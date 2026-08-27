„Melléthei Barna Márton - immár nem először - fogalmazza meg a tiszás fősodrattól való véleményét. Ő nemcsak, hogy nemmel szavazott a bizottsági ülésen Unger Anna politológus személyére, de ezt nyilvánosan még meg is indokolta. Ne felejtsük : ő kis híján Magyar Péter kormányának igazságügyi minisztere lett, tehát ő nem egyszerű mezei tiszás képviselő.

Unger Annát illetően nem voltak egységesek a bizottság tiszás tagjai, úgyhogy lehet pénteken izgulni, megkapja-e a kétharmados többséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségéhez. A tiszás kommentfolyam, a Tisza-közeli megmondóemberek Ligeti Miklósnak szurkoltak, nem Ungernek, Melléthei az ő oldalukra állt. És lehetnek még tiszás képviselők, akiknek szintén fontos a kommentelő választóik véleménye...

Ha Unger nem kapna elegendő szavazatot, az a Tisza-kormány eddigi legnagyobb kudarca, sőt, blamája lenne, hiszen egy kiemelt hivatal élére nem sikerülne vezetőt választani, úgy, hogy bőséges kétharmados többségük van...

Ha Unger nem kapna elegendő szavazatot, akkor Bujdosó Andrea kormánypárti frakcióvezető helyzete is meginoghat, hiszen ő nem tudott "szállítani" elegendő kormánypárti voksot....

Ha a politika racionalitását nézzük, ekkora méretes kudarc nem fordulhat elő...”

Nyitókép: