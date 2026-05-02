Döglött rovarok és illegális különterem: botrányok sorozata után húzhatja le a rolót a muszlim vendéglő (VIDEÓ)

A kritikusok, köztük Jérôme Buisson, a Nemzeti Tömörülés (RN) képviselője, illegális szeparatizmussal és diszkriminációval vádolták a helyet, mivel a francia törvények tiltják a nemek szerinti megkülönböztetést a nyilvános intézményekben. Bár a tulajdonos azzal védekezett, hogy csupán születésnapok és diplomaosztók számára fenntartott különteremről van szó,

a hatalmas felháborodás hatására végül eltávolították a feliratot és megszüntették a szegregációt.

A botrányt tovább tetézi, hogy az étterem egyik vezetőjének egy másik egységét, a Villefranche-sur-Saône-ban működő Naan Factory-t szintén áprilisban zárták be hasonló higiéniai problémák miatt.

Ott ráadásul feketemunkásokat is foglalkoztattak, akik közül ketten érvényes papírok nélkül tartózkodtak az országban.

A Seven Times bár visszavonulót fújt a női zóna ügyében, az imaszoba fenntartása és a sorozatos szabályszegések miatt továbbra is a hatóságok és a közvélemény kereszttüzében áll.