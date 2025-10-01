Brutális bombatámadás történt Németországban: az Oktoberfest sem nyit ki

Pánik és káosz az Oktoberfesten – holttestet is találtak
Az ügyben a müncheni rendőrség bűnügyi szolgálata indított nyomozást.
Münchenben a hatóságokat hangos robbanásokhoz és egy komoly tűzhöz riasztották.
Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy pánik és káosz alakult ki az Oktoberfest területén: a fesztivál egyik napján holttestet találtak, a rendőrség lezárta a helyszínt, és felszólította az embereket, hogy ne induljanak el a rendezvényre, illetve a területen tartózkodókat is gyalogosan kérték a távozásra.
A helyzet azonban most tovább bonyolódott: szerda hajnalban
a müncheni rendőrség és tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a Lerchenau városrészbe, ahol hangos robbanásokhoz és egy komoly tűzhöz riasztották őket.
A rendőrségi szóvivő arról tájékoztatott, hogy az incidensnek egy súlyos sérültje is volt, aki nem sokkal később belehalt a sérüléseibe.
A tűzoltók egy lángoló családi ház oltásán dolgoztak, miközben a helyszínen kiégett járművek is láthatók voltak. A környéket kordonnal lezárták, és egy közeli középiskola sem nyitott ki. A rendőrség nem erősítette meg a helyi sajtó értesüléseit arról, hogy lövések dördültek és bombarobbantások voltak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.
Azonban a ZDF információi szerint a tűz környékén bombacsapdákat is találtak, ezért különleges egységek is helyszínre érkeztek a robbanószerek hatástalanítása érdekében.
A fesztivállal kapcsolatos közelség miatt – és a korábbi incidenstörténet miatt – a hatóságok úgy döntöttek, hogy az Oktoberfest csak délután 5 órakor nyitja meg kapuit.
