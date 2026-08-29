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csapadék Budapest Karácsony Gergely

Szivacsvárost csinálna Budapestből Karácsony Gergely

2026. augusztus 29. 14:32

A főváros főpolgármestere szerint több tízmillió köbméternyi csapadékot lehetne megtartani.

2026. augusztus 29. 14:32
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A kormány elfogadta a Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervet, amelynek egyik fontos eleme, hogy a csapadékvizet ne minél gyorsabban vezessék el a városokból, hanem lehetőség szerint helyben tartsák és később hasznosítsák. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ez jelentős szemléletváltás a klímaalkalmazkodásban, és összhangban van Budapest korábban megkezdett, természetközeli vízgazdálkodási programjával. A cél, hogy a főváros a nagy esőzések vizét részben visszatartsa, így az a száraz, aszályos időszakokban is rendelkezésre állhasson.

Karácsony a Facebookon úgy fogalmazott: „A cél, hogy Budapest legyen Szivacsváros”. 

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A főpolgármester szerint évente mintegy 280 millió köbméter csapadék hullik a fővárosra, amelynek több tízmillió köbméterét lehetne helyben megtartani.

Ennek része lehet a zöldfelületek és fák szerepének erősítése, az esővíz talajba juttatása, illetve olyan városi megoldások kialakítása, amelyek egyszerre mérséklik a hőhatást, kezelik a hirtelen lezúduló csapadékot és segítenek az aszály elleni védekezésben.

A „szivacsváros” koncepció lényege tehát, hogy Budapest ne pusztán elvezesse a vizet, hanem minél többet megőrizzen belőle. Ez különösen fontos a szélsőségesebb időjárás miatt, amikor a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékot hosszabb száraz időszakok követhetik. A főváros már korábban is dolgozott ilyen természetalapú megoldásokon, és Karácsony szerint a most elfogadott kormányzati terv azért fontos, mert országos szinten is azonos irányba mozdítja a vízgazdálkodást. 

 

Nyitókép forrása: Karácsony Fb

 

Összesen 47 komment

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grey
2026. augusztus 29. 16:24
Költséghatékonyan ott vannak a metróalagutak..!
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0
0
szandimandi
2026. augusztus 29. 16:19
Most új divat lett energetikai, vagy vízügyi szakembert eljátszva, divatos ingben gatyában vízen járni?
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1
0
indaniso
2026. augusztus 29. 16:14
" Budapest korábban megkezdett, természetközeli vízgazdálkodási programjával." Valaki segítsen már ki, hogy ennek milyen látható, érezhető jele van!? Ebből az egész nyilatkozatból süt a dilettanizmus. Arra jó, hogy a prolik szemébe aranyló csillámport hintsen.
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2
0
madre79
2026. augusztus 29. 16:02
Miért áll a vízben, feküdjön le!
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1
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