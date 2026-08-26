„Szeretném tisztázni a személyemet érintő állításokat.

2024-től 2026. május 9-ig tartozott hozzám a TISZA Párt rendezvényeinek szervezése és több operatív terület. A kormányalakítás után állami rendezvények megrendezésével nem foglalkoztam.

Az augusztus 20-i állami ünnep előkészítésekor, a korábbi rendezvényszervezői tapasztalatomra támaszkodva pusztán a kreatív koncepció kialakításában segítettem. A közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban semmilyen módon nem vettem részt.

A nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel az e-mail-címem. A hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem.

Az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladatom, sem hatásköröm.”