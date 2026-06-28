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rácz andrás kapitány istván szakértő

Rácz András Oroszország-szakértő kipróbálta Kapitány István energiaügyi miniszter ötletét

2026. június 28. 14:54

Az első nap „20 és 21 óra között már kifejezetten kellemetlenné vált bent a meleg”, a második nap „viszont már teljesen élhető, lényegében semmiféle kellemetlenséget nem okoz”. Közben kiderült, a klíma-kondenzvizet a páfrány kifejezetten imádja.

2026. június 28. 14:54
Rácz András

Saját háztartásában kísérletezte ki a hőségriadó alatti energiamegtakarítás lehetőségeit Rácz András. Az Oroszország-szakértő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte: Kapitány István energiaügyi miniszter felhívása – amely a kritikus, 18 és 21 óra közötti időszakban az áramfogyasztás önkéntes mérséklését kéri az elektromos hálózat túlterheltségének elkerülése érdekében – szerinte „teljesen indokolt és fontos is”. A szakértő elhatározta, hogy teszteli, miként lehet ezt a kérést egy átlagos panellakásban a kényelem feladása nélkül megvalósítani.

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Két nap, két különböző módszer

Rácz András a posztja alapján egy keleti-nyugati tájolású, nem szigetelt, F-energiaosztályú panellakásban él, amely alapesetben három klímaberendezéssel (összesen 8,5 kWh névleges teljesítménnyel) van felszerelve, és amelyet 26 fokra szoktak hűteni.

A miniszteri felhívást követő első napon teljes lekapcsolással kísérletezett: este 18 órától teljesen leállította a hűtést. 

Ennek eredményeként azonban „20 és 21 óra között már kifejezetten kellemetlenné vált bent a meleg”, 

miközben a kinti 30 fok feletti hőmérséklet miatt a szellőztetés sem jöhetett szóba.

A második napon finomított a módszeren: a három klímából kettőt lekapcsolt, és csak egy kisebb, 2,5 kWh-s egységet hagyott működni temperáló üzemmódban. Ezt kiegészítette azzal, hogy a napsütötte oldalon akkurátusan leengedte a redőnyöket. 

Ez a megközelítés „viszont már teljesen élhető, lényegében semmiféle kellemetlenséget nem okoz” – írta, hozzátéve, hogy a kis klíma gond nélkül tartotta a kívánt hőmérsékletet a kritikus esti órákban.

Ezzel a módszerrel a névleges klímateljesítményt mintegy 70 százalékkal sikerült csökkentenie.

Egyszerű logisztikai tippek a mindennapokra

Rácz András szerint a háztartások minimális odafigyeléssel rengeteg energiát tudnak átcsoportosítani a csúcsidőszakon kívülre. Tapasztalatai alapján az alábbi lépésekkel lehet a leghatékonyabban tehermentesíteni a hálózatot:

  • Töltések átütemezése: A telefonok, okosórák és laptopok töltését ne 18 és 21 óra közé időzítsük. Érdemes a telefonon emlékeztetőt beállítani 18 órára, hogy a töltőket kihúzzuk.
  • Nagyfogyasztók mellőzése: A kütyük töltésénél is fontosabb, hogy a kritikus esti órákban ne indítsuk el a mosó- és mosogatógépeket, valamint kerüljük az elektromos sütő, mikrohullámú sütő és a porszívó használatét.
  • Klíma-kondenzvíz újrahasznosítása: A klímák által termelt kondenzvizet palackokba gyűjtve kiválóan lehet használni viráglocsolásra; a szakértő megjegyzése szerint például a páfrány kifejezetten imádja.

Rácz András kiemelte, hogy bár a pontos mérésekhez komolyabb energetikai számítások kellenenek, a lényeg a kollektív felelősségvállalásban rejlik. „Summa: tegye meg mindenki, amit tud. Mindenki hozzá tud tenni ahhoz, hogy ezt a néhány, rettenetesen forró napot át tudjuk vészelni” – zárta gondolatait.

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

Összesen 19 komment

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Európai Értékek Zombie
2026. június 28. 15:24
Ilyen az amikor egy helyen a kapitány elordítja magát "Ki itt a leghülyébb?" és erre András felteszi a kezét. 🤡😵‍💫🤕
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Vermacska
2026. június 28. 15:21
Az "okosórák töltésének mellőzését", azt hogy roh-djon meg aki ilyet kitalál, le mer írni. Elvenni az össszes iskolai papírját.
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zakar zoltán béla
2026. június 28. 15:18
Rácz Almás
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Nemmostszülettem
2026. június 28. 15:16
Esküszöm én még életemben ekkora benyalást nem láttam, mint amit ezek a szarháziak produkálnak. Ez az ukrán kém se semmi, de amit a köcsög burgeres produkált a Kapitány burgerével, az meg aztán a non plusz ultra. Egyelőre persze. Kapitány, kapitányom! Eszem megáll.
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