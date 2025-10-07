Hatalmas balhé Németországban: lesz@rozták Sallai klubját, így reagált a válogatott labdarúgó

Sallai Roland kihúzta a gyufát: egyetlen mozdulattal magára haragította a törököket (VIDEÓ)
Nekiestek a magyar szélsőnek az isztambuli derbi után.
Botrány rázta meg a német és török sportsajtót az Oktoberfesten történt verekedés után. Leroy Sané, Sallai Roland Galatasaray-beli csapattársa került a konfliktus középpontjába, miután egy provokáló asztaltásasággal dulakodott.
Leroy Sané neve ismét a német és a nemzetközi sportsajtó címoldalára került, miután a Galatasaray sztárja vasárnap késő este verekedésbe keveredett az Oktoberfesten. A 70-szeres német válogatott szélső, aki jelenleg nem tagja Julian Nagelsmann szövetségi kapitány keretének, a rivális asztaltársaság provokálása miatt veszítette el a türelmét. Beszámolók szerint, amikor Sané elhaladt mellettük, több férfi hangosan kiabált utána, hogy „Scheiß-Galata!”, vagyis „Sz*r Galata!”, utalva ezzel a török rekordbajnokra. „Hosszabb ideig provokáltak és személyesen is sértegettek, a klubomat, a Galatasarayt is gyalázták – árulta el Sané. – A felfokozott hangulatban engem is meglöktek, és így alakult ki a rövid dulakodás – számolt be róla a Magyar Nemzet a Sport Bild alapján.
A történtek különösen érzékenyen érintik a német szélsőt, hiszen nyáron a Bayern Münchenből a Galatasarayhoz igazolt, de az isztambuli pályafutása eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Sané eddig kilenc mérkőzésen egy gólt és három gólpasszt jegyzett, azonban a legutóbbi BL-meccsen, a Liverpool ellen végig a kispadon ült, míg a Besiktas elleni török rangadón mindössze négy percnyi játékidőt kapott csereként.
A Galatasarayban Sané Sallai Roland egyik legnagyobb posztriválisa, azonban a magyar válogatott játékos eredeti szerepkörétől eltérően leggyakrabban jobbhátvédként kap lehetőséget, így a két labdarúgó közötti párhuzam tovább fokozza az érdeklődést. A botrány azonban nemcsak a média figyelmét hívta fel, hanem a klubnál is komoly hullámokat vetett.
A német sportsajtó a történtek kapcsán kiemeli, hogy az Oktoberfest hangulata rendkívül felfokozott volt, a játékost célzó sértegetések pedig egyértelműen hozzájárultak a konfliktus kialakulásához. A biztonságiak azonnal közbeléptek, és szétválasztották a dulakodó feleket, azonban Sané botránya így is a napok legnagyobb futballhírévé vált.
A támadó a történtekből levonta a tanulságot:
Természetesen nyugodtabban kellett volna reagálnom, és elengedni a dolgot”.
