Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól

Így jöttek rá Gajdos Lászlóék, hogy sokan a kormány kérése ellenére ivóvízzel locsolnak füvet

Az élő környezetért felelős miniszter szerint a Magyarországot elérő hőhullám miatt mst nem vagyunk abban a helyzetben, hogy füvet locsoljunk, egyesek azonban mégis ezt teszik. Gajdos László el is árulta, honnan jöttek rá erre.