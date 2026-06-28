Rácz András Oroszország-szakértő kipróbálta Kapitány István energiaügyi miniszter ötletét

„Ez nem energiapolitika” – megjött a szakértői reakció Kapitány István javaslatára
Az energiajogász szerint Kapitány István ötletével ellentétben nem a fogyasztói korlátozás a megoldás.
Az első nap „20 és 21 óra között már kifejezetten kellemetlenné vált bent a meleg”, a második nap „viszont már teljesen élhető, lényegében semmiféle kellemetlenséget nem okoz”. Közben kiderült, a klíma-kondenzvizet a páfrány kifejezetten imádja.
Saját háztartásában kísérletezte ki a hőségriadó alatti energiamegtakarítás lehetőségeit Rácz András. Az Oroszország-szakértő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte: Kapitány István energiaügyi miniszter felhívása – amely a kritikus, 18 és 21 óra közötti időszakban az áramfogyasztás önkéntes mérséklését kéri az elektromos hálózat túlterheltségének elkerülése érdekében – szerinte „teljesen indokolt és fontos is”. A szakértő elhatározta, hogy teszteli, miként lehet ezt a kérést egy átlagos panellakásban a kényelem feladása nélkül megvalósítani.
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Az energiajogász szerint Kapitány István ötletével ellentétben nem a fogyasztói korlátozás a megoldás.
Rácz András a posztja alapján egy keleti-nyugati tájolású, nem szigetelt, F-energiaosztályú panellakásban él, amely alapesetben három klímaberendezéssel (összesen 8,5 kWh névleges teljesítménnyel) van felszerelve, és amelyet 26 fokra szoktak hűteni.
A miniszteri felhívást követő első napon teljes lekapcsolással kísérletezett: este 18 órától teljesen leállította a hűtést.
Ennek eredményeként azonban „20 és 21 óra között már kifejezetten kellemetlenné vált bent a meleg”,
miközben a kinti 30 fok feletti hőmérséklet miatt a szellőztetés sem jöhetett szóba.
A második napon finomított a módszeren: a három klímából kettőt lekapcsolt, és csak egy kisebb, 2,5 kWh-s egységet hagyott működni temperáló üzemmódban. Ezt kiegészítette azzal, hogy a napsütötte oldalon akkurátusan leengedte a redőnyöket.
Ez a megközelítés „viszont már teljesen élhető, lényegében semmiféle kellemetlenséget nem okoz” – írta, hozzátéve, hogy a kis klíma gond nélkül tartotta a kívánt hőmérsékletet a kritikus esti órákban.
Ezzel a módszerrel a névleges klímateljesítményt mintegy 70 százalékkal sikerült csökkentenie.
Rácz András szerint a háztartások minimális odafigyeléssel rengeteg energiát tudnak átcsoportosítani a csúcsidőszakon kívülre. Tapasztalatai alapján az alábbi lépésekkel lehet a leghatékonyabban tehermentesíteni a hálózatot:
Rácz András kiemelte, hogy bár a pontos mérésekhez komolyabb energetikai számítások kellenenek, a lényeg a kollektív felelősségvállalásban rejlik. „Summa: tegye meg mindenki, amit tud. Mindenki hozzá tud tenni ahhoz, hogy ezt a néhány, rettenetesen forró napot át tudjuk vészelni” – zárta gondolatait.
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