Pánik és káosz az Oktoberfesten – holttestet is találtak

A müncheni rendőrség kora este az X-en közölte, hogy a zsúfoltság miatt lezárták az Oktoberfest területét. A hatóság arra kérte az érdeklődőket, hogy ne induljanak el a rendezvényre, a Theresienwiesén tartózkodókat pedig angolul és olaszul is tájékoztatták a helyzetről – írja a Bild.

A lezárásra azért volt szükség, mert a napsütéses, késő nyári időben egyszerre tízezrek érkeztek a fesztiválra.

A sörsátrakban és környékükön akkora tömeg alakult ki, hogy több látogató pánikba esett, sírt, illetve segítségért kiáltozott.

A rendőrség és a szervezők egyeztetése után született döntés a terület lezárásáról. A hangosbemondókon keresztül arra kérték a vendégeket, hogy ne álljanak tovább sorba a sátrak előtt, és gyalogosan hagyják el a Theresienwiesét a főbejáraton át, a müncheni központi pályaudvar felé.

A helyzet körülbelül 40 perc alatt rendeződött, ekkor a rendőrség ismét az X-en jelentette be, hogy a lezárást feloldották.