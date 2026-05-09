Micsoda gólt szerzett Orbán! Gulácsival ünnepelhetnek Lipcsében (VIDEÓ)

Az RB Leipzig hazai pályán a 2–1-re legyőzte a St. Paulit a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 33., utolsó előtti fordulójának szombati játéknapján, amivel eldőlt, hogy a hazai csapat a harmadik helyen zár. A második gólt az 54. percben Willi Orbán szerezte, egy sarokrúgás után bólintott pazarul a hosszú sarokba (VIDEÓ ITT!).

Orbán gyönyörű gólt fejelt (Fotó: Odd Andersen/AFP)

Gulácsi Péter ezen a mérkőzésen sem játszott, kispados volt. Legutóbb február végén lépett pályára.