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hegedűs dw telex miniszter

Miniszteri vallomás: „Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni!”

2026. július 11. 20:37

A Deutsche Welle és a Telex közös riportot készített a béremelés szükségességét is felvető, táncáról elhíresült tiszás politikussal.

2026. július 11. 20:37
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Videós riportot készített Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel a Deutsche Welle magyar kiadása, „Ha nem orvos, táncos lettem volna” címmel. Az első újságírói kérdés a tárcavezetőhöz: mennyire zsúfolt a „hét többi napja”? A válasz: mindegyik zsúfolt.

A DW és a Telex együttműködésében készült riportban azt sem mulasztják el megkérdezni a tiszás politikustól, mikor ér véget egy munkanapja? Láthatjuk azt is, ahogy a politikust közös fotóra invitálják járókelők a Kossuth téren, sőt, a Parlament épületében szelfit is, az egyik érintett civil pedig azt is elárulja, „hatalmas szakembernek” tartja Hegedűst. Aki saját magáról ennél azért szerényebben nyilatkozik. 

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Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni, aki szeret táncolni,

aki őszinte, és aki szeretne valamit tenni Magyarországért és a magyar egészségügyért” – fogalmaz a miniszter, majd miután saját szakmai karrierjét is bemutatják, hangsúlyozza, hozzátéve, a humánerőforrás hiánya az egyik legnagyobb probléma az ágazatban, sajnos sok magyar szakdolgozó ment el külföldre.

Úgy véli, minimum 20-25 százalékos béremelésre lenne szükség,

de új miniszteri biztosokról, a várólisták csökkentéséről, betegközpontú rendszerről és a kórházi vezetők kinevezéséről is beszélt a DW riportjában.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

 

 

 

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Összesen 32 komment

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Sorrend:
alexander-12
2026. július 11. 23:42
Te az apád szégyene vagy.
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iimre
2026. július 11. 23:05
"Miniszteri vallomás: »Én nem akarok Hegedűs Zsolt miniszter lenni, én Hegedűs Zsolt akarok maradni!«" Akkor le kell mondani a gecibe… :DDD
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google-2
2026. július 11. 22:38
Ha nem akar miniszter lenni, miért nem mond le? Az az egyedüli megoldás, hogy ember maradjon a majmok között.
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Syr Wullam
2026. július 11. 22:33
Zsolti bácsi, hagyjuk az üres dumát. A szomszédom üzeni. 😌
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2
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