Gulácsi Péter: Előfordult, hogy az egész védelmet németül irányítottam a magyar válogatottban

Az 58-szoros válogatott kapus arról is beszélt, melyek a leggyakrabban használt kifejezései a pályán.

„2013-ban eljöttem Liverpoolból, de az angol vezényszavak közül megtartottam néhányat a pályán. Ha például kirobbanok a kapuból a labdáért, az angol »keepers-t« kiabálom Lipcsében is. A legtöbbször szerintem a »Raus-t« használom, amikor feljebb küldöm a védelmet, hogy lesre állítsuk a támadókat. »Zeit!« – ezzel jelzem a védőnek, amikor van ideje átvenni a labdát, és persze sokszor mondom, hogy »rechts, links«, amivel a passzok irányát segítem a kapuból. Hat-hét szóval el lehet irányítani a védelmet, nem kell folyamatosan dumálni. Céltudatosan kell kommunikálni a kapuból, különben zavarjuk a játékostársakat” – mondta.