Csődközeli helyzetben Budapest, aggódik Karácsony

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Kormányzati megállapodásban bízik a főpolgármester.
Budapest továbbra is súlyos pénzügyi helyzetben van: a főváros számlaegyenlege jelenleg mínusz 65 milliárd forint, miközben a 80 milliárd forintos folyószámlahitel-keret szeptember közepén lejár.
Karácsony Gergely szerint kormányzati megállapodásra van szükség ahhoz, hogy a város elkerülje a pénzügyi összeomlást.
A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a fővárosnál szigorú takarékossági intézkedések vannak érvényben: új kötelezettséget csak az ő engedélyével lehet vállalni, és saját külföldi útjait is lemondta. Budapest működését jelenleg jelentős részben folyószámlahitelből finanszírozza, a hitelszerződés azonban szeptember közepéig érvényes.
Karácsony szerint a helyzet rendezéséhez megállapodásra van szükség a kormánnyal. A szolidaritási hozzájárulást egyelőre nem vonják le a főváros számlájáról, Budapest ugyanis haladékot kapott. A főpolgármester jelezte: a Pénzügyminisztérium már bekérte a főváros pénzügyi adatait, és különböző megoldási lehetőségeken dolgozik, de végül politikai döntésre lesz szükség.
A műsorban szóba került a palackvisszaváltási rendszer is.
Karácsony bírálta a Mohu elképzelését, amely szerint megszüntetnék a készpénzes kifizetés lehetőségét.
Úgy vélte, a vállalatnak elsősorban a visszaváltó automaták megfelelő működésére kellene koncentrálnia, a kapcsolódó társadalmi problémák kezelése pedig az önkormányzat feladata. A főváros és a Mohu már tárgyalt egymással, egyelőre eredmény nélkül.
A főpolgármester ugyanakkor jelentős budapesti fejlesztéseket is előrevetített. Az uniós források megérkezésével egyszerre számos beruházás indulhat el, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában pedig a kormány és Budapest közösen dönthet a kiemelt projektekről. Karácsony emiatt előre türelmet kért a budapestiektől az építkezésekkel járó kellemetlenségekért.
Fotó forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala