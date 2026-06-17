Rákbeteg Jeremy Clarkson, a Top Gear legendás műsorvezetője

Jeremy Clarkson brit televíziós személyiség bejelentette, hogy rákbetegséggel küzd – olvasható a BBC cikkében. A Top Gear és a Grand Tour egykori műsorvezetője a jelenleg futó Clarkson’s Farm című sorozat legújabb epizódjában beszélt először állapotáról.

A 66 éves Clarkson a műsor szereplőinek, Kaleb Coopernek és Charlie Irelandnek árulta el, hogy egy biopsziát követően agresszív daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rákot nagyon korai stádiumban fedezték fel.