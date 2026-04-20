Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Tömegverekedés Németország rendőrség Bundesliga Bayern München

Németországban már megoldották… – ezer ember verekedett össze, nyolc rendőr megsérült

2026. április 20. 16:44

A két szurkolótábor előzetesen megbeszélte a bunyót. Ezer szurkoló verekedett össze a bajnokavató mérkőzés előtt.

Ezer szurkoló verekedett össze a Bayern München–VfB Stuttgart mérkőzés előtt vasárnap délután, amikor a bajorok 4–2-es győzelmükkel megszerezték 35. bajnoki címüket a német labdarúgó Bundesligában.

A rendőrség szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

a két tábor egy parkolóban beszélte meg előzetesen az összetűzést,

az egyenruhások pedig gumibotot és gázsprayt is alkalmaztak. A huligánok közül többen eltakarták az arcukat, hogy ne lehessen azonosítani őket a térfigyelő kamerákkal, s ötvenen fogvédővel érkeztek a verekedésre.

Az akció során 

  • nyolc rendőr megsérült, 
  • 350 vendégszurkolót különbuszokkal több müncheni őrszobára szállítottak, 
  • 150-et pedig a helyszínen előállítottak. 

Az este folyamán valamennyien szabadlábra kerültek.

A bajorok négy fordulóval az idény vége előtt biztosították be újabb elsőségüket, míg a Stuttgart a harmadik helyen áll.

(MTI)

Nyitókép: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

cutcopy
2026. április 20. 17:32 Szerkesztve
Ustawka több évtizedes szláv hagyomány, ebből ered a hivatalos Team Fighting Championship, több száz fős csapatban ritkaság de természetesen törvénytelen..
fatman
2026. április 20. 17:17
nácik...
gica1994
2026. április 20. 16:46
Hülyék.
