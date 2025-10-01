Bombafenyegetés után újra nyílt a müncheni Oktoberfest

Többórás lezárást követően szerdán este folytatódhat a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest, amelyet a nap folyamán bombafenyegetés miatt ki kellett üríteni – jelentette be Dieter Reiter, a bajor főváros polgármestere.

A Theresienwiese területét – ahol az Oktoberfestet minden évben megrendezik – több mint ötszáz rendőr és mintegy harminc bombakereső kutya vizsgálta át.

A kiürítésre azért volt szükség, mert a rendőrséghez írásos fenyegetés érkezett a fesztivállal kapcsolatban.

A levelet az az 57 éves starnbergi férfi küldte, aki szerda hajnalban tüzet okozott egy müncheni épületben, és robbanószerkezeteket helyezett el a házban, amelyeket a tűzszerészek később hatástalanítottak.

A gyanúsított, akire súlyos sérülésekkel találtak rá egy közeli tónál, később belehalt sérüléseibe. A hatóságok nem erősítették meg azokat a sajtóhíreket, hogy az 57 éves férfi apja is életét vesztette volna.