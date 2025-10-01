Szoboszlait lepontozták – az angolok szerint ő volt a Liverpool egyik leggyengébb láncszeme Törökországban

Galatasaray–Liverpool: Szoboszlai ütött, csapata kikapott a BL magyaros meccsén
Meglepő húzás Isztambulban.
A Liverpool 1–0-ra kikapott a Galatasaray vendégeként a Bajnokok Ligájában. Az isztambuli találkozó biztosan nem kerül be Szoboszlai Dominik legemlékezetesebb mérkőzései közé a Mersey-parti klub színeiben.
Egymás után a második mérkőzését veszítette el a Liverpool labdarúgócsapata: a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó gárda a Crystal Palace elleni bajnoki vereség (1–2) után kedden Sallai Roland együttesétől, a Galatasaraytól kapott ki a Bajnokok Ligájában (0–1). A törökök győztes gólját a 16. percben Victor Osimhen lőtte tizenegyesből, miután Szoboszlai szabálytalankodott Baris Yilmazzal szemben a büntetőterületen belül – részben ennek a balszerencsés megmozdulásnak is betudható, hogy a Liverpool szurkolói oldalai ezúttal nem voltak elragadtatva a meccset jobbhátvédként kezdő, majd az utolsó fél órában már az eredeti posztján, középpályásként szereplő magyar játékos teljesítményétől, amelyet erős közepesnek ítéltek meg.
A thisisanfield.com értékelése:
Szoboszlai Dominik (6):
Ebben az idényben eddig kiválóan megoldotta a jobbhátvéd pozícióját, de ez a meccs nem illeszkedett bele a sormintába.
Kissé dekoncentráltnak és tanácstalannak tűnt, nem voltak passzlehetőségei, különösen azért, mert a középpályássor még szobahőmérsékletre sem melegedett fel. Nagy pechje volt a könnyű síppal befújt tizenegyesnél, ami érezhetően ki is vette a szelet a vitorlájából. A meccs későbbi szakaszában kreatívabb lett, keresztlabdákkal próbálkozott, és sokat dolgozott azon, hogy helyet teremtsen Szalahnak a becserélése után.”
Kerkez Milos (6): „Nagyrészt észrevétlen maradt, ami egy ilyen alacsony színvonalú mérkőzésen akár pozitívum is lehet, mert legalább nem követett el látványos hibákat. A fiatal magyar hozta a tőle megszokottat: sokat futott, lelkes és energikus volt, de ebben az enervált Liverpoolban ez nem igazán ért sokat.”
A liverpool.com összegzése:
Szoboszlai Dominik (5): „Ismét jobbhátvédként szerepelt, ahol eddig kiválóan teljesített ebben a szezonban, de most összehozott egy tizenegyest, bár az finoman szólva is véleményes volt. Több beadása is elakadt az első emberben, és a labdabirtoklás során sem tudott sokat hozzátenni a játékhoz.”
Kerkez Milos (6): „Voltak, akik arra számítottak, hogy ezúttal Andy Robertsont láthatjuk a védelem bal oldalán, de végül a magyar játékosra esett a választás. Tele volt energiával, és az első fél órában tisztességes teljesítményt nyújtott, de aztán hamar visszaesett.”
A Liverpool Echo értékelése:
Szoboszlai Dominik (5): „A róla befújt tizenegyest nyugodtan hívhatjuk véleményesnek. Jobbhátvédként nehéz estéje volt, majd később átkerült a középpályára.”
Kerkez Milos (5): „Ha jobban eltalálja a labdát a kapu előtti kavarodásban, akár gólt is szerezhetett volna. A kapott gól után azonban érdemben már nem tudta segíteni a támadásokat.”
A goal.com meglátásai:
Szoboszlai Dominik (5): „A róla megítélt tizenegyest nagyon könnyű síppal fújták be, de már azelőtt is lefutották egyszer, hogy a kóbor keze eltalálta Yilmaz arcát. Nem meglepő módon sokkal magabiztosabbnak tűnt, miután fellépett a középpályára, és volt is néhány jó beadása.”
Kerkez Milos (5): „Támadásban határozottan kevesebbet mutatott, mint amire számítottunk, de az agresszivitására nem lehetett panasz, és védekezésben is korrektül helytállt.”
Ezt is ajánljuk a témában
Meglepő húzás Isztambulban.
Az eredményközlő oldalak közül Szoboszlai
ami a második legalacsonyabb pontszám Ryan Gravenberch (5.76) után, és még Alexander Isak (6.11) is jobb értékelést kapott, noha ő csupán négyszer (!) ért labdába, miután Arne Slot vezetőedző becserélte az utolsó fél órára.
Kerkez produkcióját mindhárom portál 6.3-ra értékelte.
A BBC vezető futballszakírója, Phil McNulty egyébként a mérkőzés után azt fejtegette hosszú véleménycikkében, hogy a Liverpoolnak nem az előző volt, hanem sokkal inkább a mostani lehet az átmeneti szezonja Jürgen Klopp távozása és a sok új játékos (Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Kerkez, Jeremie Frimpong) szerződtetése után, míg a Sky Sports „katasztrofális” estéről ír a Galatasaray elleni találkozó kapcsán, utalva arra, hogy a Vörösök nemcsak a meccset, hanem Alisson kapust és Ekitikét is elveszítették sérülés miatt.
Nyitókép: YASIN AKGUL / AFP
Galatasaray–Liverpool 1–0