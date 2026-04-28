Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a jobboldalnak (VIDEÓ)
A miniszterelnök a választási kudarc okai mellett arról is beszélt, hogy ütőképes frakciót kell létrehozni.
Magyarországot nem lehet úgy tönkretenni, hogy mi ne építsük fel újra.
„Fontosabb, amire Orbán Viktor vállalkozott, és amiben messzemenően kell támogatnunk őt.
Annak a közel két és fél millió embernek, akik rá szavaztak, vissza kell adni a hitét, meg kell erősíteni őket abban, hogy jól döntöttek, helyesen szavaztak, mert sem a szeretet, sem az összefogás nem veszítette el becsületét, csupán csak annyi történt, hogy a lázadók, az árulók, a hitszegők, a rágalmazók megnyertek egy fontos csatát.
Ahogy egyszer már elhangzott, most is igaz, hogy Magyarországot nem lehet úgy tönkretenni, hogy mi ne építsük fel újra. Mert ne legyenek kétségeink, egy hisztérikus pszichopata vezetésével felálló kormányzat Magyarországot súlyos veszélyekbe fogja sodorni.
Mit tehet ilyenkor az, aki továbbra is rendületlenül hisz a szeretet és összefogás erejében, aki továbbra is felelősséget érez a hazájáért, benne mindazokért, akik most önfeledten ünneplik a felelősség bukását és a bosszú édes és élvezetes ígéretét? A legfontosabb, hogy becsülje önmagát, és becsülje mindazokat, akikre eddig tisztelettel gondolt. És ne feledkezzen meg a jobboldal egyik legszebb tulajdonságáról, a hűségről.
Azt mondják, bajban ismerszik meg az igazi barát. Most eljött az igazi barátok ideje, akik nem félnek kinyilvánítani hűségüket és szeretetüket a már egyre kevésbé burkolt fenyegetések közepette. Bocsássunk meg azoknak, akik a túlélés reményében az árulást vagy a meglapulást választották, mert nélkülük ugyan egy kicsit kevesebben, de sokkal erősebbek leszünk.”
Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda