Csányi Sándor lemondott a kuratóriumi elnökségről

Mint fogalmaztak: „Az egyetemi alapítványok kuratóriumainak hatásköre és mozgástere várhatóan jelentősen leszűkül, miközben a kuratóriumi elnöki feladatok továbbra is jelentős időt fognak lekötni.
Ezért – figyelemmel a más területeken vállalt feladatainak időigényére – Dr. Csányi Sándor június 15-i dátummal lemondott a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Soproni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagságáról.”
Világi Oszkár a Miskolci Egyetemet működtető Universitas Miskolciensis Alapítvány kuratóriumában volt elnök, idén januártól látta el a feladatot. Várdi József pedig Hernádihoz hasonlóan a Maecenas Universitatis Corvini alapítvány tagja volt, ahonnan most távozott.