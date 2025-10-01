Ft
sörfesztivál épület rendőrség Oktoberfest vizsgálat bombafenyegetés veszély München

Bombafenyegetés után újra nyílt a müncheni Oktoberfest

2025. október 01. 18:39

Korábban túlzsúfoltság miatt egyszer már le kellett a rendezvény bejáratait zárni.

2025. október 01. 18:39
null

Többórás lezárást követően szerdán este folytatódhat a világ legismertebb sörfesztiválja, a müncheni Oktoberfest, amelyet a nap folyamán bombafenyegetés miatt ki kellett üríteni – jelentette be Dieter Reiter, a bajor főváros polgármestere.

A Theresienwiese területét – ahol az Oktoberfestet minden évben megrendezik – több mint ötszáz rendőr és mintegy harminc bombakereső kutya vizsgálta át. 

A kiürítésre azért volt szükség, mert a rendőrséghez írásos fenyegetés érkezett a fesztivállal kapcsolatban.

A levelet az az 57 éves starnbergi férfi küldte, aki szerda hajnalban tüzet okozott egy müncheni épületben, és robbanószerkezeteket helyezett el a házban, amelyeket a tűzszerészek később hatástalanítottak.

A gyanúsított, akire súlyos sérülésekkel találtak rá egy közeli tónál, később belehalt sérüléseibe. A hatóságok nem erősítették meg azokat a sajtóhíreket, hogy az 57 éves férfi apja is életét vesztette volna.

Nem az elő incidens történt az idei fesztivál alatt

Az Oktoberfest helyszínén a délutáni átvizsgálás után közölték, hogy a fenyegetés nem jelent veszélyt, így a fesztivál 17:30-kor folytatódott.

A bombafenyegetés már a második biztonsági incidens az idei rendezvényen: 

szombaton túlzsúfoltság miatt ideiglenesen lezárták a bejáratokat.

Az Oktoberfest idén szeptember 20. és október 5. között zajlik.

(MTI)

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

canadian-deplorable
2025. október 01. 19:31
A következő bombafenyegetésig.
auditorium
•••
2025. október 01. 19:24 Szerkesztve
Újra lehet lerészegedni. Egy német volt a fenyegető, aki előtte idős szülei lakását gyújtotta fel, megölte idős apját, megsebesitette anyját és lányát, autókat gyújtogatott, majd öngyilkos lett. Otthon egy levelet találtak, melyben dinamitrobbantással fenyegetőzött. Legutóbb 198O-ban volt egy 13 halálesetet okozó terrortámadás a műnchen Oktoberfest-en, egy szélső jobbos volt a tettes. Manapság már vigadni, ünnepelni sem lehet ebben e felfordult világban.
alex44
2025. október 01. 19:22
Na,akkor a dirndlis csajok vihetik a korsó söröcskéket, hihetetlen mennyit ki tudnak vinni egyszerre.
SzaboGeza
2025. október 01. 19:20
A Németek ha valamit el akarnak baxni, akkor NAGYON EL TUDJÁK!!! Hova süllyedtek de tényleg!!!???
