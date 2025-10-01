Ft
bombarobbanás fesztivál káosz Oktoberfest robbanás holttest München

Brutális bombatámadás történt Németországban: az Oktoberfest sem nyit ki

2025. október 01. 10:38

Münchenben a hatóságokat hangos robbanásokhoz és egy komoly tűzhöz riasztották.

2025. október 01. 10:38
null

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy pánik és káosz alakult ki az Oktoberfest területén: a fesztivál egyik napján holttestet találtak, a rendőrség lezárta a helyszínt, és felszólította az embereket, hogy ne induljanak el a rendezvényre, illetve a területen tartózkodókat is gyalogosan kérték a távozásra.

A helyzet azonban most tovább bonyolódott: szerda hajnalban 

a müncheni rendőrség és tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a Lerchenau városrészbe, ahol hangos robbanásokhoz és egy komoly tűzhöz riasztották őket. 

A rendőrségi szóvivő arról tájékoztatott, hogy az incidensnek egy súlyos sérültje is volt, aki nem sokkal később belehalt a sérüléseibe.

A tűzoltók egy lángoló családi ház oltásán dolgoztak, miközben a helyszínen kiégett járművek is láthatók voltak. A környéket kordonnal lezárták, és egy közeli középiskola sem nyitott ki. A rendőrség nem erősítette meg a helyi sajtó értesüléseit arról, hogy lövések dördültek és bombarobbantások voltak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben. 

Azonban a ZDF információi szerint a tűz környékén bombacsapdákat is találtak, ezért különleges egységek is helyszínre érkeztek a robbanószerek hatástalanítása érdekében.

A fesztivállal kapcsolatos közelség miatt – és a korábbi incidenstörténet miatt – a hatóságok úgy döntöttek, hogy az Oktoberfest csak délután 5 órakor nyitja meg kapuit.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

***

vamonos-4
2025. október 01. 12:14
Az Oktoberfestnek tobb latogatoja szokott lenni, mint Magyarorszag lakossaga Vilagi hely, magyaroknak kicsit draga de ajanlhatom. Nincsen migrans, habar rengeteg jo no van. Ez a robbanas meg nem az Oktoberfest teruleten volt, csak vmi becsavarodott nemet felrobbantotta az anyja hazat.
pemahe
2025. október 01. 12:13 Szerkesztve
Németeknél is van F eszti körkép a migránsok honfoglalásáról? Nálunk ez pusztaszeri, és két Árpád csinálta, náluk meg se szeri se száma ésa nyomorék Merkel csinálta. (Sebaj náci néni, előbb utóbb egymást pofozós kantáncban sörre kerül ott is mindenki)
thehun
2025. október 01. 12:10
Hajra nyugat..... ugya kell neketek a kecskebaszo iszlam meg a szutyok ukran!!! Az utaobbi meg csak most bontogatja szarnyait, de hamarosan megtudjatok milyen egy ocska fos nemzet az UA! Veluk csakis az orosz bir!
akkkkorki
2025. október 01. 12:06 Szerkesztve
Bravó Merkel, bravó Sulc, bravó ursula, bravó weber,bravó merc. Mikor akasztjátok a nyakatokba a hurkot? Lehet nem kell megvárni azt a németet, aki ezt megteszi veletek!
