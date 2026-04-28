Ahogy egyszer már elhangzott, most is igaz, hogy Magyarországot nem lehet úgy tönkretenni, hogy mi ne építsük fel újra. Mert ne legyenek kétségeink, egy hisztérikus pszichopata vezetésével felálló kormányzat Magyarországot súlyos veszélyekbe fogja sodorni.

Mit tehet ilyenkor az, aki továbbra is rendületlenül hisz a szeretet és összefogás erejében, aki továbbra is felelősséget érez a hazájáért, benne mindazokért, akik most önfeledten ünneplik a felelősség bukását és a bosszú édes és élvezetes ígéretét? A legfontosabb, hogy becsülje önmagát, és becsülje mindazokat, akikre eddig tisztelettel gondolt. És ne feledkezzen meg a jobboldal egyik legszebb tulajdonságáról, a hűségről.

Azt mondják, bajban ismerszik meg az igazi barát. Most eljött az igazi barátok ideje, akik nem félnek kinyilvánítani hűségüket és szeretetüket a már egyre kevésbé burkolt fenyegetések közepette. Bocsássunk meg azoknak, akik a túlélés reményében az árulást vagy a meglapulást választották, mert nélkülük ugyan egy kicsit kevesebben, de sokkal erősebbek leszünk.”