04. 19.
vasárnap
Mi lesz, Fidesz?

2026. április 19. 13:33

Ennek az új világnak az a legvonzóbb ígérete, hogy vége lesz az ország végletes megosztásának.

Lendvai Ildikó
Népszava

„A győzelem után a vesztes fél a kevésbé érdekes. Fontosabb, hogy mit tervez a győztesek új kormánya. Engem sem a Fidesz vezérkarának mozgásai érdekelnek elsősorban. Hanem az a több, mint kétmillió. Akik egy földindulásszerű népmozgalom idején, a naponta rájuk zuhogó leleplező információk elől fülüket befogva is rájuk szavaztak. Szükség lesz rájuk egy normális világ berendezésében. Főleg, hogy ennek az új világnak az a legvonzóbb ígérete, hogy vége lesz az ország végletes megosztásának, a gyűlöletre cukkoló belső háborúknak. 

Ennek az ígéretnek sajátos egyensúlyban kell lennie a jogállami igazságtétellel. Babits háborúellenes verséből a »legyen béke már, legyen vége már« ma is érvényes és tömeges szándék, de a »ki a bűnös, ne kérdjük« egyáltalán nem. De, kérdjük, nagyon is kérdjük, milliók kérdezik. Különben visszatér a »következmények nélküli ország« csüggedt letargiája. Éppen a nemzet újraegyesítése, amelynek jelszava már nemcsak a határon túlra vonatkozik, teszi fontossá, mit és milyen Fidesz üzen majd annak a kétmilliónak. És ki üzen majd onnan.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Radikális dizájnváltás: ezt minden magyar vásárló látni fogja

Ezt ne hagyja ki!

Hatalmas átalakítási hullám söpör végig az Aldi Süd bolthálózatán, amely közvetlenül érinti a magyarországi üzleteket is. A német diszkontlánc szakít az évtizedekig meghatározó, puritán és rideg bolti környezettel. A modernizáció célja a vásárlói élmény javítása, miközben a lánc továbbra is őrzi előkelő helyét az árversenyben.

Úgy sejtem, az a kétmillió már nem is egészen kétmillió. Vagy ötszázezer eddig sem volt rajongó.”

Összesen 32 komment

kuzmics
2026. április 19. 14:19
"Mi lesz, Fidesz?" - Anyád lesz, cenzor! (Bocs, ez most kikívánkozott.)
support-2
2026. április 19. 14:19
A megosztottság, milyen megrwndítő. De én még emlékstem mi voltv1990-1994 időszakban, nem bfeszélve 1998-2002 időiben, ő és az akkori párttársai mesterien művelték ezt. A demencia bocsánatos, mert betegség, ez utóbbi figyelenbe vételével l, lehet Lendvai Ildikót olvasni. Kerdés: kit érdekel meg, hogy ő mit gondol? Biztosan Magyar Pétert, aki pobt a legjobban élt az MSZP utani időiben.
bbszaiff-2
2026. április 19. 14:17
Ha úgy gondolod, ahogyan a "nem lesz gázáremelés" , akkor igazad van. Már megint hazudtok !!!
alex44
•••
2026. április 19. 14:15 Szerkesztve
mi a helyzet az ex-pártjával boszorkány?
