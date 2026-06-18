Lemondott Hernádi Zsolt, a Corvinust fenntartó alapítvány elnöke

Hét év után lemondott a Budapesti Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriumi elnökségéről és tagságáról Hernádi Zsolt. A MOL-csoport elnök-vezérigazgatójaként is tevékenykedő üzletember lemondó levelét az egyetem hivatalos oldalán tették közzé. Hernádi döntését a közelgő szervezeti változásokkal és a jövőbeli döntési szabadság biztosításával indokolta.

Az új rendszerhez új szereplők kellenek

Hernádi Zsolt levelében kifejtette, hogy az egyetemet fenntartó alapítvány működési keretei a közelgő jogszabályváltozások következtében átalakulnak, ami új struktúrát és új szereplőket hoz magával. Véleménye szerint nem lenne szerencsés, ha a megújuló rendszer kialakításában korábbi elnökként részt venne.