04. 28.
kedd
Együtt maradunk

2026. április 28. 17:32

Magyarországot nem lehet úgy tönkretenni, hogy mi ne építsük fel újra.

2026. április 28. 17:32
null
Bencsik András
Demokrata

„Fontosabb, amire Orbán Viktor vállalkozott, és amiben messzemenően kell támogatnunk őt.

Annak a közel két és fél millió embernek, akik rá szavaztak, vissza kell adni a hitét, meg kell erősíteni őket abban, hogy jól döntöttek, helyesen szavaztak, mert sem a szeretet, sem az összefogás nem veszítette el becsületét, csupán csak annyi történt, hogy a lázadók, az árulók, a hitszegők, a rágalmazók megnyertek egy fontos csatát.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Ahogy egyszer már elhangzott, most is igaz, hogy Magyarországot nem lehet úgy tönkretenni, hogy mi ne építsük fel újra. Mert ne legyenek kétségeink, egy hisztérikus pszichopata vezetésével felálló kormányzat Magyarországot súlyos veszélyekbe fogja sodorni.

Mit tehet ilyenkor az, aki továbbra is rendületlenül hisz a szeretet és összefogás erejében, aki továbbra is felelősséget érez a hazájáért, benne mindazokért, akik most önfeledten ünneplik a felelősség bukását és a bosszú édes és élvezetes ígéretét? A legfontosabb, hogy becsülje önmagát, és becsülje mindazokat, akikre eddig tisztelettel gondolt. És ne feledkezzen meg a jobboldal egyik legszebb tulajdonságáról, a hűségről.

Azt mondják, bajban ismerszik meg az igazi barát. Most eljött az igazi barátok ideje, akik nem félnek kinyilvánítani hűségüket és szeretetüket a már egyre kevésbé burkolt fenyegetések közepette. Bocsássunk meg azoknak, akik a túlélés reményében az árulást vagy a meglapulást választották, mert nélkülük ugyan egy kicsit kevesebben, de sokkal erősebbek leszünk.” 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
redl1986
2026. április 28. 19:27
Dehogy maradtok együtt. A főnökeitek számára ti is csak bábuk vagytok, akik primitiv, átlátszó propagandájukkal szépen besegitettek a TISZA kétharmadnak. OV ezt nem felejti nektek.
Obsitos Technikus
2026. április 28. 18:53
Elég lenne felváltva szemlézni ezt az okos angolnázó testvérpárt, páros napon az egyiket, páratlanon a másikat. Így sok egy kicsit.
Valeri Anna
2026. április 28. 18:14
András! Javaslat Dr.Sulyok Tamáshoz, miután tudomása/unk van elmozdításáról, peti parancsát!!! teljesítette, ... összehívta őket, ÁM, NEM KELL OTT LENNIE, SŐT A FIDESZkdnp FRAKCIÓ SE MENJEN EL törvényesíteni és legalizálni, ami nem törvényes. Egyék meg egymást, a fegyveres testületek, nem ezekre esküdtek. Hathavi fegyverpénzükkel menjenek szabadságra, vagy betegállományba.., Feleseleges ezeket védelmezni!!! törvényesíteni a törvényellenest! Akasztásra is vágynak, felesleges hogy ott legyünk, legyenek majd egymás bírái. ölelés nagyi 70
robogo72
2026. április 28. 18:12
Bandi bácsi, elfeletette, hogy a mostani szavazást eredméynét maguk produkálták, maguk adták a komcsik kezébe a kormányzást.
