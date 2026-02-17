Ft
srí lanka külgazdasági és külügyminisztérium elefánt baleset

Sokkoló haláleset: már nyomoznak a vad elefántok által halálra taposott magyar férfi ügyében

2026. február 17. 16:34

A hatóságok vizsgálják a haláleset pontos körülményeit, a magyar konzulok folyamatos kapcsolatban állnak a családdal.

2026. február 17. 16:34
null

Nyomozást indítottak a Srí Lankán történt tragikus baleset körülményeinek tisztázására, amelyben életét vesztette egy 64 éves magyar férfi – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A minisztérium a Telex megkeresésére azt írta: az illetékes magyar konzulok folyamatos kapcsolatban állnak az áldozat családjával, valamint az ügyben eljáró Srí Lanka-i hatóságokkal, és minden lehetséges segítséget megadnak a hozzátartozóknak. Hozzátették: 

a körzeti rendőrkapitányság vizsgálja a baleset pontos körülményeit.

A helyi sajtó beszámolói szerint a magyar turistát vad elefántok támadták meg, miközben feleségével a Pidurangala-sziklához vezető úton sétált. A férfit az incidens után kórházba szállították, azonban a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni az életét.

A dél-ázsiai országban időről időre előfordulnak hasonló tragédiák, különösen a természetvédelmi területek közelében, ahol a vadon élő elefántok mozgása nehezen kiszámítható. A mostani eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Nyitókép forrása: JOHAN ORDONEZ / AFP

Töki
2026. február 17. 17:31
A természet már csak ilyen!
hakapeszim
2026. február 17. 17:07
Vigyázni kell, mindig követni a helyi vezetők instrukcióit! Mi is voltunk Sri Lankán, ültem is elefánt hátán. Tudni kell, hogy ott mindenféle állat van, majmok ugrálnak, sose legyen a kezedben ennivaló. Gyíkok, még kobrát is láttam. Részvétem, tragédiába torkollt az üdülés. Sri Lanka jó, oda készülök majd visszavonulni.
kbexxx
•••
2026. február 17. 16:56 Szerkesztve
Nyugodjék békében ! A elefantok kiszámithatalanok de jó időben észrevehetőek olyankor menekülni kell ,estleg elrejtőzni ,nem fotózni vagy videózni az egesszéges életösztön szavára hallgatni a túléles záloga lehet. Civilizált életünkben el sem hisszük életveszély is fenyegethet!
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. február 17. 16:51
minek ment oda?
