Magyar fordulatról írnak Németországban, véget érhet Orbán nagy korszaka

Mit szeretne Willi Orbán?

Ez lenne a Leipzig terve, de a Sport Bild szerint ezek után egyáltalán nem biztos, hogy Orbán maradni szeretne egyetlen évre, lehet, helyette inkább már most elkezdheti építeni a Lipcsén kívüli karrierjét. Orbán már 2015 óta a Vörös Bikák játékosa, vagyis már a másodosztályból való feljutásnak is a részese volt.

Eddig összesen 382 tétmeccsen lépett pályára a klubban, ezeken 35 gólt és 12 gólpasszt ért el. Ebben az idényben 31 bajnokiból 30-on volt kezdő, 29-et pedig végig is játszott.

A magyar válogatottnak is alapembere, sőt a védelem legfontosabb játékosa, így bízunk benne, bárhol is folytatja, rendszeres játéklehetőséghez jut a következő évadban is.

