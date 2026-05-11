Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dejan Sztankovics Mohammed Abu Fani Fradi Ferencváros Crvena zvezda FTC

Volt edzője gyengítheti a Fradit – a szurkolók szerint ez áll a háttérben

2026. május 11. 18:10

Dejan Sztankovics a korábbi csapatából szemelt ki egy játékost. A Fradi izraeli karmesterét, Mohammed Abu Fanit a Crvena zvezda vinné.

2026. május 11. 18:10
null

A szerb Telegrafra hivatkozva a csakfoci.hu arról számolt be, hogy a Ferencváros korábbi vezetőedzője, Dejan Sztankovics által irányított Crvena zvezda szeretné átigazolni a zöld-fehérektől Mohammed Abu Fanit. Az átigazolást a hírek szerint maga a szerb tréner erőlteti, aki a Fradinál dolgozott már együtt az izraeli középpályással, a belgrádi klub pedig állítólag igyekszik eleget tenni a szakember kérésének.

Ferencváros, Mohammed Abu Fani, Fradi, FTC
Februárban és márciusban is Mohammed Abu Fanit választották meg a Ferencváros legjobb játékosának (Fotó: fradi.hu)

A Telegraf azt írja, a Zvezdának nem is kellene mélyen a zsebébe nyúlnia, mert akár már 500 ezer euróért (mai árfolyamon 177.6 millió forint) megszerezheti a 28 éves labdarúgót, akinek a szerződése – a Transfermarkt adatbázisa szerint – jövő nyárig érvényes az FTC-nél.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Abu Fani a Ferencváros szurkolóinak egyik kedvence, 2023-as érkezése óta az eddigi 116 mérkőzésén 14 gólt és 36 gólpasszt jegyzett a zöld-fehéreknél. A mostani idényben 25 meccsen négy gól és tíz assziszt a mérlege. A drukkerek többsége nehezen viselné, ha a klub megválna tőle, főleg azt, ha áron alul, hiszen a Transfermarkt hárommillió euróra becsüli az értékét.

  • „A legjobb játékos a Fradiban” – írta egy szurkoló a Facebookon. 
  • „Szomorú lennék, ha ez a hír igaz lenne” – kommentelte egy másik. 
  • „Ha Varga (Barnabás) és Tóth Alex után őt is eladják, a kártyavár összedől” – jelentette ki egy harmadik. 
  • „Abu az egyik legjobb emberünk, nagyon nem örülnék neki, ha fillérekért elengednénk” – jegyezte meg egy negyedik.

Több drukker is felhívta rá ugyanakkor a figyelmet, hogy 

a Ferencvárosnál a kormányváltás után új korszak kezdődhet, és elképzelhető, a klub rászorul majd arra, hogy eladja a legjobban kereső vagy a legpiacképesebb futballistáit. A szimpatizánsok egy része arra számít, az FTC kerete jelentősen átalakulhat a nyáron.

Hétfői hír egyébként, hogy a Fradi érdeklődik a Maccabi Tel-Aviv háromszoros izraeli válogatott, de magyar útlevéllel is rendelkező játékosa, Ido Sahar iránt, aki történetesen hasonló poszton szerepel, mint Abu Fani…

Ezt is ajánljuk a témában

A Crvena zvezda a szerb bajnokságot már megnyerte, szerdán pedig a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Vojvodinával játszik a Szerb Kupa döntőjében.

Nyitókép: fradi.hu

A ZTE elleni kupadöntőben Abu Fani adta a gólpasszt a Ferencváros győztes találatánál

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!