Macron történelmet írt, de nem örülhet neki: ő lett az elmúlt ötven év legnépszerűtlenebb francia elnöke

Emmanuel Macron az elmúlt ötven év legnépszerűtlenebb francia köztársasági elnöke – derült ki a Verian Group felméréséből, amelyet a Le Figaro napilap tett közzé. Macron holtversenyben osztozik a címen elődjével, François Hollande-dal, aki leköszönése előtt, 2016 végén ért el hasonlóan csúfos eredményt a felmérésen, amelyben ezer embert kérdeztek meg, és mindkét elnököt csupán 11 százalék támogatta.

Emmanuel Macron és Francois Hollande fej fej mellett küzd a legnépszerűtlenebb elnöki címért

Forrás: GONZALO FUENTES / POOL / AFP

A közvélemény-kutató a hetvenes évek óta végez hasonló, havonta készülő felméréseket, és korábban senki nem szerepelt olyan rosszul, mint a két legutóbbi államfő. A többi közvélemény-kutató sem tud megnyugtató eredményekkel szolgálni Macron számára: még a legjobb eredmény szerint is, amelyet a kedden publikált Odoxa-felmérés mért, csupán 20 százalék tartja Macront jó elnöknek.

Macronnak tudnia kell, hogy nem kedvelik