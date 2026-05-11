Volt edzője gyengítheti a Fradit – a szurkolók szerint ez áll a háttérben

A szerb Telegrafra hivatkozva a csakfoci.hu arról számolt be, hogy a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda szeretné átigazolni a zöld-fehérektől Mohammed Abu Fanit. Az átigazolást a hírek szerint maga a szerb tréner erőlteti, aki a Fradinál dolgozott már együtt az izraeli középpályással, a belgrádi klub pedig állítólag igyekszik eleget tenni a szakember kérésének.

Februárban és márciusban is Mohammed Abu Fanit választották meg a Ferencváros legjobb játékosának (Fotó: fradi.hu)

A Telegraf azt írja, a Zvezdának nem is kellene mélyen a zsebébe nyúlnia, mert akár már 500 ezer euróért (mai árfolyamon 177.6 millió forint) megszerezheti a 28 éves labdarúgót, akinek a szerződése – a Transfermarkt adatbázisa szerint – jövő nyárig érvényes az FTC-nél.