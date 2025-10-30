Ft
Macron történelmet írt, de nem örülhet neki: ő lett az elmúlt ötven év legnépszerűtlenebb francia elnöke

2025. október 30. 20:20

François Hollande-dal karöltve. Tanácsadója szerint Macron csak akkor nem látja, mennyire elégedetlenek vele, ha vak.

2025. október 30. 20:20
null

Emmanuel Macron az elmúlt ötven év legnépszerűtlenebb francia köztársasági elnöke – derült ki a Verian Group felméréséből, amelyet a Le Figaro napilap tett közzé. Macron holtversenyben osztozik a címen elődjével, François Hollande-dal, aki leköszönése előtt, 2016 végén ért el hasonlóan csúfos eredményt a felmérésen, amelyben ezer embert kérdeztek meg, és mindkét elnököt csupán 11 százalék támogatta.

Macron
Emmanuel Macron és Francois Hollande fej fej mellett küzd a legnépszerűtlenebb elnöki címért
Forrás: GONZALO FUENTES / POOL / AFP

A közvélemény-kutató a hetvenes évek óta végez hasonló, havonta készülő felméréseket, és korábban senki nem szerepelt olyan rosszul, mint a két legutóbbi államfő. A többi közvélemény-kutató sem tud megnyugtató eredményekkel szolgálni Macron számára: még a legjobb eredmény szerint is, amelyet a kedden publikált Odoxa-felmérés mért, csupán 20 százalék tartja Macront jó elnöknek.

Macronnak tudnia kell, hogy nem kedvelik

Macron folyamatosan figyeli ezeket a felméréseket, úgyhogy vaknak vagy süketnek kellene lennie ahhoz, hogy ne vegye észre, mennyire nem kedvelik” 

– nyilatkozott a Politicónak egy, név elhallgatását kérő elnöki tanácsadó, aki arról is beszélt, szerinte mi állhat a népszerűtlenség hátterében. – „A köztársasági elnök nem érti, mit váltanak ki az emberekből azok a reformok, amelyeket ő szükségesnek tart az ország szempontjából” – mondta, többek között a nyugdíjkorhatár megemelésére és a parlament feloszlatására célozva.

A brüsszeli lap ugyanakkor kiemelte, hogy a Macron elleni növekvő ellenszenv nem egyedülálló Nyugat-Európában, ahol a többi nagy ország vezetője sem örvend túl nagy népszerűségnek: Keir Starmer támogatottsága valamivel 20 százalék alatt van, Friedrich Merz megválasztása óta pedig még egy év sem telt el, de máris 25 százalékra esett vissza.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

neszteklipschik
2025. október 30. 21:12
Az euroövezetben a francia frankot nem lehet már leértékelni, mert hogy az már nincs. Marad tehát a megszorítás, ha a költségvetést egyensúlyba akarják hozni, ami nem ártana, mert 115% az államadósság... Csak hogy a megszorítás meg politikailag nem megy át, mert a franciák lázadnak. Cumi, de más megoldás meg nincs. Az Euro egy hibás termék és vagy így, vagy úgy de bedől.
vakiki
2025. október 30. 20:58
Azért esik a támogatottságuk,mert rájönnek az emberek,hogy lököttek a vezetőik.(csakhogy ők választották ...)
UpSalute
2025. október 30. 20:53
Ebben az az igazán szép, hogy míg az országán belül nagyon népszerűtlen és kb. senki sem hisz már neki vagy bízik benne az EU-ban és a nemzetközi porondon úgy adják el, mint valami nagy vezetőt és az EU vezető egyéniségét Merkel után. Pedig nemzetközileg sem veszik igazán komolyan.
