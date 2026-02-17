Brüsszel akcióba lépett: súlyos vádak miatt indult eljárás a kínai óriás ellen

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet az elmúlt két évben jelentős változásokat hozott az online térben: a platformok közel 50 millió, felhasználói tartalmakat érintő döntést vontak vissza, és a felhasználók által megkérdőjelezett 165 millió döntés mintegy 30 százalékát is korrigálták.

A Shein körül nem ez az első botrány. Korábban 21 ország fogyasztóvédelmi hatósága vádolta meg a céget manipulatív, úgynevezett „sötét mintázatok” alkalmazásával, Olaszországban pedig egymillió eurós bírságot is kiszabtak rá félrevezető állítások miatt. Az Európai Unió korábban fulladásveszélyes cumikat és mérgező anyagokat tartalmazó esőkabátokat is talált a platform kínálatában.