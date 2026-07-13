Magyar Péter azt sem tudta, hogy a miniszterének lánya vagy fia van (VIDEÓ)

Igazán méltó a mai nap Magyar Péterhez

Gulyás Gergely három évtizede a barátom. Nem nárcisztikus, sosem volt irigy, és nem retteg. Viszont meggyőződéses demokrata, ezért megértem a döntését, az első pillanatban is megértettem, mert jól ismerem. Attól még sajnálom.