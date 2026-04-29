Bundesliga Willi Orbán RB Leipzig

Magyar fordulatról írnak Németországban, véget érhet Orbán nagy korszaka

2026. április 29. 17:44

Német sajtóhírek szerint elképzelhető, hogy az RB Leipzig mégsem hosszabbít magyar válogatott kulcsjátékosával. Willi Orbán szerződése 2027-ben jár le.

null

Az elmúlt hónapokban már több információ is napvilágot látott a német labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig magyar válogatott védőjének, Willi Orbánnak a jövőjével kapcsolatban. Legutóbb még arról volt szó, hogy a 33 éves játékos meghosszabbíthatja 2027-ben lejáró szerződését, de most úgy tűnik, mégsem kap új kontraktust – számolt be róla a Sport Bildre hivatkozva a Csakfoci.hu.

Willi Orbán
Willi Orbán még mindig kihagyhatatlan az RB Leipzig kezdőjéből. Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A cikkben arról írnak, hogy Orbán a lipcseiektől nem fog új ajánlatot kapni, mert a klub nem vele képzeli el a jövőt. Mármint a távolit, mert a 2026/27-es idényben még vezérként számítanának a 66-szoros magyar válogatott játékosra,

annál is inkább, mert könnyen lehet, hogy Castello Lukeba és Lukas Klostermann is távozik, míg a 20 éves El Chadaille Bitshiabu és a nyáron érkező, 21 éves Abdoul Koné még rutintalan ehhez a szerephez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mit szeretne Willi Orbán?

Ez lenne a Leipzig terve, de a Sport Bild szerint ezek után egyáltalán nem biztos, hogy Orbán maradni szeretne egyetlen évre, lehet, helyette inkább már most elkezdheti építeni a Lipcsén kívüli karrierjét. Orbán már 2015 óta a Vörös Bikák játékosa, vagyis már a másodosztályból való feljutásnak is a részese volt. 

Eddig összesen 382 tétmeccsen lépett pályára a klubban, ezeken 35 gólt és 12 gólpasszt ért el. Ebben az idényben 31 bajnokiból 30-on volt kezdő, 29-et pedig végig is játszott.

A magyar válogatottnak is alapembere, sőt a védelem legfontosabb játékosa, így bízunk benne, bárhol is folytatja, rendszeres játéklehetőséghez jut a következő évadban is.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. április 29. 18:57
Esetleg jöhetne a Fradiba levezetni. Lóvé nem lesz annyi mint most, de a rutinja még sokáig sokat érhet.
akitiosz
2026. április 29. 18:30
"véget érhet Orbán nagy korszaka Kérdés, hogy már idén, vagy csak jövőre. " Ez nem kérdés április 12-e óta. Már idén.
nyugalom
2026. április 29. 18:12
A nemetek is kemenyen hozzajatultak, aljas modon!
