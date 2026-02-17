Sokkoló haláleset: már nyomoznak a vad elefántok által halálra taposott magyar férfi ügyében

Béketanács: itt a lista, kikre számíthat Trump
A tanács csütörtökön tartja meg alakuló ülését Washingtonban.
A hatóságok vizsgálják a haláleset pontos körülményeit, a magyar konzulok folyamatos kapcsolatban állnak a családdal.
Nyomozást indítottak a Srí Lankán történt tragikus baleset körülményeinek tisztázására, amelyben életét vesztette egy 64 éves magyar férfi – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium.
Ezt is ajánljuk a témában
A tanács csütörtökön tartja meg alakuló ülését Washingtonban.
A minisztérium a Telex megkeresésére azt írta: az illetékes magyar konzulok folyamatos kapcsolatban állnak az áldozat családjával, valamint az ügyben eljáró Srí Lanka-i hatóságokkal, és minden lehetséges segítséget megadnak a hozzátartozóknak. Hozzátették:
a körzeti rendőrkapitányság vizsgálja a baleset pontos körülményeit.
A helyi sajtó beszámolói szerint a magyar turistát vad elefántok támadták meg, miközben feleségével a Pidurangala-sziklához vezető úton sétált. A férfit az incidens után kórházba szállították, azonban a sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már nem tudták megmenteni az életét.
Ezt is ajánljuk a témában
A helyi rendőrség még mindig vizsgálja a történteket.
A dél-ázsiai országban időről időre előfordulnak hasonló tragédiák, különösen a természetvédelmi területek közelében, ahol a vadon élő elefántok mozgása nehezen kiszámítható. A mostani eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Ezt is ajánljuk a témában
Új hírt közölt a Tisza Párt elnökét lebuktató portál.
Nyitókép forrása: JOHAN ORDONEZ / AFP