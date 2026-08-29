Szivacsvárost csinálna Budapestből Karácsony Gergely

A kormány elfogadta a Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervet, amelynek egyik fontos eleme, hogy a csapadékvizet ne minél gyorsabban vezessék el a városokból, hanem lehetőség szerint helyben tartsák és később hasznosítsák. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ez jelentős szemléletváltás a klímaalkalmazkodásban, és összhangban van Budapest korábban megkezdett, természetközeli vízgazdálkodási programjával. A cél, hogy a főváros a nagy esőzések vizét részben visszatartsa, így az a száraz, aszályos időszakokban is rendelkezésre állhasson.

Karácsony a Facebookon úgy fogalmazott: „A cél, hogy Budapest legyen Szivacsváros”.