Megjelent egy fontos lista a miniszterek új feladatairól

Érkezik a Velencei Bizottság Sulyok Tamás miatt, gyorsított eljárást ígértek
A testület bevonása azután vált szükségessé, miután Magyar Péter többször felszólította a köztársasági elnököt a lemondásra.
Megjelent a kormányhatározat a közfeladatként felsőoktatási tevékenységet nem ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) alapítói jogait az állam nevében gyakorló miniszterek kijelöléséről hétfőn a Magyar Közlönyben.
Azt írták, a kormány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján hozta meg a határozatot; az alapítványok felett az alapítói jogot a magyar állam nevében a kijelölt miniszter kizárólagosan gyakorolja.
A mellékletben szereplő táblázat szerint
a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez tartozik a Batthyány Lajos Alapítvány, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány,
a belügyminiszterhez:
a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez:
a közlekedési és beruházási miniszterhez:
a tudományos és technológiai miniszterhez:
az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez:
a pénzügyminiszterhez pedig:
A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Nyitókép: MTI/Ilyés Tibor