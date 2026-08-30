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krausz ferenc élvonal alapítvány corvin - lánc

Ellehetetlenítette a Tisza-kormány az általa vezetett tehetséggondozót, erre lemondott a Corvin-láncról a Nobel-díjas fizikus

2026. augusztus 30. 18:20

A Nobel-díjas fizikus lemondott a Corvin-láncról és a testületi tagságáról is. Indoklásában az Élvonal Alapítvány ügyét is megemlítette.

2026. augusztus 30. 18:20
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Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus szombaton lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el – írta meg vasárnap a Telex.

Krausz Ferenc a portál megkeresésére azt írta, döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól.

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Ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye

– tette hozzá a fizikus.

Az Élvonal Alapítványt 2025 novemberében hozták létre, majd az előző kormány 261,7 milliárd forintos finanszírozási szerződést kötött vele, amelyből mintegy 22,4 milliárd forintot már ki is fizettek. A Tisza-kormány májusban felbontotta a megállapodást, a KEKVA-k megszüntetésével pedig az alapítvány teljes vagyona – beleértve a tulajdonában álló Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft.-t is – az államra szállt.

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Idézőjel

Legyen elszámoltatás, de az ég szerelmére már: talán ne a Nobel-díjasokat vegzáljuk!

Különös kezdete az elszámoltatásnak, hogy Magyarék abból vonnak ki százmilliárdokat, amire Magyarország eleve keveset költ.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 98 komment

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nyafika
2026. augusztus 30. 19:56
fitymafake 2026. augusztus 30. 19:53 • Szerkesztve Westend és agyatlan társainak :Már semmi szerepetek a magyar társadalomban.Kirekesztettek lettetek , perifériára szorult ürülék. - Sok volt a birkózószar? Bezabáltál, nagypofájú takony? Kevés volt az a délelőtti maflás...nyeszlett negyven kilóddal nem kéne visszapofázni a lépcsőházban...
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mostar2222
2026. augusztus 30. 19:56
westend Ismét: kérdezzétek meg, tegyetek feljelentést. Ha valós alap lenne, a fidesz már megtette volna, ugyebár. Az ukránozás már lejárt téma, az eredményét meg lásd ápr. 12.
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ultimax
2026. augusztus 30. 19:56
fitymafake 2026. augusztus 30. 19:17 • Szerkesztve westend 2026. augusztus 30. 19:14 mostar2222 2026. augusztus 30. 18:46 A 16 éve orbánnak puncsoló szektád meg végképp el lesz törölve. És aki csak 14 évig puncsolt Orbánnak, de csontig, azzal mi lesz? .. ja választást nyer? .. aham.. jó, hiteles.
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pandalala
2026. augusztus 30. 19:55
videa.hu/videok/film-animacio/hulyek-paradicsoma-2006-vigjatek-j0oLICd3TgCDEXd8 "Idiocracy" ("Hülyék Paradicsoma 2006")
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