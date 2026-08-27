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ligeti miklós unger anna róza unger anna melléthei barna márton Magyar Péter

Elbukik Unger Anna Róza pénteken?

2026. augusztus 27. 21:47

Unger Annát illetően nem voltak egységesek a bizottság tiszás tagjai, úgyhogy lehet pénteken izgulni, megkapja-e a kétharmados többséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségéhez.

2026. augusztus 27. 21:47
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
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„Melléthei Barna Márton - immár nem először - fogalmazza meg a tiszás fősodrattól való véleményét. Ő nemcsak, hogy nemmel szavazott a bizottsági ülésen Unger Anna politológus személyére, de ezt nyilvánosan még meg is indokolta.  Ne felejtsük : ő kis híján Magyar Péter kormányának igazságügyi minisztere lett, tehát ő nem egyszerű mezei tiszás képviselő. 
Unger Annát illetően nem voltak egységesek a bizottság tiszás tagjai, úgyhogy lehet pénteken izgulni, megkapja-e a kétharmados többséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki tisztségéhez. A tiszás kommentfolyam, a Tisza-közeli megmondóemberek Ligeti Miklósnak szurkoltak, nem Ungernek, Melléthei az ő oldalukra állt. És lehetnek még tiszás képviselők, akiknek szintén fontos a kommentelő választóik véleménye...
Ha Unger nem kapna elegendő szavazatot, az a Tisza-kormány eddigi legnagyobb kudarca, sőt, blamája lenne, hiszen egy kiemelt hivatal élére nem sikerülne vezetőt választani, úgy, hogy bőséges kétharmados többségük van...
Ha Unger nem kapna elegendő szavazatot, akkor Bujdosó Andrea kormánypárti frakcióvezető helyzete is meginoghat, hiszen ő nem tudott "szállítani" elegendő kormánypárti voksot....
Ha a politika racionalitását nézzük, ekkora méretes kudarc nem fordulhat elő...”

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Összesen 13 komment

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lefitymaltgyokergido
2026. augusztus 27. 23:10
Takarodjatok a lefitymált kis buzi pöcsötökkel a jó kurva anyátokba izraelbe minek nektek itt CSOK, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni?
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nyugger46
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2026. augusztus 27. 23:09 Szerkesztve
Magyar Péter majd leordítja a frakciótagok fejét, és meglesz a szükséges számú szavazat. Ha nem, akkor az jelzés lesz, hogy Peti ideje kezd lejárni, most már valódi minszterelnökre lenne szükség. Peti agrsszivításának az lehet az oka, hogy talán már a saját körei is unják, viszont a folyamatosan hergelt tömegre egyelőre teintettel kell lenni, mert Peti még bálvány ezzel külvárosi faszagyerek stílussal. Amíg el nem jönnek a lényeges intézkedések.
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elfújta az ellenszél
2026. augusztus 27. 23:08
Groteszk színjáték az egész. A hivatalosan nem, de valójában mégis igazságügyminiszter támogatja a nemkormányzati szervezet vezetőjének kormányzati tisztségbe emelését. Semmi nem az ami, minden olyan kifordult és hazug, mintha csak Orwell találta volna ki.
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pollip
2026. augusztus 27. 22:54
Nem sikerült jól a szervezés. Most sem
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