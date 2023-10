„Az arab országok egyértelműen Izraelt vádolják. Jordánia lemondta az amerikai elnök és egyes arab országok közötti csúcstalálkozót, az egyiptomi elnök, valamint a szaúdiak azonnal a leghatározottabban elítélték a szerintük Izrael által elkövetett terrortámadást. Macron kritikus állásfoglalásában hangsúlyozta, a gyors ítélkezés helyett minél hamarabb tisztázni kell, mi és ki okozta a tragédiát.

A palesztin hatóságok Izraelt, Izrael pedig az Iszlám Dzsihádot vádolja a kiemelten puha, védettnek tekinthető, ezért kímélendő célpont elleni támadással. A nyugati és főként angolszász sajtó többnyire az izraeli narratívát fogadja el. Az amerikai elnök bejelenti, egy Gázából indított, eltévedt rakéta okozta a tragédiát. Az Iszlám Dzsihád viszont nem vállalja magára a támadást. Bár sok részlet még nagyon nem tisztázott, már ma reggel is (október 18., 7:51) megjelent a magyar sajtóban cikk, amely egyértelműen a palesztin terroristákat teszi felelőssé.

A mostanában Ukrajnával kapcsolatban nagyon népszerű Robert C. Castel érthetően az izraeli álláspontot védi. Robert C. Castel a következőt állítja: »Az eset kivizsgálása után az IDF [izraeli hadsereg] közzétette a Vaskupola radarjának a képernyő felvételét, amin világosan látszik az Izraelre kilőtt rakétasorozat, és a munkabelesetet okozó meghibásodott támadó eszköz, ami a kórház parkolójába csapódott.« Castel szerint az alábbi, a Hamasz tagjai közötti lehallgatott beszélgetés is bizonyíték, amely szerint az Iszlám Dzsihád tagjai a kórház mellől indították a rakétát.

Kérdés, egy könnyen manipulálható felvétel bizonyítéknak tekinthető-e, különösen annak tükrében, hogy az október 14-i Hamasz támadás előtt hónapokig az izraeli elhárítás hasonló felvételekről nem tudott, vagy azokat nem helyesen értelmezte. Castel azt állítja, Izrael felvételekkel tudja bizonyítani, hogy a tragédiát kiváltó rakétát vagy rakétákat Gázában indították. Állítása szerint a felvételeket a nyugati szövetségeknek eljuttatták – ugyanakkor valamiért az ENSZ-nek, arab országoknak, az oroszoknak, vagy a kérdésben semleges országoknak nem. Kérdés, hogy mennyire adhatunk hitelt ezeknek a felvételeknek. Nyilván az Egyesült Államok és más országok is rendelkeznek ilyenekkel, és jelzés értékű lesz, hogy ezeket megosztják-e, és kivel.”

Nyitókép: AFP / Fatima Sbair