A románok szerint Hunyadi János román volt, pedig a hörcsög se hal, hiába születik akváriumban

Nyitókép: The Orbital Stranges Project

„A románok szerint Hunyadi János azért volt román, mert Havasalföldön született. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy attól, mert egy hörcsög akváriumban születik, még nem hal” – reagált a Magyar Nemzetnek Köő Artúr, az NKE Nemeskürty István Tanárképző Kar tanársegédje, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa a legnagyobb román napilapban született cikkre, amely szerint mi magyarok kisajátítottuk tőlük Hunyadi Jánost.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, októberben bemutatták Cannes-ban, Európa egyik legrangosabb televíziós eseményén, a MIPCOM Cannes premierjén a Bán Mór regényfolyama alapján készült Hunyadi című történelmi sorozatot Rise of the Raven (A holló felemelkedése) címmel, amelyet szomszédunkban is kiélezett figyelem övezett.