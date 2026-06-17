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jeremy clarkson top gear műsorvezető

Rákbeteg Jeremy Clarkson, a Top Gear legendás műsorvezetője

2026. június 17. 11:11

„Rákos vagyok, és agresszív a betegség” – fogalmazott a műsorban.

2026. június 17. 11:11
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Jeremy Clarkson brit televíziós személyiség bejelentette, hogy rákbetegséggel küzd – olvasható a BBC cikkében. A Top Gear és a Grand Tour egykori műsorvezetője a jelenleg futó Clarkson’s Farm című sorozat legújabb epizódjában beszélt először állapotáról.

A 66 éves Clarkson a műsor szereplőinek, Kaleb Coopernek és Charlie Irelandnek árulta el, hogy egy biopsziát követően agresszív daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rákot nagyon korai stádiumban fedezték fel.

Rákos vagyok, és agresszív a betegség, de még nagyon korai stádiumban van” 

– fogalmazott a műsorban. Elmondása szerint a kezelés részeként prosztatájának egy részét már eltávolították.

A televíziós személyiség bizakodóan nyilatkozott a kilátásairól. „Megígérem, hogy rendbe jövök” – mondta, hozzátéve, hogy egy időre visszavonul a forgatásoktól. Clarkson a közösségi oldalán is utalt egészségi állapotára: egy kedden közzétett videóban arra figyelmeztette rajongóit, hogy a Clarkson’s Farm évadának utolsó epizódjai érzelmileg megterhelőek lehetnek.

Nem ez az első komoly egészségügyi problémája az ismert műsorvezetőnek. Két évvel ezelőtt szívműtéten esett át, amikor az orvosok egy stent beültetésével nyitották meg az elzáródott artériáit. Bár szívrohamot nem kapott, kezelőorvosai szerint a beavatkozás életmentőnek bizonyult.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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