Macron történelmet írt, de nem örülhet neki: ő lett az elmúlt ötven év legnépszerűtlenebb francia elnöke

Macron ötödik miniszterelnöke kevesebb mint 12 óra után dobta be a törölközőt: lemondott Sébastien Lecornu
Alig alakult meg, máris távozott a francia kormány – Emmanuel Macron elnök ismét válságba került.
François Hollande-dal karöltve. Tanácsadója szerint Macron csak akkor nem látja, mennyire elégedetlenek vele, ha vak.
Emmanuel Macron az elmúlt ötven év legnépszerűtlenebb francia köztársasági elnöke – derült ki a Verian Group felméréséből, amelyet a Le Figaro napilap tett közzé. Macron holtversenyben osztozik a címen elődjével, François Hollande-dal, aki leköszönése előtt, 2016 végén ért el hasonlóan csúfos eredményt a felmérésen, amelyben ezer embert kérdeztek meg, és mindkét elnököt csupán 11 százalék támogatta.
A közvélemény-kutató a hetvenes évek óta végez hasonló, havonta készülő felméréseket, és korábban senki nem szerepelt olyan rosszul, mint a két legutóbbi államfő. A többi közvélemény-kutató sem tud megnyugtató eredményekkel szolgálni Macron számára: még a legjobb eredmény szerint is, amelyet a kedden publikált Odoxa-felmérés mért, csupán 20 százalék tartja Macront jó elnöknek.
Macron folyamatosan figyeli ezeket a felméréseket, úgyhogy vaknak vagy süketnek kellene lennie ahhoz, hogy ne vegye észre, mennyire nem kedvelik”
– nyilatkozott a Politicónak egy, név elhallgatását kérő elnöki tanácsadó, aki arról is beszélt, szerinte mi állhat a népszerűtlenség hátterében. – „A köztársasági elnök nem érti, mit váltanak ki az emberekből azok a reformok, amelyeket ő szükségesnek tart az ország szempontjából” – mondta, többek között a nyugdíjkorhatár megemelésére és a parlament feloszlatására célozva.
Ezt is ajánljuk a témában
Alig alakult meg, máris távozott a francia kormány – Emmanuel Macron elnök ismét válságba került.
A brüsszeli lap ugyanakkor kiemelte, hogy a Macron elleni növekvő ellenszenv nem egyedülálló Nyugat-Európában, ahol a többi nagy ország vezetője sem örvend túl nagy népszerűségnek: Keir Starmer támogatottsága valamivel 20 százalék alatt van, Friedrich Merz megválasztása óta pedig még egy év sem telt el, de máris 25 százalékra esett vissza.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP