Ennek az ígéretnek sajátos egyensúlyban kell lennie a jogállami igazságtétellel. Babits háborúellenes verséből a »legyen béke már, legyen vége már« ma is érvényes és tömeges szándék, de a »ki a bűnös, ne kérdjük« egyáltalán nem. De, kérdjük, nagyon is kérdjük, milliók kérdezik. Különben visszatér a »következmények nélküli ország« csüggedt letargiája. Éppen a nemzet újraegyesítése, amelynek jelszava már nemcsak a határon túlra vonatkozik, teszi fontossá, mit és milyen Fidesz üzen majd annak a kétmilliónak. És ki üzen majd onnan.