Brutális bombatámadás történt Németországban: az Oktoberfest sem nyit ki

A tűzoltók egy lángoló családi ház oltásán dolgoztak, miközben a helyszínen kiégett járművek is láthatók voltak. A környéket kordonnal lezárták, és egy közeli középiskola sem nyitott ki. A rendőrség nem erősítette meg a helyi sajtó értesüléseit arról, hogy lövések dördültek és bombarobbantások voltak. A hatóság hangsúlyozta, hogy a lakosság nincs veszélyben.

Azonban a ZDF információi szerint a tűz környékén bombacsapdákat is találtak, ezért különleges egységek is helyszínre érkeztek a robbanószerek hatástalanítása érdekében.

A fesztivállal kapcsolatos közelség miatt – és a korábbi incidenstörténet miatt – a hatóságok úgy döntöttek, hogy az Oktoberfest csak délután 5 órakor nyitja meg kapuit.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

