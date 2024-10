Kikérik maguknak a románok: „Hunyadi János anyanyelve csak román lehetett”

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Pár nap múlva mutatják be Cannes-ban, Európa egyik legrangosabb televíziós eseményén, a MIPCOM Cannes premierjén a Bán Mór regényfolyama alapján készült Hunyadi című történelmi sorozatot Rise of the Raven (A holló felemelkedése) címmel, amelyet szomszédunkban is kiélezett figyelem övez – írja a Magyar Nemzet.

Az Adevărul című napilap portálján Matei Blănaru, a Bukaresti Tudományegyetem doktorandusza tollából A Hunyadi Jánosról készült film, a magyar soft power és Orbán Viktor álma címmel született írás – emeli ki Lakatos Mihály, a Magyar Összetartozás Intézetének cikkében.

Az Adevărul-cikk szerzője szerint a még be sem mutatott A holló felemelkedése című film idegen tollakkal, azaz a román történelemből és kultúrából megfújt elemekkel fog ékeskedni az októberi Cannes-i bemutatón.

Lakatos hozzáteszi, hogy: Blănaru feltételezi, hogy a sorozat, amely Hunyadi János gyermekkorát is bemutatja, és amelyben a szereplők saját anyanyelvükön beszélnek, mindenképpen mellőzni fogja a román nyelvet, pedig

köztudomású, hogy a főhős román volt.

Mivel az apa kiléte körül merülnek is fel kétségek, az anyja román, szóval: az anyanyelve csak román lehetett. A film azonban magyar anyanyelvűként fogja ábrázolni, s ez a kulturális kisajátítás vérlázító példája – emelte ki a cikk írója.