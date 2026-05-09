Micsoda gólt szerzett Orbán! Gulácsival ünnepelhetnek Lipcsében (VIDEÓ)

Magyar fordulatról írnak Németországban, véget érhet Orbán nagy korszaka
Kérdés, hogy már idén, vagy csak jövőre.
Bronzérmes a Lipcse. Orbánék az utolsó hazai bajnokijukat megnyerték.
Az RB Leipzig hazai pályán a 2–1-re legyőzte a St. Paulit a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 33., utolsó előtti fordulójának szombati játéknapján, amivel eldőlt, hogy a hazai csapat a harmadik helyen zár. A második gólt az 54. percben Willi Orbán szerezte, egy sarokrúgás után bólintott pazarul a hosszú sarokba (VIDEÓ ITT!).
Gulácsi Péter ezen a mérkőzésen sem játszott, kispados volt. Legutóbb február végén lépett pályára.
A Lipcse számára a bronzérem megszerzése egyben azt is jelenti, hogy a Bajnokok Ligája főtábláján lesz érdekelt.
Ez azért is nagy szó, mert az előző idényben csupán a hetedik helyen zárt, amivel mindhárom európai kupasorozatról lemaradt.
Az RB Leipzig a Freiburg ellen idegenben fejezi be a 2025–2026-os kiírást.
Az már korábban eldőlt, hogy a bajnok a Bayern München lesz, az ezüstérmes pedig a Borussia Dortmund. A negyedik, utolsó BL-t érő helyre még három csapat pályázik:
A hetedik Freiburg jócskán le van maradva, csupán 44 ponttal áll.
Ezt is ajánljuk a témában
Kérdés, hogy már idén, vagy csak jövőre.
Nyitókép: Odd Andersen/AFP