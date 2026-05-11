Volt edzője gyengítheti a Fradit – a szurkolók szerint ez áll a háttérben

Újabb magyar állampolgárt nézett ki magának a Fradi – ezúttal Izraelben
Ha már magyarszabály, legyen kövér!
Dejan Sztankovics a korábbi csapatából szemelt ki egy játékost. A Fradi izraeli karmesterét, Mohammed Abu Fanit a Crvena zvezda vinné.
A szerb Telegrafra hivatkozva a csakfoci.hu arról számolt be, hogy a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda szeretné átigazolni a zöld-fehérektől Mohammed Abu Fanit. Az átigazolást a hírek szerint maga a szerb tréner erőlteti, aki a Fradinál dolgozott már együtt az izraeli középpályással, a belgrádi klub pedig állítólag igyekszik eleget tenni a szakember kérésének.
A Telegraf azt írja, a Zvezdának nem is kellene mélyen a zsebébe nyúlnia, mert akár már 500 ezer euróért (mai árfolyamon 177.6 millió forint) megszerezheti a 28 éves labdarúgót, akinek a szerződése – a Transfermarkt adatbázisa szerint – jövő nyárig érvényes az FTC-nél.
Abu Fani a Ferencváros szurkolóinak egyik kedvence, 2023-as érkezése óta az eddigi 116 mérkőzésén 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett a zöld-fehéreknél. A mostani idényben 25 meccsen négy gól és tíz assziszt a mérlege. A drukkerek többsége nehezen viselné, ha a klub megválna tőle, főleg azt, ha áron alul, hiszen a Transfermarkt hárommillió euróra becsüli az értékét.
Több drukker is felhívta rá ugyanakkor a figyelmet, hogy
a Ferencvárosnál a kormányváltás után új korszak kezdődhet, és elképzelhető, a klub rászorul majd arra, hogy eladja a legjobban kereső vagy a legpiacképesebb futballistáit. A szimpatizánsok egy része arra számít, az FTC kerete jelentősen átalakulhat a nyáron.
Hétfői hír egyébként, hogy a Fradi érdeklődik a Maccabi Tel-Aviv háromszoros izraeli válogatott, de magyar útlevéllel is rendelkező játékosa, Ido Sahar iránt, aki történetesen hasonló poszton szerepel, mint Abu Fani…
A Crvena zvezda a szerb bajnokságot már megnyerte, szerdán pedig a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Vojvodinával játszik a Szerb Kupa döntőjében.
A ZTE elleni kupadöntőben Abu Fani adta a gólpasszt a Ferencváros győztes találatánál