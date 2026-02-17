Brüsszel akcióba lépett: súlyos vádak miatt indult eljárás a kínai óriás ellen

Bekövetkezett, amitől Zelenszkij és a teljes ukrán elit rettegett: fél Ukrajnát lebombázta Putyin
„Oroszországnak felelnie kell az agresszióért” – mondta az ukrán elnök.
Komoly vizsgálat indult az egyik legnépszerűbb online divatplatform ellen.
Hivatalos eljárást indított az Európai Bizottság a kínai fast fashion óriás, a Shein ellen a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján.
A testület közlése szerint a vizsgálat több súlyos kérdést is érint:
a platform állítólag függőséget okozó kialakítással működik, ajánlórendszerei nem átláthatók, és illegális termékek is megjelentek a kínálatában.
A Bizottság szerint a problémák között szerepelnek olyan árucikkek is, amelyek gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmakhoz köthetők. Henna Virkkunen, a Bizottság technológiai szuverenitásért és biztonságért felelős ügyvezető alelnöke hangsúlyozta: a DSA célja a fogyasztók védelme, a jóllét biztosítása és az algoritmusok átláthatósága. Mint fogalmazott, most azt vizsgálják, hogy a Shein megfelel-e ezeknek a kötelezettségeknek.
Ezt is ajánljuk a témában
„Oroszországnak felelnie kell az agresszióért” – mondta az ukrán elnök.
A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet az elmúlt két évben jelentős változásokat hozott az online térben: a platformok közel 50 millió, felhasználói tartalmakat érintő döntést vontak vissza, és a felhasználók által megkérdőjelezett 165 millió döntés mintegy 30 százalékát is korrigálták.
A Shein körül nem ez az első botrány. Korábban 21 ország fogyasztóvédelmi hatósága vádolta meg a céget manipulatív, úgynevezett „sötét mintázatok” alkalmazásával, Olaszországban pedig egymillió eurós bírságot is kiszabtak rá félrevezető állítások miatt. Az Európai Unió korábban fulladásveszélyes cumikat és mérgező anyagokat tartalmazó esőkabátokat is talált a platform kínálatában.
Ezt is ajánljuk a témában
A tanács csütörtökön tartja meg alakuló ülését Washingtonban.
A francia hatóságok kifogásai nyomán pedig a cég végül betiltotta a gyermeknek kinéző szexbabák értékesítését.
Az eljárás tétje jelentős: ha a Bizottság jogsértést állapít meg, komoly pénzbírság és további szigorítások is jöhetnek az európai piacon.
Nyitókép forrása: Dimitar DILKOFF / AFP