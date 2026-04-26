Dróntámadás érte az izraeli hadsereget Libanonban: egy katona meghalt, többen megsérültek

Libanon és Izrael között hivatalosan tűzszünet van érvényben, ugyanakkor a fegyveres incidensek továbbra is folytatódnak. A beszámolók szerint a fegyvernyugvás kezdete óta a Hezbollah már több izraeli katonát megölt, miközben az izraeli hadsereg is időszakosan hajt végre légicsapásokat a szervezet állásai ellen.