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kátai - németh vilmos Magyar Péter miniszter

Magyar Péter azt sem tudta, hogy a miniszterének lánya vagy fia van (VIDEÓ)

2026. július 13. 15:53

Kátai-Németh Vilmos esetében került zavarba a kormányfő.

2026. július 13. 15:53
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Magyar Péter az Országgyűlésben Kátai-Németh Vilmos, szociális-és családügyi miniszterről is beszélt. A kormányfő felszólalásának ezen részében lefagyott, mert azt sem tudta, hogy a miniszterének fia vagy lánya van – látható Bohár Dániel jobboldali influenszer által megosztott videóban.

Így hangzott pontosan az ominózus rész: 

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Magyar Péter: Miniszter úr, elmesélhetem a fiad történetét?

Kátai-Németh Vilmos: Lányom van.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK/AFP

 

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Összesen 65 komment

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Sorrend:
bigben-2
2026. július 13. 18:56
Hogy várta már ez a hitvány hogy bekóstolják a miniszter"urat", és eljött végre,tett is érte, azért is rakta oda nyilván. Mennyit gyakorolhatott hogy tudjon picsogni meg szemüveget húzni a csűrhéje, közben meg azt se tudja ki ez az ember, mondjuk szerintem nem is érdekli.
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minarik
2026. július 13. 18:49
Amerigo 2026. július 13. 16:23 A vak miniszter iránti részvét addig jogos, amig magatartása nem ad jogot ennek ellenkezőjére. Nincs az a betegség, fogyaték, ami miatt ezek a szerszámok bármilyen kíméletet érdemelnek. Kopjanak, amortizálodjanak. Lehetőleg gyorsan, kosz, hulladék nélkül.
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Robert69
2026. július 13. 18:41
Nem elvtársam te tudod rosszul fiad van, támogatjuk a sokszínűséget, neked mint szülőnek nincs jogod megmondani, milyen genderhez tartozik a gyermeked! Szerénység elvtársam! szerénység!
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2
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figyelő4322
2026. július 13. 18:38
Nem tudta, hogy fiú vagy lány a gyerek. Nem is csoda. Hiszen néhány kivétellel nem is igazán ismeri ezeket az embereket. Nem ő válogatta ki öket. Az utasítás és a lista részben Brüsszelből, részben talán Kijevből jöhetett. Neki csak az a dolga, hogy ordítozzon, becsméreljen, meg szórakoztassa és tartsa össze a szektát. Másra nem is lenne képes a 🤡!
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3
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