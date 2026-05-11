Felfedte kilétét a kegyelmi botrány kirobbantója

Felfedte kilétét a Vidéki prókátor néven ismertté vált tartalomgyártó, akinek szerepe volt a kegyelmi botrány kitörésében is. A bemutatkozásából kiderült, hogy egy ügyvédről van szó, aki a luxembourgi Bíróságon dolgozott éveken át.

Soha nem vágytam az ismertségre, most sem igazán vágyom rá. Szeretem a céltudatosan felépített nyugodt, békés életemet.

Ugyanakkor a kezdetektől feszélyez és idegesít ez a »bujkálás«, mert nem tartom komoly emberhez méltónak és mert szeretném a saját nevemmel közzétenni a gondolataimat” – fogalmazott Fülöp Botond.