Most érkezett: egy nagyon csúnya ügy miatt megbukott Fico egyik legfontosabb embere

Távozott állásából Miroslav Lajcák, a szlovák miniszterelnök tanácsadója, miután neve felbukkant a Jeffrey Epstein-ügyben legutóbb nyilvánosságra hozott iratokban – írta a Denník N nyomán az MTI. Robert Fico kormányfő elfogadta a korábbi ENSZ-diplomata lemondását.

Az amerikai igazságügyi minisztérium pénteken több millió oldalnyi dokumentumot, valamint videók és képek ezreit tette közzé a 2019-ben, a börtönben gyanús körülmények között elhunyt Jeffrey Epstein ügyében.