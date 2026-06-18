Lemondott Hernádi Zsolt, a Corvinust fenntartó alapítvány elnöke

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Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Hét év után mondott le. A Corvinus költségvetése ez idő alatt a háromszorosára nőtt, megépült a Gellért Campus, és a munkavállalói bérek is több mint a duplájára emelkedtek a teljesítményalapú életpályamodell bevezetésével.
Hét év után lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi elnökségéről és tagságáról Hernádi Zsolt. A MOL-csoport elnök-vezérigazgatójaként is tevékenykedő üzletember lemondó levelét az egyetem hivatalos oldalán tették közzé. Hernádi döntését a közelgő szervezeti változásokkal és a jövőbeli döntési szabadság biztosításával indokolta.
Hernádi Zsolt levelében kifejtette, hogy az egyetemet fenntartó alapítvány működési keretei a közelgő jogszabályváltozások következtében átalakulnak, ami új struktúrát és új szereplőket hoz magával. Véleménye szerint nem lenne szerencsés, ha a megújuló rendszer kialakításában korábbi elnökként részt venne.
Azt tartom helyesnek, hogy az új rendszer kialakításában régi elnökként én ne vállaljak szerepet – hiszen óhatatlanul elfogult lennék a saját munkámmal szemben. Ez az elfogultság csökkentené az én és az egyetem döntési és cselekvési szabadságát”
– írta lemondó nyilatkozatában. A megüresedő helyre Misovicz Tibort, az alapítvány jelenlegi titkárát javasolta, aki elmondása szerint a leginkább naprakész operatív tudással rendelkezik a szervezet működéséről.
A távozó elnök részletesen beszámolt a vezetése alatt elért eredményekről, amelyek a hét évvel ezelőtt elindított egyetemi modellváltáshoz köthetők. Kiemelte, hogy
a Corvinus költségvetése ez idő alatt a háromszorosára nőtt, megépült a Gellért Campus, és a munkavállalói bérek is több mint a duplájára emelkedtek a teljesítményalapú életpályamodell bevezetésével.
A szakmai sikerek közül Hernádi megemlítette a nemzetközi tudományos publikációk számának tízszeres növekedését, két új nemzetközi akkreditáció megszerzését, valamint azt, hogy az egyetem pénzügy mesterképzése egyedüli magyar programként bekerült a Financial Times rangos top 100-as listájára. Az egyetem nemzetköziesedését jelzi, hogy az elsőévesek egyharmada már külföldről érkezik, a képzések 80 százaléka angol nyelven zajlik, és az angol vált az intézmény munkanyelvévé is.
Hernádi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a kuratóriumi elnöki feladatokat nem főállásban, hanem a MOL-csoport elnök-vezérigazgatói teendői mellett látta el az elmúlt hét évben. Levelét az együttműködésért való köszönetnyilvánítással zárta:
Mondhatom, öröm volt minden perc. Maradok a Corvinus Egyetem, egykori Alma Materem örök híve és támogatója.”
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter