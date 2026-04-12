edzőváltás eta Schäfer András Bundesliga Union Berlin

Történelmi választás Németországban, egy magyar is vastagon érintett

2026. április 12. 16:36

Korábban sosem történt még ilyen az öt európai topligában. Schäfer András pocsék tavaszt futó klubja, az Union Berlin választása egy női szakemberre, Marie-Louise Etára esett a csapat következő vezetőedzőjeként.

Történelmi döntést hozott a német Bundesligában szereplő Union Berlin futballcsapata. A magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató fővárosiak péntek este menesztették a klub éléről Steffen Baumgartot, utódjaként pedig Marie-Louise Etára esett a választásuk, aki így az első női vezetőedző lett az európai topligák történetében.

Marie-Louise Eta az Union választása
A berlini klubvezetés történelmet írt azzal, hogy Marie-Louise Etára esett a választásuk (Fotó: AFP/Odd Andersen)

Bátor választás: sosem volt még ilyen korábban Európában

A hivatalos bejelentés azt követően érkezett, hogy az Union pénteken 3–1-re kikapott a Bundesliga-sereghajtó Heidenheimtől (Schäfer András 69 percet töltött a pályán), ezzel utóbbi 14 bajnokiján csupán két győzelmet tudott elérni. A 34 éves Marie-Louise Eta – aki korábban a klub U19-es csapatát irányította, a következő idénytől pedig a női felnőttegyüttest fogja – megbízatása az idény végéig szól, de így is 

történelmet ír, hiszen korábban férficsapat élére még sosem neveztek ki női vezetőedzőt az öt nagy európai topligában. 

Eta már 2023-ban is elért egy történelmi jelentőségű mérföldkövet, hiszen az elitligákban első női pályaedzőként alkalmazták a berliniek, ráadásul a következő évben az akkori tréner Nenad Bjelica eltiltása miatt három mérkőzés erejéig már irányította az első csapatot. A pocsék tavaszt produkáló Union az újabb vereség után már csak a 11. a német élvonalban, előnye 7 pontra csökkent a már osztályozós helyen álló St. Pauli előtt.

Nyitókép: AFP/Ronny Hartmann

