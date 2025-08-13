Ft
08. 13.
szerda
pecsét király forradalom csapatkapitány G-Ras

A hasznos idióták olimpiai válogatottjának csapatkapitánya: G-Ras

2025. augusztus 13. 18:03

G-Ras zsidó származására csak akkor hivatkozik, ha ezzel kóser pecsétet üthet Izrael-gyűlöletére.

2025. augusztus 13. 18:03
null
Vajda Tamás
NeoKohn

„A gond csak az, hogy a nagy lendület mögött nincs térkép. Sötét, tájékozatlan, viszont rendkívül szorgalmas, mint a kezdő sakkjátékos, aki királlyal támadja az ellenfél gyalogjait. Zsidó származására csak akkor hivatkozik, ha ezzel kóser pecsétet üthet Izrael-gyűlöletére.

A palesztinokat »elnyomott őslakosokként« festi le, miközben a valódi őslakos etnikumok; zsidók, jezidik, drúzok, kurdok vagy éppen a kopt keresztények lemészárlása fölött teljes természetességgel siklik át.

Legjobb barátja és zenésztársa egy arab srác. Valószínűleg ő vezette be az Izrael-gyűlölet sötét rengetegébe. Abba a sűrűségbe, ahol a tények ritkábbak, és a sötétség minden észérvet elrejt.

G-Ras az élő bizonyíték, hogy a mozgalmi lendület és a kényszeres figyelemhajhászás házasságából nem forradalom születik, hanem egy felnőtt-kategóriás bohózat.”

Nyitókép: Police.hu


 

Barnabás.N
2025. augusztus 13. 18:30
A palesztinokkal való kiegyezésben őszintén hívő izraeli aktivisták közül többeket lemészároltak, vagy foglyul ejtettek okt. 7-n. Különösen döbbenetes Vivian Silver története, aki több béke-párti szervezetnek is alapítója volt. Például beteg gázaiakat fuvaroztak izraeli kórházakba. Őt megölték. A békéhez is két fél kell! Hiába akar csak az egyik békét, ha a másik nem!
