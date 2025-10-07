Hatalmas balhé Németországban: lesz@rozták Sallai klubját, így reagált a válogatott labdarúgó

Leroy Sané neve ismét a német és a nemzetközi sportsajtó címoldalára került, miután a Galatasaray sztárja vasárnap késő este verekedésbe keveredett az Oktoberfesten. A 70-szeres német válogatott szélső, aki jelenleg nem tagja Julian Nagelsmann szövetségi kapitány keretének, a rivális asztaltársaság provokálása miatt veszítette el a türelmét. Beszámolók szerint, amikor Sané elhaladt mellettük, több férfi hangosan kiabált utána, hogy „Scheiß-Galata!”, vagyis „Sz*r Galata!”, utalva ezzel a török rekordbajnokra. „Hosszabb ideig provokáltak és személyesen is sértegettek, a klubomat, a Galatasarayt is gyalázták – árulta el Sané. – A felfokozott hangulatban engem is meglöktek, és így alakult ki a rövid dulakodás – számolt be róla a Magyar Nemzet a Sport Bild alapján.

Elszakadt a cérna: Leroy Sané az Oktoberfesten balhézott (Forrás: Fatih Hepokur / ANADOLU / Anadolu via AFP)

A történtek különösen érzékenyen érintik a német szélsőt, hiszen nyáron a Bayern Münchenből a Galatasarayhoz igazolt, de az isztambuli pályafutása eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Sané eddig kilenc mérkőzésen egy gólt és három gólpasszt jegyzett, azonban a legutóbbi BL-meccsen, a Liverpool ellen végig a kispadon ült, míg a Besiktas elleni török rangadón mindössze négy percnyi játékidőt kapott csereként.