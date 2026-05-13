Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia
Hol marad a vízió, és mi lesz a nagy ígéretek teljesítésével? Kovács András írása.
Na, ezt nagyon nem kéne.
„Olvasom, hogy négy minisztérium vezetője »vétójogot« kap majd a kormányban, jelesül a Pénzügyminisztériumot, az Egészségügyi Minisztériumot, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot, valamint az Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszterek.
Amellett, hogy eddig folyamatosan az volt, hogy »vétójog, fujj, fujjjj«, azért hadd kérdezzem már meg, hogy ez tulajdonképpen mit is fog jelenteni?A Kormány nem törvényalkotó szerv, tehát ez a megoldás törvényalkotás blokkolására nem alkalmas.
Kormányzati előterjesztések blokkolására talán, de a magyar Országgyűlésben a mezei képviselő is tehet törvényjavaslatot, tehát ez igen könnyen megkerülhető – ahogy az elmúlt tizenhat év során napi gyakorisággal láthattuk is, hiszen hegyekben álltak a (visszaélésszerű, gyakran kormányzati megrendelésre/utasításra készült) egyéni képviselői előterjesztések.
Vagy esetleg az is felmerült, hogy egy másik miniszter rendeletalkotását blokkolhatná a négyek valamelyike? Na, ezt nagyon nem kéne...Egyáltalán mi értelme van ennek a gyenge populizmuson kívül?”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***