralizáló hatású lehet nem csak az, hogy »a mór megtette kötelességét, a mór mehet«, hanem az különösen, hogy ennyire ingatag lábakon állt az egész rendszer? Hogy ennyire nem volt benne semmi tartalék? Hogy akiknek az lett volna a dolga, hogy biztosítsák a stabil működést, s nem utolsósorban a stabil forrásokat az – előbb-utóbb elkerülhetetlenül bekövetkező – ínségeseb, ellenzéki időkben is, azok most vagy átzsilipeltek az ellenfélhez, vagy csak lapítanak, mint szar a fűben?
Mindenesetre kiderül, ki az, aki valójában a nemzeti oldalon állt, hitt a közösségben. Néhány héttel ezelőtt a Magyar Nemzetben már megírtam, hogy ehhez a kitisztuláshoz egyenesen szükséges volt ez a vereség. De ahogy sajnos a kormányzati sikerek idején is sokszor sokan olyanok kapták a forrásokat, lehetőségeket, akik méltatlanok voltak erre, és csak önös érdekeikből álltak a Fidesz mellé, úgy most is mintha az opportunisták úsznák meg. Sőt, sokszor épp ők döntenek az elkötelezettektől való »megszabadulásról«.”
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Bár a lap helyzete bizonytalan, Huth Gergely szerint nem feltétlenül jelenti ez a Pesti Srácok végét.
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád