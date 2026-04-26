Dróntámadás érte az izraeli hadsereget Libanonban: egy katona meghalt, többen megsérültek

Trump elárulta, hogyan lehetett volna elkerülni az újabb merényletkísérletet
Dróntámadás érte az izraeli hadsereg egyik alakulatát Libanonban – számolt be róla a Times of Israel.
A beszámoló szerint a Hezbollah egy kamikaze drónt vetett be az izraeli 7-es harckocsizó ezred 77-es zászlóaljának egyik állása ellen.
A támadás következtében egy 19 éves őrmester meghalt, további hat katona megsérült. A sérültek közül három állapota súlyos.
A jelentés szerint a Hezbollah a mentési műveletek idején újabb támadást indított az izraeli katonák ellen. Az egyik drónt az izraeli erők elfogták, a másik nem talált célba.
Libanon és Izrael között hivatalosan tűzszünet van érvényben, ugyanakkor a fegyveres incidensek továbbra is folytatódnak. A beszámolók szerint a fegyvernyugvás kezdete óta a Hezbollah már több izraeli katonát megölt, miközben az izraeli hadsereg is időszakosan hajt végre légicsapásokat a szervezet állásai ellen.
Amerikában már Európa háborújaként tekintenek az orosz-ukrán konfliktusra.
