Elrendelte a nyomozást az ügyészség a Mol – Új Európa Alapítvány ügyében: reagált az alapítvány

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
„A Mol – Új Európa Alapítvány hivatalosan nem kapott értesítést a sajtóban megjelent nyomozással kapcsolatban. Amennyiben az ügyben az illetékes hatóságok megkeresik az Alapítványt, mindenben együttműködünk annak érdekében, hogy a vizsgálat valamennyi körülményét tisztázzuk.”
Költségvetési csalás gyanúja miatt tettek feljelentést a Mol – Új Európa Alapítvány működésével kapcsolatban – írja a 444. A beadvány szerint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (kekva) szabálytalan szerződéseket köthetett és jogszerűtlen támogatásokat fizethetett ki.
A portál információi szerint egy magánszemély még a választások előtt, február végén fordult a hatóságokhoz. A feljelentésben megfogalmazott aggályok szerint az alapítvány által kötött egyes ügyletek miatt a magyar államot több száz millió forintos adóbevétel-kiesés érhette, amely felveti a költségvetési csalás gyanúját.
A vizsgálat középpontjában a szervezet mecenatúrás tevékenysége áll. A Mol – Új Európa Alapítvány az elmúlt években több milliárd forint értékben nyújtott támogatásokat különböző hazai és külföldi sportszervezeteknek, valamint rendezvényeknek „mecenatúra” jogcímen. A feljelentő állítása szerint ugyanakkor a kifizetett támogatások valós tartalma és háttere több esetben sem felelt meg a megjelölt konstrukció jogi követelményeinek.
A feljelentés az adóhatóság bűnügyi szervénél először nem vezetett eljáráshoz: a NAV öt nappal a választások előtt, április 7-én bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a beadványt. A hatóság indoklása szerint a feljelentő nem hozott konkrét adatokat és számításokat, csupán általánosságban feltételezte a költségvetési kárt. Az ügy azonban a feljelentő panasza után a Budapesti Gazdasági Ügyészség elé került. A vádhatóság június 18-án kelt határozatával hatályon kívül helyezte a NAV elutasító döntését, és zöld utat adott az érdemi nyomozásnak. Az ügyészség szerint a bűncselekmény gyanúja nem zárható ki egyértelműen, így a tényállás tisztázásához nyomozási cselekmények elvégzése szükséges.
Péntek délelőtt közleményben reagált a Mol. Mint írják,
„A Mol – Új Európa Alapítvány hivatalosan nem kapott értesítést a sajtóban megjelent nyomozással kapcsolatban. Amennyiben az ügyben az illetékes hatóságok megkeresik az Alapítványt, mindenben együttműködünk annak érdekében, hogy a vizsgálat valamennyi körülményét tisztázzuk.”
„Az Alapítvány tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi, évente a teljes működésére vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel rendelkezik. Feladatköre kiterjed többek között a gyermekek egészségügy támogatására, tehetséggondozási programokra, kulturális és művészeti kezdeményezések finanszírozására, sporttámogatásra, valamint oktatási és közösségépítő programok megvalósítására.”
Fontos kiemelni, hogy az Alapítvány 2024 októberében ismeretlen tettes ellen büntetőfeljelentést tett zsarolás vádjában. Az ezzel kapcsolatos eljárás gyanúsítotti szakaszban van. Nem tudjuk, de feltételezhető, hogy a feljelentő és az ismeretlen tettes egy és ugyanaz a személy” – zárul a közlemény.
Nyitókép: MOL – Új Európa Alapítvány