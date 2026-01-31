Ft
Epstein-botrány Robert Fico Jeffrey Epstein Miroslav Lajcák Szlovákia Egyesült Államok

Most érkezett: egy nagyon csúnya ügy miatt megbukott Fico egyik legfontosabb embere

2026. január 31. 20:26

Távozik Robert Fico miniszterelnök tanácsadói posztjáról Miroslav Lajcák volt külügyminiszter – jelentette be a kormányfő. Fico közölte, elfogadja Lajčák távozásra vonatkozó felajánlását.

2026. január 31. 20:26
null

Távozott állásából Miroslav Lajcák, a szlovák miniszterelnök tanácsadója, miután neve felbukkant a Jeffrey Epstein-ügyben legutóbb nyilvánosságra hozott iratokban – írta a Denník N nyomán az MTI. Robert Fico kormányfő elfogadta a korábbi ENSZ-diplomata lemondását.

Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken több millió oldalnyi dokumentumot, valamint videók és képek ezreit tette közzé a 2019-ben, a börtönben gyanús körülmények között elhunyt Jeffrey Epstein ügyében.

A többek között kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális bűncselekményekkel vádolt amerikai milliárdos évtizedeken át

  • a nyugati világ elitjébe tartozó politikusokkal,
  • üzletemberekkel és
  • közéleti személyiségekkel

állt kapcsolatban.

A szlovák sajtóban korábban megjelent információk szerint Lajcák neve egy olyan beszélgetésben is feltűnt, amelyben Epstein nőket ajánlott fel a számára, miközben ő egy találkozót próbált megszervezni Robert Fico és Steve Bannon, Donald Trump korábbi tanácsadója között.

Lajcák határozottan visszautasította az állításokat:

Nem szerveztem találkozókat a miniszterelnöknek, és nők soha nem voltak részei a kommunikációnknak. Abszolút soha”

– jelentette ki.

A botrányt követően az ellenzék a tanácsadó azonnali távozását követelte. Robert Fico ugyanakkor kiállt mellette, és közösségi oldalán úgy fogalmazott: tanácsadója lemondása is azt bizonyítja, hogy „nagyszerű diplomata”. A kormányfő szerint a bírálatok mögött „rengeteg képmutatás” húzódik meg, és Szlovákia most

egy nagy diplomáciai és külügyi tapasztalattal rendelkező erőforrást veszít el”.

A skandinávoknál is áll a bál

Az Epstein-akták újabb hulláma Norvégiában is visszhangot váltott ki. Mette-Marit norvég trónörökösné neve sajtóértesülések szerint több száz alkalommal szerepel az iratokban.

A norvég királyi udvar megerősítette, hogy a koronahercegné 2013-ban egy közös ismerősön keresztül kibérelte Epstein Palm Beach-i házát, ahol négy napot töltött, és találkozott a milliárdossal, ám annak magánszigetén soha nem járt.

Mette-Marit pénteken bocsánatot kért, elismerve, hogy „jobban kellett volna ellenőriznie Epstein hátterét”. A történteket „egyszerűen csak kínosnak” nevezte, és együttérzését fejezte ki az áldozatok iránt.

***

Fotó: JOHN THYS / AFP

