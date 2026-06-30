Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, itt a menetrend

A nem felsőoktatási közfeladatot ellátó alapítványok esetében a Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormánydöntés kijelölte, hogy az egyes alapítványoknál mely miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. Ez teremti meg annak feltételét, hogy az állam egyértelmű felelősökkel vigye végig az átmeneti időszakot. A következő lépésként július 14-éig kormánydöntésben kell rendezni a részleteket. Ebben kell meghatározni az adott alapítvány megszűnésének napját, az alapítvány által ellátott közfeladatok és egyéb feladatok további sorsát, és azt, hogy az állam mely nem kötelező közfeladatokat kíván továbbra is ellátni.

Ki kell jelölni azt a központi költségvetési szervet, amely átveszi az egyes feladatokat, illetve amely az állami tulajdonba kerülő gazdasági társasági részesedések felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja. Szintén ebben a döntésben kell kijelölni az elszámolási biztost.

Kormányzati döntések születnek majd arról, hogy az egyes közfeladatok és vagyonelemek milyen állami keretben működnek tovább. Az érintett alapítványokat fel kell szólítani, hogy július 14-éig készítsenek jelentést a vagyoni helyzetükről, és azt július 15-éig küldjék meg a minisztériumnak és az elszámolási biztosnak.