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liverpool premier league szoboszlai dominik virgil van dijk andoni iraola csapatkapitány

Virgil van Dijk elárulta: Szoboszlai lesz az utódja

2026. augusztus 25. 06:42

A holland védőlegenda nyilatkozatában megerősítette, hogy a nemrég új szerződést aláíró Szoboszlai Dominik a Liverpool abszolút jövője.

2026. augusztus 25. 06:42
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A Liverpool 2–2-es döntetlennel indította a Premier League új szezonját a Newcastle United otthonában, ahol Szoboszlai Dominik lett a vendégek hőse. A magyar középpályás a 99. percben, hatalmas nyomás alatt, hidegvérrel lőtte be a csapata számára pontot mentő büntetőt. A mérkőzés után a klub új trénere, Andoni Iraola, és a csapattársak is elismeréssel adóztak Szoboszlai rendkívüli higgadtsága előtt.

Ismert, a szakmai stáb Alisson és Joe Gomez mellett Szoboszlait nevezte ki a Liverpool új csapatkapitány-helyettesének. A jelenlegi keretből a várakozások szerint ő fogja a leggyorsabban megkapni a karszalagot, amennyiben a klub ikonikus védője és jelenlegi vezére, Virgil van Dijk hiányzik a pályáról.

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A holland védőlegenda nyilatkozatában megerősítette, hogy a nemrég új szerződést aláíró Szoboszlai Dominik a Liverpool abszolút jövője. Van Dijk szerint a magyar játékos válogatottbeli kapitányi tapasztalata óriási segítség a keretnek, és nyíltan kijelentette, hogy Szoboszlai fogja átvenni tőle a stafétát.

„A válogatott csapatkapitányaként már van tapasztalata vezetőként, ez csak segíteni fog neki abban, hogy beilleszkedjen a vezetői csoportba. Felelősséget kell vállalnia, és ezt a terhet a vállán kell cipelnie. Hosszú távon ez az előnyünkre fog válni, mivel Szoboszlai új szerződést írt alá. Ő lesz az, aki átveszi a stafétát”fogalmazott Van Dijk.

A 35 éves holland játékos kontraktusa 2027 nyarán jár le a Mersey-parti alakulatnál, így a hivatalos kapitányváltás is egyre közelebb kerül.

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Nyitókép: Instagram

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