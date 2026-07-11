Miniszteri vallomás: „Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni!”

Videós riportot készített Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel a Deutsche Welle magyar kiadása, „Ha nem orvos, táncos lettem volna” címmel. Az első újságírói kérdés a tárcavezetőhöz: mennyire zsúfolt a „hét többi napja”? A válasz: mindegyik zsúfolt.

A DW és a Telex együttműködésében készült riportban azt sem mulasztják el megkérdezni a tiszás politikustól, mikor ér véget egy munkanapja? Láthatjuk azt is, ahogy a politikust közös fotóra invitálják járókelők a Kossuth téren, sőt, a Parlament épületében szelfit is, az egyik érintett civil pedig azt is elárulja, „hatalmas szakembernek” tartja Hegedűst. Aki saját magáról ennél azért szerényebben nyilatkozik.