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budapesti corvinus egyetem csányi sándor otp elnök alapítvány

Csányi Sándor lemondott a kuratóriumi elnökségről

2026. június 27. 21:26

De így tett egy másik Mol vezető és a Wizz Air első embere is.

2026. június 27. 21:26
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Nem sokkal azután, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezető lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról, mások is hasonló lépést hajtottak végre. A Telex értesülései szerint Csányi Sándor, az OTP elnöke, Világi Oszkár, a Mol vezérigazgató-helyettese és Váradi József, a Wizz Air első embere is így döntött. 

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Csányi volt a Soproni Egyetemért Alapítvány, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemekért Alapítványok kuratóriumi elnöke. A két szervezet közös választ küldött a lapnak. 

Mint fogalmaztak: „Az egyetemi alapítványok kuratóriumainak hatásköre és mozgástere várhatóan jelentősen leszűkül, miközben a kuratóriumi elnöki feladatok továbbra is jelentős időt fognak lekötni. 

Ezért – figyelemmel a más területeken vállalt feladatainak időigényére – Dr. Csányi Sándor június 15-i dátummal lemondott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagságáról.”

Világi Oszkár a Miskolci Egyetemet működtető Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumában volt elnök, idén januártól látta el a feladatot. Várdi József pedig Hernádihoz hasonlóan a Maecenas Universitatis Corvini alapítvány tagja volt, ahonnan most távozott. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Összesen 4 komment

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2026. június 27. 22:22
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