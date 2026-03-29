Szökésben az emberölés előkészülete miatt elítélt nő, aki Orbán Viktort is halállal fenyegette

Az ismeretlen helyen tartózkodó, jelenleg is szökésben lévő Bánszki Stefi számos magas rangú politikus kivégzésére is felhívást intézett.
A nő ellen több alkalommal indult és zajlott büntetőeljárás a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, a megyei főügyészségen, valamint a Miskolci Törvényszéken terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt. Emellett a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel való fenyegetés, míg a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen hatósági eljárás során elkövetett kényszerítés bűntette miatt is folyt ellene eljárás – írja a Blikk.
Az ügyek során többször kapcsolatba került a nyomozó hatóságok munkatársaival, bírókkal, ügyészekkel és igazságügyi szakértőkkel. Elektronikus levelekben és beadványokban több magas rangú rendőrt, valamint ügyészeket és bírákat – köztük a Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla tagjait, illetve családtagjaikat – fenyegette meg. Üzeneteiben azt állította, hogy gyógyszeres kezelés alá kell vonni őket, nem szabad őket etetni, és a kezelést addig kell folytatni, amíg meg nem halnak.
2022 május 18-án két kitalált e-mail-címről, ügyésznek kiadva magát, a Debreceni Rendőrkapitányság ügyeleti címére küldött levelet, amelyben a
magyar és külföldi állampolgárokat arra buzdította, hogy öljék meg a magyar miniszterelnököt, az igazságügyi minisztert és a belügyminisztert, valamint azok hozzátartozóit.
Információk szerint a felsorolásban szerepelt az akkori igazságügyi miniszter, Varga Judit is, akinek családtagjait – köztük volt férjét, Magyar Pétert és három gyermeküket – szintén halállal fenyegette. A levelek részletes útmutatást is tartalmaztak az emberölések végrehajtására.
A Debreceni Törvényszék 2024. február 21-én hozott ítéletében a 45 éves nőt 90 rendbeli emberölés előkészületében és zaklatás vétségében találta bűnösnek, ezért 2 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélte, továbbá 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A fellebbezéseket követően az ügy a Debreceni Ítélőtáblára került, majd a Kúria 2024. július 31-i döntésével kizárta az ítélőtábla bíráit, és az eljárás lefolytatására a Szegedi Ítélőtáblát jelölte ki. Ez utóbbi 2025. január 9-én helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
A jogerős döntéssel szemben az elítélt 2025. február 1-jén perújítási kérelmet nyújtott be a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészséghez, arra hivatkozva, hogy új dokumentum került elő a beszámítási képességével kapcsolatban.
A Szegedi Ítélőtábla 2025. június 11-én tanácsülésen foglalkozott az üggyel, és elrendelte a perújítást a vádlott javára.
A megismételt eljárás során a Debreceni Törvényszék azt vizsgálta, fennáll-e olyan körülmény, amely kizárja a büntethetőséget, azonban a lefolytatott bizonyítás nem támasztotta alá a kérelemben foglaltakat. A március 18-án tartott tárgyaláson a perújítási indítványt elutasították, így az eredeti ítélet hatályban maradt.