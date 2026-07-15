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olaszország választójogi törvény giorgia meloni

Bajban Meloni, kulcsfontosságú törekvésének feküdt keresztbe az olasz parlament

2026. július 15. 07:11

Sajátjai támadhatták hátba.

2026. július 15. 07:11
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Elutasította az olasz parlament alsóháza a választójogi törvény reformjának egy kulcsfontosságú elemét – tudósít a Reuters.

A jövő évi választások előtt Olaszország képviselőháza egy olyan választójogi reformot tárgyal épp, amely teljesen arányossá tenné a választási rendszert, de görög mintára bevezetne egy mandátumbónuszt a győztes pártok számára.

Ennek részét képezi a pártlistás jelöltekre való preferenciaszavazás lehetőségének visszavezetése is. Giorgia Meloni miniszterelnök koalíciós partnerei ugyan bejelentették, hogy támogatják a javaslatot, de az titkos szavazáson 187-188 arányban elvérzett – azaz minden valószínűség szerint elutasítota a koalíciós pártok néhány képviselője is.

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Melonit ellenzéke azzal vádolja, hogy hatalomban maradása érdekében próbálja átírni a választójogi törvényt.

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

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