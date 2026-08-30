Ellehetetlenítette a Tisza-kormány az általa vezetett tehetséggondozót, erre lemondott a Corvin-láncról a Nobel-díjas fizikus

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus szombaton lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el – írta meg vasárnap a Telex.

Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól.