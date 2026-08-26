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tisza hadházy ákos radnai márk közbeszerzés Magyar Péter ügy

Hadházy Ákos a „tűzijátékmutyiról”: Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott

2026. augusztus 26. 09:16

A volt országgyűlési képviselő hosszú bejegyzésben értekezett a Tisza augusztus 20-i közbeszerzéséről. Ő maga is feljelentést fontolgat.

2026. augusztus 26. 09:16
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„Tűzijátékmutyiról” ír legújabb bejegyzésében Hadházy Ákos, korábbi országgyűlési képviselő. Az expolitikus állítása szerint neki is elküldték azokat a leveleket, amelyekben az augusztus 20-i ünnepség körüli furcsa közbeszerzésekről – amelyek miatt már feljelentést is tettek – írnak. Mint jelezte: „Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott”.

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Hadházy szerint az ügy nagyon súlyos. 

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Sokkal több annál, minthogy időhiány miatt „kicsit lazábban vették a szabályokat”. 

Ezután összefoglalta az ügyet: 

  •  a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták 
  • a később nyertes cég már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Így három héttel korábban, mint a másik két cég. 
  • így a később nyertes cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot. 
  • a később nyertes vállalkozás azonnal felvette a fideszes Balásy cégével a kapcsolatot és részletes információkat kapott az addigi előkészületekről és árakról. A mailekben aztán szépen meg is köszönik az értékes információkat, ami természetesen teljes versenyelőnyt jelentett a “versenytársakkal” szemben
  • a nyertes cég végül 14 embert ki is kölcsönzött a szervezésre Balásyéktól.

 

Hadházy állítása szerint a levelezés alapján a manipuláció fő szervezője „az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből, abban az ügyben gyanúsított is. Ezután átállt és a Tisza rendezvényeit szervezte, ami még rosszabb optikát ad a tüzijátéknak: miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?”

A volt politikus azt is felrója, hogy az eddigi kormányzati reakciók nagyon lehangolóan, a korábbi kormány mellébeszéléseihez hasonlóan  térnek ki a valódi válasz elől. A miniszterelnök csak arról beszélt, hogy az esemény az eddigieknél olcsóbb és amúgy szép volt. Mindkettő igaz lehet, csakhogy ez nem jelenti azt, hogy ne manipulálták volna a közbeszerzést tiszás vállalkozók és azt sem, hogy ne loptak volna akár jelentős pénzt. 

Az viszont sajnos határozottan állítható, hogy valódi  verseny híján ennek ellenkezőjében sem lehetünk biztosak. Kaptam olyan információt is, hogy milliárdos túlárazás lehetett, de ezt természetesen csak egy komoly független kivizsgálás cáfolhatná vagy bizonyíthatná

 – tette hozzá.

Hadházy szerint egyszerűbb és érthetőbb lett volna elhalasztani az egész rendezvényt. „Ha mégis kell az ünnepség, akkor pedig minden lehetőség meg lett volna három-vagy több- céget ugyanakkor megkeresni, amikor a tiszásoknak szóltak. Azokat a bennfentes információkat, amiket ezekben a mailekben a későbbi nyertes jóelőre megtudott, ők is megkaphatták volna – csak rá kellett volna tenni őket is a mailek címzettjei közé” – írta. 

Hozzátette: ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, akkor ő is feljelentést fog tenni. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 76 komment

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Sorrend:
ThunderDan
2026. augusztus 26. 11:56
Politikusbűnözők. Maffiaállam. Cosa Nostra. Bilincs, bilincs, rács, rács. Jól mondom, ugye?
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forest-3
2026. augusztus 26. 11:52
Eddig csak az volt lopas Hadhazy urnak amiböl kimaradt,ha jol emlekszem Zugloba minden ok volt,de most ezek is kihagyjak,na ez mar megy 🤮🤮☝️
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Kétes
2026. augusztus 26. 11:44
Azt tessék megmondani, hogy a böriben lehet emailt kapni?
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judeosatanista-2
2026. augusztus 26. 11:43
Faszszopó levágotfaszú zsidók! Takarodjatok innen, Magyarországról a jó kurva anyátokba a lefitymált buzi kis pöcsötökkel izraelbe, vagy még jobb, ha közvetlenül DACHAUBA ! Nem vágtak még eleget a faszotokból? A lefitymált pöcsötökkel itt úgyse tudtok gyereket csinálni!
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