Virgil van Dijk elárulta: Szoboszlai lesz az utódja

A Liverpool 2–2-es döntetlennel indította a Premier League új szezonját a Newcastle United otthonában, ahol Szoboszlai Dominik lett a vendégek hőse. A magyar középpályás a 99. percben, hatalmas nyomás alatt, hidegvérrel lőtte be a csapata számára pontot mentő büntetőt. A mérkőzés után a klub új trénere, Andoni Iraola, és a csapattársak is elismeréssel adóztak Szoboszlai rendkívüli higgadtsága előtt.

Ismert, a szakmai stáb Alisson és Joe Gomez mellett Szoboszlait nevezte ki a Liverpool új csapatkapitány-helyettesének. A jelenlegi keretből a várakozások szerint ő fogja a leggyorsabban megkapni a karszalagot, amennyiben a klub ikonikus védője és jelenlegi vezére, Virgil van Dijk hiányzik a pályáról.