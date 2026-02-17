Ft
shein brüsszel eljárás kínálat európai bizottság

Brüsszel akcióba lépett: súlyos vádak miatt indult eljárás a kínai óriás ellen

2026. február 17. 16:54

Komoly vizsgálat indult az egyik legnépszerűbb online divatplatform ellen.

2026. február 17. 16:54
null

Hivatalos eljárást indított az Európai Bizottság a kínai fast fashion óriás, a Shein ellen a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján. 

A testület közlése szerint a vizsgálat több súlyos kérdést is érint: 

a platform állítólag függőséget okozó kialakítással működik, ajánlórendszerei nem átláthatók, és illegális termékek is megjelentek a kínálatában.

A Bizottság szerint a problémák között szerepelnek olyan árucikkek is, amelyek gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló tartalmakhoz köthetők. Henna Virkkunen, a Bizottság technológiai szuverenitásért és biztonságért felelős ügyvezető alelnöke hangsúlyozta: a DSA célja a fogyasztók védelme, a jóllét biztosítása és az algoritmusok átláthatósága. Mint fogalmazott, most azt vizsgálják, hogy a Shein megfelel-e ezeknek a kötelezettségeknek.

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet az elmúlt két évben jelentős változásokat hozott az online térben: a platformok közel 50 millió, felhasználói tartalmakat érintő döntést vontak vissza, és a felhasználók által megkérdőjelezett 165 millió döntés mintegy 30 százalékát is korrigálták.

A Shein körül nem ez az első botrány. Korábban 21 ország fogyasztóvédelmi hatósága vádolta meg a céget manipulatív, úgynevezett „sötét mintázatok” alkalmazásával, Olaszországban pedig egymillió eurós bírságot is kiszabtak rá félrevezető állítások miatt. Az Európai Unió korábban fulladásveszélyes cumikat és mérgező anyagokat tartalmazó esőkabátokat is talált a platform kínálatában. 

A francia hatóságok kifogásai nyomán pedig a cég végül betiltotta a gyermeknek kinéző szexbabák értékesítését.

Az eljárás tétje jelentős: ha a Bizottság jogsértést állapít meg, komoly pénzbírság és további szigorítások is jöhetnek az európai piacon.

Nyitókép forrása: Dimitar DILKOFF / AFP

auditorium
2026. február 17. 17:20
Volt pár évvel ezelőtt több német, olasz, francia divatcég, mely postán keresztül juttatta el a megrendelt ruhát, cipőt, kabátot stb. Nem nevezhetem meg a cégek nevét, de jól működött. Most megvannak még ezek a divatcégek, de ha online rendelek bármit a kinai fenti cég jelentkezik be automatikusan. Amikor a szállitási idő kb. 1O-15 nap, akkor tudjuk, Kinából érkezik az árú. Nyugaton nagyon ellenzik, mert igen olcsó minden. Kérdés, milyen a minőség és az anyaga nem káros-e a bőrre ? Ez nem derül k. Tény azonban, h. sok eu-i divatcéget "hazavág" a kinai. Egyik ismerősünk Vietnamban volt kiküldetésben és hozott haza egy itt méregdrága francia táskát. Ott az egyötöde volt és ott készitik, de Európában értékesitik mint francia luxus termék. Jó ez nekünk ?
