Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Klub
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlait lepontozták – az angolok szerint ő volt a Liverpool egyik leggyengébb láncszeme Törökországban

2025. október 01. 05:34

A Liverpool 1–0-ra kikapott a Galatasaray vendégeként a Bajnokok Ligájában. Az isztambuli találkozó biztosan nem kerül be Szoboszlai Dominik legemlékezetesebb mérkőzései közé a Mersey-parti klub színeiben.

2025. október 01. 05:34
null
Murányi Domonkos

Egymás után a második mérkőzését veszítette el a Liverpool labdarúgócsapata: a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is soraiban tudó gárda a Crystal Palace elleni bajnoki vereség (1–2) után kedden Sallai Roland együttesétől, a Galatasaraytól kapott ki a Bajnokok Ligájában (0–1). A törökök győztes gólját a 16. percben Victor Osimhen lőtte tizenegyesből, miután Szoboszlai szabálytalankodott Baris Yilmazzal szemben a büntetőterületen belül – részben ennek a balszerencsés megmozdulásnak is betudható, hogy a Liverpool szurkolói oldalai ezúttal nem voltak elragadtatva a meccset jobbhátvédként kezdő, majd az utolsó fél órában már az eredeti posztján, középpályásként szereplő magyar játékos teljesítményétől, amelyet erős közepesnek ítéltek meg.

Szoboszlai Dominik, Liverpool, Galatasaray, Bajnokok Ligája
Szoboszlai Dominiknak nem a Galatasaray elleni volt a legjobb meccse a Liverpoolban (Fotó: YASIN AKGUL / AFP)

A thisisanfield.com értékelése:

Szoboszlai Dominik (6): 

Ebben az idényben eddig kiválóan megoldotta a jobbhátvéd pozícióját, de ez a meccs nem illeszkedett bele a sormintába. 

Kissé dekoncentráltnak és tanácstalannak tűnt, nem voltak passzlehetőségei, különösen azért, mert a középpályássor még szobahőmérsékletre sem melegedett fel. Nagy pechje volt a könnyű síppal befújt tizenegyesnél, ami érezhetően ki is vette a szelet a vitorlájából. A meccs későbbi szakaszában kreatívabb lett, keresztlabdákkal próbálkozott, és sokat dolgozott azon, hogy helyet teremtsen Szalahnak a becserélése után.”

Szoboszlai szabálytalansága

 

Kerkez Milos (6): „Nagyrészt észrevétlen maradt, ami egy ilyen alacsony színvonalú mérkőzésen akár pozitívum is lehet, mert legalább nem követett el látványos hibákat. A fiatal magyar hozta a tőle megszokottat: sokat futott, lelkes és energikus volt, de ebben az enervált Liverpoolban ez nem igazán ért sokat.”

A liverpool.com összegzése:

Szoboszlai Dominik (5): „Ismét jobbhátvédként szerepelt, ahol eddig kiválóan teljesített ebben a szezonban, de most összehozott egy tizenegyest, bár az finoman szólva is véleményes volt. Több beadása is elakadt az első emberben, és a labdabirtoklás során sem tudott sokat hozzátenni a játékhoz.”

Kerkez Milos (6): „Voltak, akik arra számítottak, hogy ezúttal Andy Robertsont láthatjuk a védelem bal oldalán, de végül a magyar játékosra esett a választás. Tele volt energiával, és az első fél órában tisztességes teljesítményt nyújtott, de aztán hamar visszaesett.”

Kerkez Milostól (zöldben jobbra) támadásban többet várnak a Liverpool szurkolói (Fotó: YASIN AKGUL / AFP)

A Liverpool Echo értékelése:

Szoboszlai Dominik (5): „A róla befújt tizenegyest nyugodtan hívhatjuk véleményesnek. Jobbhátvédként nehéz estéje volt, majd később átkerült a középpályára.”

Kerkez Milos (5): „Ha jobban eltalálja a labdát a kapu előtti kavarodásban, akár gólt is szerezhetett volna. A kapott gól után azonban érdemben már nem tudta segíteni a támadásokat.”

A goal.com meglátásai:

Szoboszlai Dominik (5): „A róla megítélt tizenegyest nagyon könnyű síppal fújták be, de már azelőtt is lefutották egyszer, hogy a kóbor keze eltalálta Yilmaz arcát. Nem meglepő módon sokkal magabiztosabbnak tűnt, miután fellépett a középpályára, és volt is néhány jó beadása.”

Kerkez Milos (5): „Támadásban határozottan kevesebbet mutatott, mint amire számítottunk, de az agresszivitására nem lehetett panasz, és védekezésben is korrektül helytállt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Az eredményközlő oldalak közül Szoboszlai 

  • a Flashscore-nál 6-os értékelést kapott,
  • a Sofascore-nál 5.9-est, ami a leggyengébb a teljes Liverpoolt tekintve,
  • a Whoscorednál pedig 5.84-est, 

ami a második legalacsonyabb pontszám Ryan Gravenberch (5.76) után, és még Alexander Isak (6.11) is jobb értékelést kapott, noha ő csupán négyszer (!) ért labdába, miután Arne Slot vezetőedző becserélte az utolsó fél órára. 

Kerkez produkcióját mindhárom portál 6.3-ra értékelte.

A BBC vezető futballszakírója, Phil McNulty egyébként a mérkőzés után azt fejtegette hosszú véleménycikkében, hogy a Liverpoolnak nem az előző volt, hanem sokkal inkább a mostani lehet az átmeneti szezonja Jürgen Klopp távozása és a sok új játékos (Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Kerkez, Jeremie Frimpong) szerződtetése után, míg a Sky Sports „katasztrofális” estéről ír a Galatasaray elleni találkozó kapcsán, utalva arra, hogy a Vörösök nemcsak a meccset, hanem Alisson kapust és Ekitikét is elveszítették sérülés miatt.

Nyitókép: YASIN AKGUL / AFP

Galatasaray–Liverpool 1–0

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!