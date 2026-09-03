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csőd Budapest Karácsony Gergely

Csődközeli helyzetben Budapest, aggódik Karácsony

2026. szeptember 03. 06:58

Kormányzati megállapodásban bízik a főpolgármester.

2026. szeptember 03. 06:58
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Budapest továbbra is súlyos pénzügyi helyzetben van: a főváros számlaegyenlege jelenleg mínusz 65 milliárd forint, miközben a 80 milliárd forintos folyószámlahitel-keret szeptember közepén lejár. 

Karácsony Gergely szerint kormányzati megállapodásra van szükség ahhoz, hogy a város elkerülje a pénzügyi összeomlást.

A főpolgármester az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy a fővárosnál szigorú takarékossági intézkedések vannak érvényben: új kötelezettséget csak az ő engedélyével lehet vállalni, és saját külföldi útjait is lemondta. Budapest működését jelenleg jelentős részben folyószámlahitelből finanszírozza, a hitelszerződés azonban szeptember közepéig érvényes.

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Karácsony szerint a helyzet rendezéséhez megállapodásra van szükség a kormánnyal. A szolidaritási hozzájárulást egyelőre nem vonják le a főváros számlájáról, Budapest ugyanis haladékot kapott. A főpolgármester jelezte: a Pénzügyminisztérium már bekérte a főváros pénzügyi adatait, és különböző megoldási lehetőségeken dolgozik, de végül politikai döntésre lesz szükség.

A műsorban szóba került a palackvisszaváltási rendszer is. 

Karácsony bírálta a Mohu elképzelését, amely szerint megszüntetnék a készpénzes kifizetés lehetőségét.

Úgy vélte, a vállalatnak elsősorban a visszaváltó automaták megfelelő működésére kellene koncentrálnia, a kapcsolódó társadalmi problémák kezelése pedig az önkormányzat feladata. A főváros és a Mohu már tárgyalt egymással, egyelőre eredmény nélkül.

A főpolgármester ugyanakkor jelentős budapesti fejlesztéseket is előrevetített. Az uniós források megérkezésével egyszerre számos beruházás indulhat el, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában pedig a kormány és Budapest közösen dönthet a kiemelt projektekről. Karácsony emiatt előre türelmet kért a budapestiektől az építkezésekkel járó kellemetlenségekért.

Fotó forrása: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Összesen 52 komment

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Sorrend:
GrumpyGerald
2026. szeptember 03. 09:03
"aggódik Karácsony" ...Már csomagol is?
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1
0
statiszta
2026. szeptember 03. 08:54
Budapest MINDIG akkor megy csődbe, ha balliberális vezetése van, az ország jobboldali/baloldali vezetésétől függetlenül. Ez TÉNY!
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2
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salátás
2026. szeptember 03. 08:44
Ödenburger 2026. szeptember 03. 08:30 Csak két eshetőség van: - Vagy Orbán sem lopta el a főváros pénzét (=Karácsony és sleppje miatt van kvázi csőd), - Vagy pedig a Tisza ugyanúgy lop. Tercium non datur. -------------- van egy harmadik is: együtt lopnak
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0
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fernandvix
2026. szeptember 03. 08:43
Ekru123 2026. szeptember 03. 08:30 S mindezt úgy, hogy a közgyűlésben tiszaros többségű 2/3 van? Ugye jól főúzől fideszliba. Mert nem az eszedért szeret a férjed.
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