Angliában is aggódnak az eltűnt Buzsáky Ákosért, volt klubja közleményt adott ki

Angliában is komoly visszhangja van Buzsáky Ákos eltűnésének. A korábbi Premier League-játékosért egykori klubja, a Queens Park Rangers is aggódik: a londoni együttes szerdán hivatalos közösségi oldalán üzent a magyar középpályásnak, és azt kívánta, hogy épségben kerüljön elő.

„A klub aggodalommal értesült arról, hogy a QPR közönségkedvencét, Buzsáky Ákost eltűntként jelentették. Mindannyian azért imádkozunk, hogy épségben és egészségben kerüljön elő”

– fogalmazott a klub. Buzsáky 2007 őszén, kölcsönben csatlakozott a QPR-hoz a Plymouth Argyle-tól, majd 2008 januárjában végleg a londoniak játékosa lett. 2012-ig 125 mérkőzésen 24 gólt szerzett, és tagja volt annak a csapatnak is, amely 2011-ben feljutott a Premier League-be – olvasható a Magyar Nemzeten.