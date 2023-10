Mi ez az Iszlám Dzsihád, amely állítólag kilőtte a gázai kórházat?

De mi is az az Iszlám Dzsihád? A szervezet neve nem egyszerűen palesztin dzsihadistákra utal, hanem ez egy 1981-ben létrehozott szunnita csoport, melyet az EU – és nyilván Izrael és Amerika is – terrorszervezetként tart nyilván. Gyökereit tekintve, akárcsak a Hamász, az Iszlám Dzsihád is a Muszlim Testvériségből nőtte ki magát. Alapítói az Egyiptomi Iszlám Dzsiháddal álltak kapcsolatban, mely szervezet volt a felelős Anvar Szádát elnök meggyilkolásáért 1981-ben.

Az Iszlám Dzsihád és a Hamász egyetért abban, hogy Izraelt el kell pusztítani, bár eszközeik mások.

Az Iszlám Dzsihád teljes mértékben az Izrael elleni katonai műveletekre összpontosít és nem politizál, ellentétben a Hamásszal, amely a fegyveres szárnyán kívül a Gázai övezetet is kormányozza, és (valamilyen szinten) társadalmi intézményeket is működtet – írja a Washington Post. Igaz, az Iszlám Dzsihád is működtet néhány mecsetet és óvodát, mondjuk utóbbiakban a kisgyerekeket arra nevelik, hogy öljék meg a zsidókat. Ennek ellenére a washingtoni Közel-Kelet-politikai Intézet megbízásából 2015 júniusában végzett közvélemény-kutatás szerint az Iszlám Dzsihádot a ciszjordániai palesztinok 71%-a, a gázai palesztinok 84%-a kedvezően ítéli meg.

Az Iszlám Dizshád katonai alakulatait al-Kudsz brigádnak nevezik Jeruzsálem arab neve után (a Hamász katonai szárnyának neve pedig al-Kasszám brigádok Izz ad-Din al-Qassam palesztin katonai vezető után, akit 1935-ben likvidált a brit rendőrség).

Míg a Hamász taglétszámát kb. 25-30 ezer főre teszik, addig az Iszlám Dzsihádnak pusztán ezer tagja van.

A szervezetnek alapvetően kevesebb és rosszabb minőségű fegyvere is van, de a múltban már sikeresen hajtottak végre öngyilkos merényleteket Izraelben. Eddigi legnagyobb akciójuk egy 2003 októberi robbantás volt Haifán, ami 22 izraelit ölt meg, ezt szorosan követi egy jeruzsálemi buszrobbantásuk, ami 21 áldozatot szedett.

Az IDF úgy látja, hogy az összes jelenleg aktív palesztin terrorszervezet között ez a legszorosabban Iránhoz köthető csoport.

Egy időben a két fél viszonya megromlott, ám jelenleg sajtóhírek szerint ismét Irán fizeti őket, egyébként busásan: átszámolva évente akár 25 milliárd forintot is kaphatnak terrorista tevékenységükért. A szervezet központja jelenleg Libanonban van, de van irodájuk Teheránban is, és szoros viszont ápolnak az iráni Forradalmi Gárdával.

Az Iszlám Dzsihád szerepe részben az, hogy nyomást gyakoroljon a korábban némileg flexibilisebbnek és pragmatikusabbnak tartott Hamászra, hogy több konfliktust vállaljon Izraellel, kutatók szerint céljuk az eszkaláció.

Jó példája volt ennek, amikor 2012-ben az Iszlám Dzsihád fegyveres harcot vállalt Izraellel, a Hamász viszontnem. Olyan is előfordult, hogy a Hamász tartóztatta le az Iszlám Dzsihád egyes tagjait. A két szervezet azonban 2019 decemberében hivatalosan is szövetséget kötött.

Valószínűleg ennek eredménye, hogy az október 7-i mészárlásban az Iszlám Dzsihád is részt vett, legalábbis azt bejelentette, hogy harminc túszt szedtek az embereik a támadás során. A támadásban mondjuk sajtóhírek szerint szinte minden palesztin terrorszerv részt vett, még a kommunisták is. Amennyiben valóban az Iszlám Dzsihád a felelős a gázai kórház felrobbantásáért, úgy elmondható, hogy a kicsiny, ám hatékony terrorista csoport ismét (majdnem) sikerrel eszkalálta az amúgy is puskaporos közel-keleti helyzetet.

