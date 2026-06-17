„Dehát mégiscsak, nem kellene a nagy ambíciók közepette, a két és fél millióból először legalább azt a pár ezret egyben tartani? Akik tényleg teljes mellszélességgel álltak Orbán Viktor kormánya mellett, teljes erőbedobással harcoltak, éveken keresztül, de a választási kampányban különösen... Akik lehet, hogy kaptak fizetést a munkájukért, de nem elsősorban a pénzért, hanem meggyőződésből álltak ki, vállalva a Barabás nevét kiabáló, ellenséges csürhe megvetését, szidalmait, agresszióját... Ám akik most épp mennek a levesbe (vagy a busz alá, hogy az angolból egyre jobban a magyarban is meghonosodó kifejezést használjuk).

A MediaWorks-nél zajló tömeges leépítés csak az egyik – valószínűleg az egyik leglátványosabb – manifesztációja egy sokkal szélesebb körű tendenciának. Rengeteg ember találja magát egyszer csak a »semmiben«. Politikusi stábtagok, intézmények alkalmazottai (vagy akár vezetői), csendes háttéremberek (szövegírók, fordítók, stb.) is. De különösen a frontharcos újságírók, médiaszereplők. Nem kérdés, jelentős részü(n)k képes lesz alkalmazkodni. Megtalálni a helyü(n)ket a »szép új világban«. Helytállni ellenzékben, önállóan is.