Szivacsvárost csinálna Budapestből Karácsony Gergely

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A főváros főpolgármestere szerint több tízmillió köbméternyi csapadékot lehetne megtartani.
A kormány elfogadta a Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervet, amelynek egyik fontos eleme, hogy a csapadékvizet ne minél gyorsabban vezessék el a városokból, hanem lehetőség szerint helyben tartsák és később hasznosítsák. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ez jelentős szemléletváltás a klímaalkalmazkodásban, és összhangban van Budapest korábban megkezdett, természetközeli vízgazdálkodási programjával. A cél, hogy a főváros a nagy esőzések vizét részben visszatartsa, így az a száraz, aszályos időszakokban is rendelkezésre állhasson.
Karácsony a Facebookon úgy fogalmazott: „A cél, hogy Budapest legyen Szivacsváros”.
A főpolgármester szerint évente mintegy 280 millió köbméter csapadék hullik a fővárosra, amelynek több tízmillió köbméterét lehetne helyben megtartani.
Ennek része lehet a zöldfelületek és fák szerepének erősítése, az esővíz talajba juttatása, illetve olyan városi megoldások kialakítása, amelyek egyszerre mérséklik a hőhatást, kezelik a hirtelen lezúduló csapadékot és segítenek az aszály elleni védekezésben.
A „szivacsváros” koncepció lényege tehát, hogy Budapest ne pusztán elvezesse a vizet, hanem minél többet megőrizzen belőle. Ez különösen fontos a szélsőségesebb időjárás miatt, amikor a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékot hosszabb száraz időszakok követhetik. A főváros már korábban is dolgozott ilyen természetalapú megoldásokon, és Karácsony szerint a most elfogadott kormányzati terv azért fontos, mert országos szinten is azonos irányba mozdítja a vízgazdálkodást.
Nyitókép forrása: Karácsony Fb