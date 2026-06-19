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mol – új európa alapítvány mol ismeretlen tettes 444 alapítvány

Elrendelte a nyomozást az ügyészség a Mol – Új Európa Alapítvány ügyében: reagált az alapítvány

2026. június 19. 12:58

„A Mol – Új Európa Alapítvány hivatalosan nem kapott értesítést a sajtóban megjelent nyomozással kapcsolatban. Amennyiben az ügyben az illetékes hatóságok megkeresik az Alapítványt, mindenben együttműködünk annak érdekében, hogy a vizsgálat valamennyi körülményét tisztázzuk.”

2026. június 19. 12:58
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Költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a Mol – Új Európa Alapítvány működésével kapcsolatban – írja a 444. A beadvány szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szabálytalan szerződéseket köthetett és jogszerűtlen támogatásokat fizethetett ki.

A portál információi szerint egy magánszemély még a választások előtt, február végén fordult a hatóságokhoz. A feljelentésben megfogalmazott aggályok szerint az alapítvány által kötött egyes ügyletek miatt a magyar államot több száz millió forintos adóbevétel-kiesés érhette, amely felveti a költségvetési csalás gyanúját.

A vizsgálat középpontjában a szervezet mecenatúrás tevékenysége áll. A Mol – Új Európa Alapítvány az elmúlt években több milliárd forint értékben nyújtott támogatásokat különböző hazai és külföldi sportszervezeteknek, valamint rendezvényeknek „mecenatúra” jogcímen. A feljelentő állítása szerint ugyanakkor a kifizetett támogatások valós tartalma és háttere több esetben sem felelt meg a megjelölt konstrukció jogi követelményeinek.

Első körben elutasították, de az ügyészség elrendelte a nyomozást

A feljelentés az adóhatóság bűnügyi szervénél először nem vezetett eljáráshoz: a NAV öt nappal a választások előtt, április 7-én bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a beadványt. A hatóság indoklása szerint a feljelentő nem hozott konkrét adatokat és számításokat, csupán általánosságban feltételezte a költségvetési kárt. Az ügy azonban a feljelentő panasza után a Budapesti Gazdasági Ügyészség elé került. A vádhatóság június 18-án kelt határozatával hatályon kívül helyezte a NAV elutasító döntését, és zöld utat adott az érdemi nyomozásnak. Az ügyészség szerint a bűncselekmény gyanúja nem zárható ki egyértelműen, így a tényállás tisztázásához nyomozási cselekmények elvégzése szükséges.

Reagált a Mol

Péntek délelőtt közleményben reagált a Mol. Mint írják,

„A Mol – Új Európa Alapítvány hivatalosan nem kapott értesítést a sajtóban megjelent nyomozással kapcsolatban. Amennyiben az ügyben az illetékes hatóságok megkeresik az Alapítványt, mindenben együttműködünk annak érdekében, hogy a vizsgálat valamennyi körülményét tisztázzuk.”

„Az Alapítvány tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, évente a teljes működésére vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel rendelkezik. Feladatköre kiterjed többek között a gyermekek egészségügy támogatására, tehetséggondozási programokra, kulturális és művészeti kezdeményezések finanszírozására, sporttámogatásra, valamint oktatási és közösségépítő programok megvalósítására.”

Fontos kiemelni, hogy az Alapítvány 2024 októberében ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tett zsarolás vádjában. Az ezzel kapcsolatos eljárás gyanúsítotti szakaszban van. Nem tudjuk, de feltételezhető, hogy a feljelentő és az ismeretlen tettes egy és ugyanaz a személy” – zárul a közlemény. 

Nyitókép: MOL – Új Európa Alapítvány

 

Összesen 11 komment

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Sorrend:
Kétes
2026. június 19. 15:45
1./ Hozzák nyilvánosságra az ügy aktáit. Ki a feljelentő és kik az érintettek! 2./ Még csak kerülgetjük a forró kását, de a Tisza kivégzi s nagysr sportot. (TAO, állami támogatások csökkentése, az állami cégek szponzorációjának elmaradása, a piaci szereplők szponzorációs lojalitásának megszűnése…) Mindezek nem csak a Fradit érintik jedves Tisza szavazók! 3./ Talán már sokan rádöbbentek, hogy hiába tapsoltak és tapsolnak Petibohócnak, simán elüti őket a villamos!
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Zoltan70
2026. június 19. 14:47
redl1986 2026. június 19. 14:09 piramis-2 Tehát, pillanatnyilag Költségvetési csalás gyanúja miatti feljelentésnél tart a dolog. S ti máris gőzerővel magyarázzátok félre, - na, nem mintha érne bármit. Bájos, amikor egy tiszavirág próbál másokat félremagyarázással vádolni, olyan mint amikor csicskázzátok a másik oldalt. Tekintve, hogy félremagyarázás és csicskaság tekintetében világelsők vagytok, így a fenti posztod megírásával ismét csak szopni jöttél a netre!
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redl1986
2026. június 19. 14:09
piramis-2 Tehát, pillanatnyilag Költségvetési csalás gyanúja miatti feljelentésnél tart a dolog. S ti máris gőzerővel magyarázzátok félre, - na, nem mintha érne bármit.
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Ízisz
2026. június 19. 13:40
🧡🇭🇺 Újabb "Zsolti bácsi" szisztéma???... Mocskos bolsevik pedofiltisza!!! 💯👌😏❗
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7
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