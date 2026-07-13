Magyar Péter azt sem tudta, hogy a miniszterének lánya vagy fia van (VIDEÓ)

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Kátai-Németh Vilmos esetében került zavarba a kormányfő.
Magyar Péter az Országgyűlésben Kátai-Németh Vilmos, szociális-és családügyi miniszterről is beszélt. A kormányfő felszólalásának ezen részében lefagyott, mert azt sem tudta, hogy a miniszterének fia vagy lánya van – látható Bohár Dániel jobboldali influenszer által megosztott videóban.
Így hangzott pontosan az ominózus rész:
Magyar Péter: Miniszter úr, elmesélhetem a fiad történetét?
Kátai-Németh Vilmos: Lányom van.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK/AFP