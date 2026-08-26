Hadházy Ákos a „tűzijátékmutyiról”: Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott

„Ennyit az urambátyámrendszer állítólagos lebontásáról” – feljelentést tesz a Mi Hazánk a „kamu” közbeszerzés miatt
Toroczkai László szerint urambátyámrendszer szerint működik a Tisza Párt.
A volt országgyűlési képviselő hosszú bejegyzésben értekezett a Tisza augusztus 20-i közbeszerzéséről. Ő maga is feljelentést fontolgat.
„Tűzijátékmutyiról” ír legújabb bejegyzésében Hadházy Ákos, korábbi országgyűlési képviselő. Az expolitikus állítása szerint neki is elküldték azokat a leveleket, amelyekben az augusztus 20-i ünnepség körüli furcsa közbeszerzésekről – amelyek miatt már feljelentést is tettek – írnak. Mint jelezte: „Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott”.
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Toroczkai László szerint urambátyámrendszer szerint működik a Tisza Párt.
Hadházy szerint az ügy nagyon súlyos.
Sokkal több annál, minthogy időhiány miatt „kicsit lazábban vették a szabályokat”.
Ezután összefoglalta az ügyet:
Hadházy állítása szerint a levelezés alapján a manipuláció fő szervezője „az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből, abban az ügyben gyanúsított is. Ezután átállt és a Tisza rendezvényeit szervezte, ami még rosszabb optikát ad a tüzijátéknak: miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás?”
A volt politikus azt is felrója, hogy az eddigi kormányzati reakciók nagyon lehangolóan, a korábbi kormány mellébeszéléseihez hasonlóan térnek ki a valódi válasz elől. A miniszterelnök csak arról beszélt, hogy az esemény az eddigieknél olcsóbb és amúgy szép volt. Mindkettő igaz lehet, csakhogy ez nem jelenti azt, hogy ne manipulálták volna a közbeszerzést tiszás vállalkozók és azt sem, hogy ne loptak volna akár jelentős pénzt.
Az viszont sajnos határozottan állítható, hogy valódi verseny híján ennek ellenkezőjében sem lehetünk biztosak. Kaptam olyan információt is, hogy milliárdos túlárazás lehetett, de ezt természetesen csak egy komoly független kivizsgálás cáfolhatná vagy bizonyíthatná
– tette hozzá.
Hadházy szerint egyszerűbb és érthetőbb lett volna elhalasztani az egész rendezvényt. „Ha mégis kell az ünnepség, akkor pedig minden lehetőség meg lett volna három-vagy több- céget ugyanakkor megkeresni, amikor a tiszásoknak szóltak. Azokat a bennfentes információkat, amiket ezekben a mailekben a későbbi nyertes jóelőre megtudott, ők is megkaphatták volna – csak rá kellett volna tenni őket is a mailek címzettjei közé” – írta.
Hozzátette: ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, akkor ő is feljelentést fog tenni.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala