magyar válogatott RB Leipzig Gulácsi Péter

Gulácsi Péter: Előfordult, hogy az egész védelmet németül irányítottam a magyar válogatottban

2026. május 07. 17:22

A magyar válogatott korábbi kapusa szerdán töltötte be a 36. életévét. Gulácsi Péter a születésnapi interjújában elmesélte, volt olyan, amikor a nemzeti csapatban a teljes védelmet németül irányította.

Május 7-én, szerdán töltötte be a 36. életévét Gulácsi Péter, az RB Leipzig korábbi magyar válogatott kapusa. A futballista a születésnapja alkalmából terjedelmes interjút adott a Büntetőnek, s ebben elárulta, előfordult, hogy a nemzeti csapatban a teljes védősort németül irányította, mert az volt az a nyelv, amit mindenki értett.

A válogatottban előfordult, hogy az egész védelmet németül tudtam irányítani. Dárdai Marci Németországban nőtt fel, Willi (Orbán) szintén, (Kerkez) Milos beszél németül, Szalai Attila pedig Ausztriában és a Hoffenheimben is játszott. Loic Negót angolul irányítottam, ha hátul volt. Hozzáteszem: magyarul is szólhattam volna bármelyikükhöz. Illetve, ha valaki újoncként jön a válogatotthoz, a vezényszavakat mindig átvesszük vele

– mesélte Gulácsi.

Az 58-szoros válogatott kapus arról is beszélt, melyek a leggyakrabban használt kifejezései a pályán.

„2013-ban eljöttem Liverpoolból, de az angol vezényszavak közül megtartottam néhányat a pályán. Ha például kirobbanok a kapuból a labdáért, az angol »keepers-t« kiabálom Lipcsében is. A legtöbbször szerintem a »Raus-t« használom, amikor feljebb küldöm a védelmet, hogy lesre állítsuk a támadókat. »Zeit!« – ezzel jelzem a védőnek, amikor van ideje átvenni a labdát, és persze sokszor mondom, hogy »rechts, links«, amivel a passzok irányát segítem a kapuból. Hat-hét szóval el lehet irányítani a védelmet, nem kell folyamatosan dumálni. Céltudatosan kell kommunikálni a kapuból, különben zavarjuk a játékostársakat” – mondta.

Gulácsi a legutóbbi térdsérülése óta még nem nyerte vissza a helyét a Leipzig kapujában, de februárban már meghosszabbította a szerződését 2027-ig a klubnál. Csapata a hétvégén a kieső helyen álló St. Paulit fogadja a német Bundesligában, s ha nyer, akkor biztossá válik legalább a bronzérmes pozíciója.

A Gulácsival készült teljes interjút ide kattintva olvashatja el!

Nyitókép: MTI / MTVA / Martin Divisek

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lynx
2026. május 07. 17:39
Még büszke is rá. No comment.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!