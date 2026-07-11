Miniszteri vallomás: „Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni!”

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A Deutsche Welle és a Telex közös riportot készített a béremelés szükségességét is felvető, táncáról elhíresült tiszás politikussal.
Videós riportot készített Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel a Deutsche Welle magyar kiadása, „Ha nem orvos, táncos lettem volna” címmel. Az első újságírói kérdés a tárcavezetőhöz: mennyire zsúfolt a „hét többi napja”? A válasz: mindegyik zsúfolt.
A DW és a Telex együttműködésében készült riportban azt sem mulasztják el megkérdezni a tiszás politikustól, mikor ér véget egy munkanapja? Láthatjuk azt is, ahogy a politikust közös fotóra invitálják járókelők a Kossuth téren, sőt, a Parlament épületében szelfit is, az egyik érintett civil pedig azt is elárulja, „hatalmas szakembernek” tartja Hegedűst. Aki saját magáról ennél azért szerényebben nyilatkozik.
Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni, aki szeret táncolni,
aki őszinte, és aki szeretne valamit tenni Magyarországért és a magyar egészségügyért” – fogalmaz a miniszter, majd miután saját szakmai karrierjét is bemutatják, hangsúlyozza, hozzátéve, a humánerőforrás hiánya az egyik legnagyobb probléma az ágazatban, sajnos sok magyar szakdolgozó ment el külföldre.
Úgy véli, minimum 20-25 százalékos béremelésre lenne szükség,
de új miniszteri biztosokról, a várólisták csökkentéséről, betegközpontú rendszerről és a kórházi vezetők kinevezéséről is beszélt a DW riportjában.
Fotó: Balogh Zoltán / MTI