Bajban Meloni, kulcsfontosságú törekvésének feküdt keresztbe az olasz parlament

Elutasította az olasz parlament alsóháza a választójogi törvény reformjának egy kulcsfontosságú elemét – tudósít a Reuters.

A jövő évi választások előtt Olaszország képviselőháza egy olyan választójogi reformot tárgyal épp, amely teljesen arányossá tenné a választási rendszert, de görög mintára bevezetne egy mandátumbónuszt a győztes pártok számára.

Ennek részét képezi a pártlistás jelöltekre való preferenciaszavazás lehetőségének visszavezetése is. Giorgia Meloni miniszterelnök koalíciós partnerei ugyan bejelentették, hogy támogatják a javaslatot, de az titkos szavazáson 187-188 arányban elvérzett – azaz minden valószínűség szerint elutasítota a koalíciós pártok néhány képviselője is.