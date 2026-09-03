Csődközeli helyzetben Budapest, aggódik Karácsony

Karácsony szerint a helyzet rendezéséhez megállapodásra van szükség a kormánnyal. A szolidaritási hozzájárulást egyelőre nem vonják le a főváros számlájáról, Budapest ugyanis haladékot kapott. A főpolgármester jelezte: a Pénzügyminisztérium már bekérte a főváros pénzügyi adatait, és különböző megoldási lehetőségeken dolgozik, de végül politikai döntésre lesz szükség.

A műsorban szóba került a palackvisszaváltási rendszer is.