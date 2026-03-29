Szökésben az emberölés előkészülete miatt elítélt nő, aki Orbán Viktort is halállal fenyegette

A nő ellen több alkalommal indult és zajlott büntetőeljárás a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, a megyei főügyészségen, valamint a Miskolci Törvényszéken terrorcselekménnyel való fenyegetés miatt. Emellett a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekménnyel való fenyegetés, míg a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen hatósági eljárás során elkövetett kényszerítés bűntette miatt is folyt ellene eljárás – írja a Blikk.

Az ügyek során többször kapcsolatba került a nyomozó hatóságok munkatársaival, bírókkal, ügyészekkel és igazságügyi szakértőkkel. Elektronikus levelekben és beadványokban több magas rangú rendőrt, valamint ügyészeket és bírákat – köztük a Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla tagjait, illetve családtagjaikat – fenyegette meg. Üzeneteiben azt állította, hogy gyógyszeres kezelés alá kell vonni őket, nem szabad őket etetni, és a kezelést addig kell folytatni, amíg meg nem halnak.