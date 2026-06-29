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batthyány lajos alapítvány mathias corvinus collegium alapítvány miniszter alapítvány

Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól

2026. június 29. 21:46

Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről hétfőn a Magyar Közlönyben.

2026. június 29. 21:46
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Azt írták, a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.

A mellékletben szereplő táblázat szerint 

a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik a Batthyány Lajos Alapítvány, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,

a belügyminiszterhez:

  • a MOL – Új Európa Alapítvány,

a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez:

  • a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, a Magyar Kultúráért Alapítvány, valamint a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány,

a közlekedési és beruházási miniszterhez:

  • a Hauszmann Alapítvány és a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány,

a tudományos és technológiai miniszterhez:

  • az ÉLVONAL Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány és a ZalaZONE Alapítvány,

az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez:

  • a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány, az oktatási és gyermekügyi miniszterhez a Közép-európai Oktatási Alapítvány,

a pénzügyminiszterhez pedig:

  • a Makovecz Campus Alapítvány.

A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Nyitókép: MTI/Ilyés Tibor

 

Összesen 3 komment

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sanya55-2
2026. június 29. 22:16
És az emberek jólétével majd Ursula foglalkozik ? Ő lesz az anyánk?, ha már Peti apánk kitagad minket !
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2
0
selyemmajom
2026. június 29. 22:11
Holnap reggel már Pósfai írja itt a kommenteket is.
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1
0
nyugalom
2026. június 29. 21:56
Na és? Ajd letrehoznak mast, masképp, rufffffet!
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2
0
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