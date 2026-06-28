Rácz András Oroszország-szakértő kipróbálta Kapitány István energiaügyi miniszter ötletét

Saját háztartásában kísérletezte ki a hőségriadó alatti energiamegtakarítás lehetőségeit Rácz András. Az Oroszország-szakértő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte: Kapitány István energiaügyi miniszter felhívása – amely a kritikus, 18 és 21 óra közötti időszakban az áramfogyasztás önkéntes mérséklését kéri az elektromos hálózat túlterheltségének elkerülése érdekében – szerinte „teljesen indokolt és fontos is”. A szakértő elhatározta, hogy teszteli, miként lehet ezt a kérést egy átlagos panellakásban a kényelem feladása nélkül megvalósítani.