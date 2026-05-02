05. 02.
szombat
nemzeti tömörülés döglött rovar botrány

Döglött rovarok és illegális különterem: botrányok sorozata után húzhatja le a rolót a muszlim vendéglő (VIDEÓ)

2026. május 02. 12:39

Nem a „100% lányok” zóna volt az egyetlen probléma: a francia prefektúra 39 pontban sorolta fel a mulasztásokat, amelyek miatt fel kellett függeszteni a térség legnagyobb halal éttermének működését.

2026. május 02. 12:39
null

A franciaországi Vaulx-en-Velinben található Seven Times éttermet a helyi prefektúra azonnali hatállyal bezáratta, miután egy április 20-ai ellenőrzés során 39 súlyos higiéniai mulasztást rögzítettek. 

A hatóságok jelentése szerint az üzemeltetők nemcsak az alapvető tisztítási folyamatokat hanyagolták el, hanem döglött rovarokat is találtak az egységben, emellett fennállt a vegyi szennyeződés és az alapanyagok nem megfelelő tárolásának veszélye is. 

Az étterem csak akkor nyithat ki újra, ha minden egyes hiányosságot maradéktalanul pótolnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az étterem nem először került a figyelem középpontjába: 

tavaly decemberben országos felháborodást váltott ki a „100% lányok” elnevezésű zónája miatt.

A kritikusok, köztük Jérôme Buisson, a Nemzeti Tömörülés (RN) képviselője, illegális szeparatizmussal és diszkriminációval vádolták a helyet, mivel a francia törvények tiltják a nemek szerinti megkülönböztetést a nyilvános intézményekben. Bár a tulajdonos azzal védekezett, hogy csupán születésnapok és diplomaosztók számára fenntartott különteremről van szó, 

a hatalmas felháborodás hatására végül eltávolították a feliratot és megszüntették a szegregációt.

A botrányt tovább tetézi, hogy az étterem egyik vezetőjének egy másik egységét, a Villefranche-sur-Saône-ban működő Naan Factory-t szintén áprilisban zárták be hasonló higiéniai problémák miatt. 

Ott ráadásul feketemunkásokat is foglalkoztattak, akik közül ketten érvényes papírok nélkül tartózkodtak az országban. 

A Seven Times bár visszavonulót fújt a női zóna ügyében, az imaszoba fenntartása és a sorozatos szabályszegések miatt továbbra is a hatóságok és a közvélemény kereszttüzében áll.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
londonbaby
2026. május 02. 13:59 Szerkesztve
ezek a korcsok nem hogy egy vendéglőt tartsanak tisztán, hanem saját magukat se.. büdös korcs állatok !!! az hát.... halal meg nem halal atomot ezekre a félig kifejlett állatokra !!!
hernadvolgyi-2
2026. május 02. 13:48
"hanem döglött rovarokat is találtak " Poloskát?
sagirdilsiz-2
2026. május 02. 13:23
Ki tudja mik lehetnek még mögötte, mert a város 93 gyorsétterme közül a 8. helyre, és a 167 étteremböl a 25. helyre tették az értékelő vendégek, és egyéb oldalakon is 4.5 körüli értékelést kapott.
astra04
2026. május 02. 13:21
Megnyitni sem lett volna szabad. Max. Európán kívül!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!