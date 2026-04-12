Történelmi választás Németországban, egy magyar is vastagon érintett

Történelmi döntést hozott a német Bundesligában szereplő Union Berlin futballcsapata. A magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató fővárosiak péntek este menesztették a klub éléről Steffen Baumgartot, utódjaként pedig Marie-Louise Etára esett a választásuk, aki így az első női vezetőedző lett az európai topligák történetében.

Bátor választás: sosem volt még ilyen korábban Európában

A hivatalos bejelentés azt követően érkezett, hogy az Union pénteken 3–1-re kikapott a Bundesliga-sereghajtó Heidenheimtől (Schäfer András 69 percet töltött a pályán), ezzel utóbbi 14 bajnokiján csupán két győzelmet tudott elérni. A 34 éves Marie-Louise Eta – aki korábban a klub U19-es csapatát irányította, a következő idénytől pedig a női felnőttegyüttest fogja – megbízatása az idény végéig szól, de így is