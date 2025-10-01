Szoboszlait lepontozták – az angolok szerint ő volt a Liverpool egyik leggyengébb láncszeme Törökországban

Kissé dekoncentráltnak és tanácstalannak tűnt, nem voltak passzlehetőségei, különösen azért, mert a középpályássor még szobahőmérsékletre sem melegedett fel. Nagy pechje volt a könnyű síppal befújt tizenegyesnél, ami érezhetően ki is vette a szelet a vitorlájából. A meccs későbbi szakaszában kreatívabb lett, keresztlabdákkal próbálkozott, és sokat dolgozott azon, hogy helyet teremtsen Szalahnak a becserélése után.”

Szoboszlai szabálytalansága

Replay of the Galatasary penalty given after Szoboszlai is penalised.



Pretty soft challenge if you ask me.pic.twitter.com/vZdFt9kWQQ — Liverpool Zone (@LiverpoolZNE) September 30, 2025

Kerkez Milos (6): „Nagyrészt észrevétlen maradt, ami egy ilyen alacsony színvonalú mérkőzésen akár pozitívum is lehet, mert legalább nem követett el látványos hibákat. A fiatal magyar hozta a tőle megszokottat: sokat futott, lelkes és energikus volt, de ebben az enervált Liverpoolban ez nem igazán ért sokat.”