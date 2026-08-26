Hadházy Ákos a „tűzijátékmutyiról”: Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott

Hadházy állítása szerint a levelezés alapján a manipuláció fő szervezője „az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből, abban az ügyben gyanúsított is. Ezután átállt és a Tisza rendezvényeit szervezte, ami még rosszabb optikát ad a tüzijátéknak: miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?”

A volt politikus azt is felrója, hogy az eddigi kormányzati reakciók nagyon lehangolóan, a korábbi kormány mellébeszéléseihez hasonlóan térnek ki a valódi válasz elől. A miniszterelnök csak arról beszélt, hogy az esemény az eddigieknél olcsóbb és amúgy szép volt. Mindkettő igaz lehet, csakhogy ez nem jelenti azt, hogy ne manipulálták volna a közbeszerzést tiszás vállalkozók és azt sem, hogy ne loptak volna akár jelentős pénzt.