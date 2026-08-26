Angliában is aggódnak az eltűnt Buzsáky Ákosért, volt klubja közleményt adott ki

Eltűntként körözi a rendőrség a korábbi magyar válogatott labdarúgót
Egyelőre nem tudni a körözés okát, az egykori élsportolót még nem sikerült elérni, csak az édesapját.
A Queens Park Rangers is megszólalt a 44 éves, húszszoros magyar válogatott labdarúgó eltűnése miatt, akit augusztus 18. óta keres a rendőrség.
Angliában is komoly visszhangja van Buzsáky Ákos eltűnésének. A korábbi Premier League-játékosért egykori klubja, a Queens Park Rangers is aggódik: a londoni együttes szerdán hivatalos közösségi oldalán üzent a magyar középpályásnak, és azt kívánta, hogy épségben kerüljön elő.
„A klub aggodalommal értesült arról, hogy a QPR közönségkedvencét, Buzsáky Ákost eltűntként jelentették. Mindannyian azért imádkozunk, hogy épségben és egészségben kerüljön elő”
– fogalmazott a klub. Buzsáky 2007 őszén, kölcsönben csatlakozott a QPR-hoz a Plymouth Argyle-tól, majd 2008 januárjában végleg a londoniak játékosa lett. 2012-ig 125 mérkőzésen 24 gólt szerzett, és tagja volt annak a csapatnak is, amely 2011-ben feljutott a Premier League-be – olvasható a Magyar Nemzeten.
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Egyelőre nem tudni a körözés okát, az egykori élsportolót még nem sikerült elérni, csak az édesapját.
A 44 éves futballista eltűnését a rendőrség hivatalos nyilvántartása szerint augusztus 18-án jelentették, a körözést a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága rendelte el. Az eltűnés körülményeiről a hatóság egyelőre nem közölt részleteket. Buzsáky édesapja a Blikknek azt mondta, nem tudott arról, hogy fiát a rendőrség is keresi.
„Nem tudtam arról, hogy a rendőrség is körözi a fiamat. Alapvetően sok időt tölt Görögországban, ahol építési vállalkozóként dolgozik. A múlt évet szinte teljes egészében ott töltötte” – mondta idősebb Buzsáky Ákos, aki hozzátette, legutóbb a múlt héten beszélt fiával, amikor éppen Magyarországon tartózkodott.
A húszszoros magyar válogatott, a nemzeti csapatban két gólt szerző Buzsáky Ákos az MTK-ban kezdte pályafutását, majd az FC Portóban, a Plymouth Argyle-ban, a Queens Park Rangersben, a Portsmouthban és a Barnsleyban is futballozott. Karrierjét Magyarországra visszatérve a Ferencváros játékosaként fejezte be. A rendőrségi körözés továbbra is aktív, a hollétéről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.
Nyitókép: Facebook/QPR FC