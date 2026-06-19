Elrendelte a nyomozást az ügyészség a Mol – Új Európa Alapítvány ügyében: reagált az alapítvány

Költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a Mol – Új Európa Alapítvány működésével kapcsolatban – írja a 444. A beadvány szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szabálytalan szerződéseket köthetett és jogszerűtlen támogatásokat fizethetett ki.

A portál információi szerint egy magánszemély még a választások előtt, február végén fordult a hatóságokhoz. A feljelentésben megfogalmazott aggályok szerint az alapítvány által kötött egyes ügyletek miatt a magyar államot több száz millió forintos adóbevétel-kiesés érhette, amely felveti a költségvetési csalás gyanúját.