Csányi Sándor lemondott a kuratóriumi elnökségről

Nem sokkal azután, hogy Hernádi Zsolt Mol-vezető lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról, mások is hasonló lépést hajtottak végre. A Telex értesülései szerint Csányi Sándor, az OTP elnöke, Világi Oszkár, a Mol vezérigazgató-helyettese és Váradi József, a Wizz Air első embere is így döntött.