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08. 26.
szerda
tisza párt augusztus 20.-i ünnepség Radnai Márk

Szeretném tisztázni a személyemet érintő állításokat

2026. augusztus 26. 14:54

A hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem. Az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladatom, sem hatásköröm.

2026. augusztus 26. 14:54
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Radnai Márk
Radnai Márk
Facebook

„Szeretném tisztázni a személyemet érintő állításokat.
2024-től 2026. május 9-ig tartozott hozzám a TISZA Párt rendezvényeinek szervezése és több operatív terület. A kormányalakítás után állami rendezvények megrendezésével nem foglalkoztam. 
Az augusztus 20-i állami ünnep előkészítésekor, a korábbi rendezvényszervezői tapasztalatomra támaszkodva pusztán a kreatív koncepció kialakításában segítettem. A közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban semmilyen módon nem vettem részt.
A nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel az e-mail-címem. A hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem.
Az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladatom, sem hatásköröm.”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 25 komment

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Sorrend:
elektronelektor
2026. augusztus 26. 16:48
"A kormányalakítás után állami rendezvények megrendezésével nem foglalkoztam" Szárazon mosakszik a bugris pszichopata firstladyje. Nos, segítsünk neki: nem az az állítás, hogy a rendezvények szervezésvel foglalkozott vagy nem. Hanem az, hogy tudott róla hogy előre eldöntött volt, a tiszás sameszok kapják meg az üzletet és a közbeszerzés kamu volt, és nem szólt, a közvéleményt erről nem tájékoztatta. Ez felveti a bűnrészesség alapos gyanúját, az ÁVH pedig majd kivizsgálja.
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1
0
pollip
2026. augusztus 26. 16:45
Bajnai is azt mondta: nem értettem hozzá, ott sem voltam:-)
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2
0
tttkkk
2026. augusztus 26. 16:30
Hát ,hogyne ! Az emailcim azért van ,hogy legyen ,nem kell olvasni ,nézni,válaszolni,hiszen ez a csóka PARLAMENTI KÉPVISELŐ !! Vajon mit csinál ,ha az elektronikus leveleit is letagadja ,hogy látta ,olvasta vagy hogy LÉTEZIK!! Ilyen a tiszás felelősség ,ha rajtakapnak azonnal terelni és TAGADNI !! A valóság mindig pofán fer !!
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6
0
google-2
2026. augusztus 26. 16:28
Nem tudom, nem láttam, nem olvastam, nem én voltam, nem én vagyok, nem tudom.
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5
0
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