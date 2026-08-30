Ellehetetlenítette a Tisza-kormány az általa vezetett tehetséggondozót, erre lemondott a Corvin-láncról a Nobel-díjas fizikus

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A Nobel-díjas fizikus lemondott a Corvin-láncról és a testületi tagságáról is. Indoklásában az Élvonal Alapítvány ügyét is megemlítette.
Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus szombaton lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el – írta meg vasárnap a Telex.
Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól.
Ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye
– tette hozzá a fizikus.
Az Élvonal Alapítványt 2025 novemberében hozták létre, majd az előző kormány 261,7 milliárd forintos finanszírozási szerződést kötött vele, amelyből mintegy 22,4 milliárd forintot már ki is fizettek. A Tisza-kormány májusban felbontotta a megállapodást, a KEKVA-k megszüntetésével pedig az alapítvány teljes vagyona – beleértve a tulajdonában álló Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft.-t is – az államra szállt.
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(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Földházi Árpád