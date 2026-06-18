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Lemondott Hernádi Zsolt, a Corvinust fenntartó alapítvány elnöke

2026. június 18. 07:33

Hét év után mondott le. A Corvinus költségvetése ez idő alatt a háromszorosára nőtt, megépült a Gellért Campus, és a munkavállalói bérek is több mint a duplájára emelkedtek a teljesítményalapú életpályamodell bevezetésével.

2026. június 18. 07:33
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Hét év után lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi elnökségéről és tagságáról Hernádi Zsolt. A MOL-csoport elnök-vezérigazgatójaként is tevékenykedő üzletember lemondó levelét az egyetem hivatalos oldalán tették közzé. Hernádi döntését a közelgő szervezeti változásokkal és a jövőbeli döntési szabadság biztosításával indokolta.

Az új rendszerhez új szereplők kellenek

Hernádi Zsolt levelében kifejtette, hogy az egyetemet fenntartó alapítvány működési keretei a közelgő jogszabályváltozások következtében átalakulnak, ami új struktúrát és új szereplőket hoz magával. Véleménye szerint nem lenne szerencsés, ha a megújuló rendszer kialakításában korábbi elnökként részt venne.

Azt tartom helyesnek, hogy az új rendszer kialakításában régi elnökként én ne vállaljak szerepet – hiszen óhatatlanul elfogult lennék a saját munkámmal szemben. Ez az elfogultság csökkentené az én és az egyetem döntési és cselekvési szabadságát”

– írta lemondó nyilatkozatában. A megüresedő helyre Misovicz Tibort, az alapítvány jelenlegi titkárát javasolta, aki elmondása szerint a leginkább naprakész operatív tudással rendelkezik a szervezet működéséről.

A modellváltás eredményei

A távozó elnök részletesen beszámolt a vezetése alatt elért eredményekről, amelyek a hét évvel ezelőtt elindított egyetemi modellváltáshoz köthetők. Kiemelte, hogy 

a Corvinus költségvetése ez idő alatt a háromszorosára nőtt, megépült a Gellért Campus, és a munkavállalói bérek is több mint a duplájára emelkedtek a teljesítményalapú életpályamodell bevezetésével.

A szakmai sikerek közül Hernádi megemlítette a nemzetközi tudományos publikációk számának tízszeres növekedését, két új nemzetközi akkreditáció megszerzését, valamint azt, hogy az egyetem pénzügy mesterképzése egyedüli magyar programként bekerült a Financial Times rangos top 100-as listájára. Az egyetem nemzetköziesedését jelzi, hogy az elsőévesek egyharmada már külföldről érkezik, a képzések 80 százaléka angol nyelven zajlik, és az angol vált az intézmény munkanyelvévé is.

Hernádi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a kuratóriumi elnöki feladatokat nem főállásban, hanem a MOL-csoport elnök-vezérigazgatói teendői mellett látta el az elmúlt hét évben. Levelét az együttműködésért való köszönetnyilvánítással zárta:

Mondhatom, öröm volt minden perc. Maradok a Corvinus Egyetem, egykori Alma Materem örök híve és támogatója.”

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

Összesen 14 komment

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lemez
2026. június 18. 09:45
Mindent lerombolni buta vezethetö ország lesz.
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2
0
Reszelő Aladár
2026. június 18. 09:43
Ideje ennek is menni a levesbe. Magyarország lesz az egyetlen hely, ahol egy alapítványi intézmény úgy "nyeri vissza" az autonómiáját, hogy államosítják és a kuratórium "parancsai" után immár a miniszter, az államtitkár és közvetve pedig a dr Bütyök miniszterelnök irányít. Az oktatókat pedig üdvözöljük megint a közalkalmazotti bértáblán. Az eddigi járandóságuk felére-harmadára számíthatnak, mert mindenknek ki kell venni a részét a "zorbáni pusztítás" eltakarításából. De végre szabadon taníthatják azt, ami szabad. Az állam pedig visszaszerzett egy csomó értékes részvényt, amit vagy megtart és levezi a profitot, vagy elad, mert abból lehet finanszírozni az első 100 nap jóléi intézkedéseit. Amúgy az alapítványok megszüntetésével az állam, azaz mi fizetün majd mindent Ha pedig meg kell húzni a nadrágszíjjat, mert elfogy az EU lóvé és nem megy a vagyonvisszaszerzés, akkor sajnos itt is lesznek elvonások. Gratulálunk, óriási húzás volt.
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3
0
21ezerft
2026. június 18. 09:32
Ádám Zoltánt rektornak.
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0
0
gyzoltan-2
2026. június 18. 08:12
"Lemondott Hernádi Zsolt, a Corvinust fenntartó alapítvány elnöke" Fel sem fogható tragédia..! -egy ilyen jeles napon, mikor is a zsidóság hősi eposzt írt! 1686 június 18-án a keresztény seregek visszafoglalták Budát a töröktől, annak ellenére, hogy a budai zsidóság, az utolsó emberig küzdve a kereszténység ellen, csodálatos kitartással és hősiességgel harcolt... Tartozunk egy főhajtással a zsidóság felé, kik a példamutató hagyományos keresztényellenesség jegyében életüket áldozták az iszlámért..!
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2
4
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