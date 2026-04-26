Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
hezbollah times of israel dróntámadás libanon izraeli hadsereg

Dróntámadás érte az izraeli hadsereget Libanonban: egy katona meghalt, többen megsérültek

2026. április 26. 21:06

A Hezbollah kamikaze drónnal támadott egy páncélos egységet, miközben egy második akciót is indítottak a mentés alatt.

Dróntámadás érte az izraeli hadsereg egyik alakulatát Libanonban – számolt be róla a Times of Israel.

Ezt is ajánljuk a témában

A beszámoló szerint a Hezbollah egy kamikaze drónt vetett be az izraeli 7-es harckocsizó ezred 77-es zászlóaljának egyik állása ellen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

 A támadás következtében egy 19 éves őrmester meghalt, további hat katona megsérült. A sérültek közül három állapota súlyos.

A jelentés szerint a Hezbollah a mentési műveletek idején újabb támadást indított az izraeli katonák ellen. Az egyik drónt az izraeli erők elfogták, a másik nem talált célba.

Libanon és Izrael között hivatalosan tűzszünet van érvényben, ugyanakkor a fegyveres incidensek továbbra is folytatódnak. A beszámolók szerint a fegyvernyugvás kezdete óta a Hezbollah már több izraeli katonát megölt, miközben az izraeli hadsereg is időszakosan hajt végre légicsapásokat a szervezet állásai ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2026. április 26. 21:25
Sokkal több találatról van már videó, sőt, olyanról is, ami FPV-ből is meg 3rd PV-ből is mutatja... Bibi úr nagyon elqúrta ezzel az iráni balhéval, Izrael létét sodorta veszélybe (no meg a világgazdaságot is).
Válasz erre
1
0
alenka
2026. április 26. 21:23
A zsidók maradjanak Izraelben!
Válasz erre
1
1
muszlim1970
2026. április 26. 21:20
Benneteket kellene kiirtani
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!